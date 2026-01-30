Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

ITW Pape Diop (Vichy), de la NM2 au Top 4 de l’ÉLITE 2 : « J’ai passé un cap dans mon jeu »

ELITE 2 - Pape Diop confirme sa montée en puissance avec la JAVCM. Qualifié pour les demi-finales de la Leaders Cup et toujours dans le haut du tableau à mi-saison, l’ailier sénégalais dresse un bilan lucide de la première partie d’exercice, revient sur sa progression individuelle et évoque la suite de la saison en ELITE 2.
|
00h00
Résumé
Écouter
ITW Pape Diop (Vichy), de la NM2 au Top 4 de l’ÉLITE 2 : « J’ai passé un cap dans mon jeu »

Pape Diop explose cette saison avec Vichy

Crédit photo : Tuan Nguyen

L’accession aux demi-finales de la Leaders Cup et une place toujours solide dans le haut du classement à mi-saison : le début d’exercice de Vichy valide les ambitions affichées à l’intersaison. Dans un championnat dense et relevé, Pape Diop (2,04 m, 30 ans) incarne cette stabilité collective, tout en franchissant un cap individuel après une première saison d’adaptation en ELITE 2 pour celui qui a démarré son parcours en France en… Nationale 2 (NM2).

Un début de saison conforme aux objectifs

À l’heure du premier bilan, la satisfaction domine du côté de Vichy. La qualification pour le dernier carré de la Leaders Cup vient confirmer une dynamique déjà installée en championnat.

« Je suis satisfait, et on est satisfaits aussi avec l’équipe, les dirigeants et le staff. Notre objectif, c’était de rester dans le top 4 jusqu’à la fin de saison. À mi-saison, on est à une victoire de l’objectif et qualifiés pour la Leaders Cup, donc on est dans les clous », explique l’ailier.

Un résultat d’autant plus significatif au regard du contexte budgétaire, dans un championnat où la profondeur d’effectif et la régularité font souvent la différence sur la durée.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Pape Diop.jpg
Pape DIOP
Poste(s): Ailier
Taille: 204 cm
Âge: 30 ans (19/01/1996)
Nationalités:

logo senegal.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
10,8
#58
REB
5,1
#34
PD
1,6
#109

Un cap franchi après une saison d’apprentissage

Sur le plan individuel, Pape Diop reconnaît avoir changé de dimension. Sa première saison en ELITE 2 avait servi de phase d’adaptation, marquée par des ajustements nécessaires face à l’exigence du niveau.

« J’ai le sentiment d’avoir passé un cap dans mon jeu. L’an dernier, c’était difficile au début parce que je découvrais l’ELITE 2, il y avait beaucoup de choses à apprendre », confie-t-il.

Le travail ciblé sur ses lacunes, combiné à une confiance grandissante du staff, a progressivement porté ses fruits, notamment lors de la deuxième partie de saison précédente et des playoffs. « J’ai beaucoup travaillé, identifié là où je pouvais progresser. Et le coach a été patient avec moi, il m’a donné du temps ».

Un rôle plus important dans le groupe

Cette progression se traduit aujourd’hui par une responsabilisation accrue. Temps de jeu, impact sur le terrain, mais aussi rôle auprès des plus jeunes : Diop s’inscrit désormais comme un élément structurant du collectif. « Cette année, je suis plus responsabilisé. Je suis là aussi pour aider les jeunes à progresser avec le peu d’expérience que j’ai ».

Une évolution logique dans un effectif mêlant jeunesse et cadres, où l’exigence quotidienne reste la norme.

Une relation forte avec le coach

Arrivé pratiquement en même temps que son entraîneur, Dounia Issa, Pape Diop souligne la qualité du lien construit avec lui, sur et en dehors du terrain. « Il m’a parlé du projet, de ce qu’il attendait de moi et de ce qu’il voyait en moi. C’est pour ça que j’ai signé. On a de très bonnes relations », raconte-t-il.

Cette confiance mutuelle s’est révélée déterminante, notamment dans les périodes plus délicates, lorsque la patience et la pédagogie ont pris le relais. « Il m’a donné du temps et il a été patient avec moi. Il savait ce dont j’étais capable et il m’a laissé le temps de m’adapter ».

Un parcours construit étape par étape

De la Nationale 2 à Joeuf-Homecourt (un tremplin pour plusieurs internationaux sénégalais) à l’ELITE 2, le parcours de Pape Diop s’inscrit dans une progression linéaire, sans brûler les étapes. Arrivé en France après l’AfroBasket 2021, il a d’abord dû convaincre. « Beaucoup de coachs ne voulaient pas de moi. Ils préféraient un joueur déjà en France », se souvient-il.

La confiance accordée par ses premiers entraîneurs lui permet de s’installer, puis de confirmer à Andrézieux-Bouthéon en Nationale 1 (de 2022 à 2024) avant de rejoindre Vichy, où il dispute désormais sa deuxième saison.

La blessure, un tournant discret

Freiné par une blessure à l’adducteur en début de saison, l’ailier passé par Kalev Tallinn en 2018-2019 avant de revenir au Sénégal a su transformer cette période d’arrêt en opportunité. « Je suis resté presque un mois sans jouer. Je suis parti au Sénégal, j’en ai profité pour courir sur la plage et me préparer ».

Un retour progressif, encadré par le staff, qui marque le véritable lancement de sa saison. « Quand je suis revenu, c’est là que ma saison s’est lancée ».

