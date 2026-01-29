Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Communiqué de l’AS Monaco : confirmation sans réponses sur la crise en cours

EuroLeague - Après de multiples révélations sur les difficultés financières et la reprise du club par le gouvernement de la principauté, l’AS Monaco Basket a publié un communiqué officiel sur ses réseaux sociaux. Un message volontairement lisse, qui confirme une reprise en main institutionnelle sans apporter de réponses concrètes aux interrogations majeures.
|
00h00
Résumé
Écouter
Communiqué de l’AS Monaco : confirmation sans réponses sur la crise en cours

Aleksej Fedorycsev va-t-il vendre l’AS Monaco, le club n’en parle pas dans son communiqué mais ne dément aucune information

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’AS Monaco Basket a pris la parole ce mardi via un communiqué publié sur son compte Instagram. Un message attendu, après plusieurs jours de révélations sur les retards de salaire et une situation financière devenue critique. Mais le contenu, très général, laisse de nombreuses zones d’ombre.

LIRE AUSSI

Le club évoque une « phase de transition structurée », assurant être « stable sur le plan opérationnel » et indiquant que « les activités sportives se poursuivent normalement ». Une formulation prudente, qui ne fait à aucun moment référence aux difficultés financières, aux retards de paiement ou aux tensions internes révélées ces derniers jours.

 

Une communication volontairement rassurante

Dans son message, l’AS Monaco insiste sur l’alignement de « toutes les parties prenantes » et sur la recherche d’une « solution à long terme ». Le communiqué se veut résolument positif, parlant d’une issue « dans un avenir très proche », sans toutefois préciser ni le calendrier, ni la nature exacte des mesures envisagées.

Aucune mention n’est faite des salaires en retard, des prestataires impayés ou des sanctions financières récentes. Le club ne dément pas non plus les informations parues dans la presse, se contentant d’un discours institutionnel destiné à rassurer supporters, partenaires et observateurs.

La Principauté officiellement mentionnée

Le point le plus notable du communiqué se situe dans sa dernière partie. Pour la première fois, le club indique explicitement que « le gouvernement monégasque reconnaît la forte image et la valeur du club et supervise la situation ». Une phrase lourde de sens, qui confirme implicitement une reprise en main institutionnelle déjà évoquée par L’Équipe.

Cette supervision est présentée comme une garantie pour « que l’avenir reste aussi prometteur que l’ascension récente de la Roca Team ». Là encore, le vocabulaire est soigneusement choisi, sans entrer dans le détail du rôle exact de la Principauté ni de la gouvernance à venir.

Un communiqué qui acte sans expliquer

En filigrane, ce communiqué apparaît davantage comme un acte de confirmation que comme une réponse. Il entérine l’entrée du gouvernement monégasque dans le dossier, sans pour autant apporter d’éléments concrets sur la résolution des problèmes immédiats.

Alors que la situation financière du club reste au centre des préoccupations, ce message marque une étape institutionnelle importante, mais laisse ouvertes de nombreuses questions sur la suite du projet, la gouvernance et la capacité de l’AS Monaco à retrouver rapidement une stabilité durable.

Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
Y a pas de doutes, le basket Euroligue mécénat va tellement bien, on n'a pas besoin de la NBA Europe, y a pas un club viable sans milliardaire
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
Aleksej Fedorycsev va-t-il vendre l'AS Monaco, le club n'en parle pas dans son communiqué mais ne dément aucune information
Betclic ELITE
00h00Communiqué de l’AS Monaco : confirmation sans réponses sur la crise en cours
Carsen Edwards est forfait pour le déplacement de la Virtus Bologne à Monaco
EuroLeague
00h00La Virtus Bologne sans son joueur vedette à Monaco
Amael L'Etang a retrouvé des couleurs sur son dernier match avec Dayton
À l’étranger
00h00Amael L’Étang rebondit après un difficile retour de blessure
Retin Obasohan réalise un début d'année 2026 phénoménal
EuroCup
00h00Un ancien de l’ASVEL signe un gros carton en EuroCup
Gavin Ware et le Limoges CSP se déplacent à Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00ITW Gavin Ware (Limoges) : « Rester dans la course aux playoffs »
Le Prince Albert II, lors de sa venue à Gaston Médecin pour assister au match de Monaco contre le Bayern Munich
Betclic ELITE
00h00Crise à l’AS Monaco : la Principauté prête à reprendre la main
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Zacharie Perrin et Hambourg en sont à quatre victoires de suite
EuroCup
00h00Et de 4 pour Hambourg ! Les Towers enchaînent aussi en EuroCup, Zacharie Perrin encore précieux
Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 9 de ses 10 tentatives au tir.
NBA
00h00Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
Derrick Rose face à Nicolas Batum en 2014
NBA
00h00Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l'attaque d'Atlanta avec 21 points au compteur.
NBA
00h00Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker
Randle a été remarquable d'efficacité avec un 12 sur 21 aux tirs et un parfait 7 sur 7 aux lancers francs.
NBA
00h00Julius Randle brille avec 31 points dans la victoire des Timberwolves face aux Mavericks
Mikal Bridges a livré une performance remarquable avec 30 points au total, dont 19 inscrits lors du seul troisième quart-temps.
NBA
00h00Bridges et Towns mènent les Knicks à une quatrième victoire consécutive face aux Raptors
Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 9 de ses 10 tentatives au tir.
NBA
00h00Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis
Le natif d'Akron n'a pu retenir ses larmes face à l'ovation du public de Cleveland.
NBA
00h00LeBron James ému lors de son retour à Cleveland, les Cavaliers dominent 129-99
Cette victoire met fin à une série difficile de quatre défaites consécutives pour l'équipe floridienne.
NBA
00h00Paolo Banchero mène Orlando à la victoire contre Miami 133-124
NBA
00h00Un match référence de plus pour Victor Wembanyama et les Spurs chez les Rockets de Kevin Durant
1 / 0