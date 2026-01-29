Communiqué de l’AS Monaco : confirmation sans réponses sur la crise en cours

L’AS Monaco Basket a pris la parole ce mardi via un communiqué publié sur son compte Instagram. Un message attendu, après plusieurs jours de révélations sur les retards de salaire et une situation financière devenue critique. Mais le contenu, très général, laisse de nombreuses zones d’ombre.

Le club évoque une « phase de transition structurée », assurant être « stable sur le plan opérationnel » et indiquant que « les activités sportives se poursuivent normalement ». Une formulation prudente, qui ne fait à aucun moment référence aux difficultés financières, aux retards de paiement ou aux tensions internes révélées ces derniers jours.

Une communication volontairement rassurante

Dans son message, l’AS Monaco insiste sur l’alignement de « toutes les parties prenantes » et sur la recherche d’une « solution à long terme ». Le communiqué se veut résolument positif, parlant d’une issue « dans un avenir très proche », sans toutefois préciser ni le calendrier, ni la nature exacte des mesures envisagées.

Aucune mention n’est faite des salaires en retard, des prestataires impayés ou des sanctions financières récentes. Le club ne dément pas non plus les informations parues dans la presse, se contentant d’un discours institutionnel destiné à rassurer supporters, partenaires et observateurs.

La Principauté officiellement mentionnée

Le point le plus notable du communiqué se situe dans sa dernière partie. Pour la première fois, le club indique explicitement que « le gouvernement monégasque reconnaît la forte image et la valeur du club et supervise la situation ». Une phrase lourde de sens, qui confirme implicitement une reprise en main institutionnelle déjà évoquée par L’Équipe.

Cette supervision est présentée comme une garantie pour « que l’avenir reste aussi prometteur que l’ascension récente de la Roca Team ». Là encore, le vocabulaire est soigneusement choisi, sans entrer dans le détail du rôle exact de la Principauté ni de la gouvernance à venir.

Un communiqué qui acte sans expliquer

En filigrane, ce communiqué apparaît davantage comme un acte de confirmation que comme une réponse. Il entérine l’entrée du gouvernement monégasque dans le dossier, sans pour autant apporter d’éléments concrets sur la résolution des problèmes immédiats.

Alors que la situation financière du club reste au centre des préoccupations, ce message marque une étape institutionnelle importante, mais laisse ouvertes de nombreuses questions sur la suite du projet, la gouvernance et la capacité de l’AS Monaco à retrouver rapidement une stabilité durable.