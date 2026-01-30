AS Monaco : le gouvernement monégasque face à la DNCCG ce vendredi

[Mise à jour] La Ligue Nationale de Basket (LNB) a indiqué dans un communiqué que « l’audition du club de l’AS Monaco devant la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion (DNCCG) prévue ce jour est décalée au jeudi 5 février 2026 dans l’attente de la finalisation des discussions en cours. »

[Article originel] L’AS Monaco continue de vivre des heures décisives. Après l’annonce d’un changement de gouvernance imminent et la confirmation de la supervision du club par la Principauté, un nouveau rendez-vous crucial est fixé ce vendredi : un échange entre le gouvernement monégasque et la DNCCG, l’organe de contrôle financier de la Ligue nationale de basket.

Selon les informations publiées ce vendredi par L’Équipe, cette rencontre doit permettre à la Principauté de présenter son projet de reprise en main du club, alors que l’AS Monaco se trouve toujours menacée par une cessation de paiements.

Un passage obligé devant le gendarme financier

Cette visioconférence avec la DNCCG constitue une étape incontournable. L’objectif affiché est de convaincre l’instance que le club dispose désormais d’une solution crédible pour assurer la continuité de son activité, après des semaines marquées par des retards de salaires, des impayés et une trésorerie exsangue.

Alarmé par l’impact grandissant de cette crise sur son image, le gouvernement monégasque a décidé d’intervenir directement pour reprendre la main sur le dossier. Cette présentation devant la DNCCG doit permettre d’éviter des sanctions sportives lourdes, alors que l’avenir de la Roca Team au-delà de la saison en cours reste incertain.

Apurement des dettes, mais flou sur la suite

Selon L’Équipe, la reprise en main par la Principauté devrait s’accompagner de l’apurement des dettes accumulées, notamment auprès de la Ligue Nationale de Basket (LNB) – qui menaçait le club d’être exclu des playoffs -, mais aussi envers les joueurs, agents et prestataires, tous impactés par des retards de paiement.

Pour autant, si le court terme semble sécurisé par cette intervention institutionnelle, de nombreuses incertitudes demeurent. Les contours du projet à moyen et long terme restent flous, tout comme l’identité du futur actionnaire majoritaire appelé à reprendre le club une fois la phase de portage terminée.

Un avenir sportif toujours sous conditions

Cet échange avec la DNCCG intervient dans un contexte sportif paradoxal. Malgré la tempête extra-sportive, l’équipe de Vassilis Spanoulis a continué à être performante sur le terrain ces dernières semaines. Mais la question centrale demeure : avec quels moyens l’AS Monaco pourra-t-elle repartir la saison prochaine ?

La situation contractuelle de nombreux cadres et l’absence de garanties sur une participation à l’EuroLeague à moyen terme accentuent l’incertitude. La rencontre de ce vendredi avec la DNCCG apparaît ainsi comme un passage clé, non seulement pour éviter une crise immédiate, mais aussi pour conditionner l’avenir sportif du club.