LIRE AUSSI

Un tir longue distance en progrès

Avec des pourcentages élevés à 3-points malgré un volume mesuré (50% à 3-points pour 1,8 tentative par match), Diop assume une progression ciblée sur ce secteur, travaillée en profondeur durant l’été. « C’était le point qui me manquait. J’ai beaucoup bossé avec l’équipe nationale et individuellement sur la gestuelle et le rythme ».

À Vichy, le travail se poursuit quotidiennement, avec une approche pragmatique. « Je prends ce que le jeu me donne. L’essentiel, c’est d’être prêt et concentré quand les tirs arrivent ».

Un collectif soudé et une identité défensive forte

Pape Diop met en avant la cohésion du groupe et l’exigence défensive qui font la force de la JAV, avec des leaders naturels qui donnent le ton, à l’image de Jordan Shepherd.

« C’est un joueur qui est toujours là à rigoler avec les gens, qui partage avec l’équipe. Jamais tu le vois s’énerver ou montrer de la frustration, même quand il n’a pas la balle », souligne-t-il.

Une mentalité collective qui s’exprime pleinement sur le terrain. « On a un bon groupe, il n’y a pas de différence d’âge. Et la défense, c’est notre force : on est la première défense du championnat ». Un socle solide qui permet à Vichy de rester performant face à des équipes aux moyens supérieurs.

LIRE AUSSI

Un club engagé dans la vie locale

Très investi dans les actions extra-sportives du club, Pape Diop souligne l’importance du lien avec la communauté locale et le rôle éducatif que les joueurs peuvent avoir auprès des plus jeunes. « On va dans les écoles, dans les prisons, on échange avec les jeunes. C’est important pour leur montrer qu’on peut se concentrer sur les études et le sport », explique-t-il.

Au-delà de la présence, le message porté est clair. « Si tu es jeune, que tu fais du sport et que tu te concentres sur tes études, tu n’as pas le temps d’aller faire n’importe quoi dehors ».

Un engagement qui dépasse le cadre du terrain et participe pleinement à l’identité de ce club très renommé sur son territoire.

Objectifs clairs pour la suite

À l’approche de la phase retour, l’ailier sénégalais affiche un discours mesuré mais ambitieux. « La deuxième partie de saison sera plus dure. Il faudra rester concentrés et pourquoi pas assurer une place directe en playoffs ».

Sur le plan personnel, la priorité reste la continuité. « Apporter encore plus à l’équipe, garder ce niveau, et pour la suite, on verra après la saison ».

Une approche posée, à l’image d’un joueur désormais pleinement installé dans son rôle, et dont la trajectoire continue de se construire progressivement.

ARTICLE PREMIUM

Vous accédez à un contenu PREMIUM.

S'abonner
pour lire la suite

S'abonner à BeBasket c'est :

Suppression définitive de la publicité (bannières & pop ups)
Accéder à des articles et interviews exclusives
Accéder au groupe BeBasket Premium sur WhatsApp
Gagner du temps en lisant les résumés d'articles
Pour rappel si vous êtes un lecteur assidu de BeBasket et souhaitez-vous abonner pour bénéficier d'une navigation SANS AUCUNE PUBLICITÉ c'est possible dès 5€. C'est aussi le moyen de contribuer au financement d'un média indépendant de qualité couvrant toute l'actualité du basket Français.
Pape Diop
Pape Diop
Suivre
Vichy
Vichy
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
Premium
Premium
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
Betclic ELITE
00h00Sammy Mejia, icône de Cholet et apprenti-coach à Bourg : « Parfois, j’ai les doigts qui me démangent sur le banc »
Timothé Luwawu-Cabarrot réalise la meilleure saison de sa carrière
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot cartonne en EuroLeague avec Baskonia : « J’arrive à l’âge de la maturité »
Pape Diop explose cette saison avec Vichy
ELITE 2
00h00ITW Pape Diop (Vichy), de la NM2 au Top 4 de l’ÉLITE 2 : « J’ai passé un cap dans mon jeu »
Bodian Massa fluidifie particulièrement le jeu de l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Et si le joueur le plus altruiste offensivement à l’ASVEL n’était pas un meneur ?
EuroLeague Féminine
00h00Bourges écœuré par… Marine Johannès : tout se jouera la semaine prochaine à Schio !
NM1
00h00Huit mois après, Willan Marie-Anais (Fos) est de retour
Joan Beringer progresse à vitesse grand V avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00« On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge » : Chris Finch impressionné par Joan Beringer
Équipe de France
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
BeBasket
Coupe du Monde masculine
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
Les Philadelphia 76ers ont ainsi renversé Sacramento 113-111, effaçant un retard de 11 points dans le quatrième quart-temps pour s'imposer devant leur public.
NBA
00h00Tyrese Maxey offre la victoire aux Sixers face aux Kings de Maxime Raynaud
Norman Powell (21 points) et Bam Adebayo (20 points, 12 rebonds) ont été les artisans principaux de ce succès en déplacement.
NBA
00h00Le Heat bat Chicago 116-113 dans un match serré
Kevin Durant a mené la charge avec 31 points, permettant à son équipe de mettre fin à la belle série de quatre victoires consécutives des Hawks.
NBA
00h00Kevin Durant mène Houston à la victoire face à Atlanta avec 31 points
La performance de Flagg constitue un nouveau record NBA pour un joueur de 19 ans.
NBA
00h00Cooper Flagg et Kon Knueppel offrent un duel historique à Dallas
Joan Beringer progresse à vitesse grand V avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00« On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge » : Chris Finch impressionné par Joan Beringer
Malgré ses statistiques solides en double-double, Vucevic reste difficile à échanger.
NBA
00h00Nikola Vucevic refusé par les Celtics : les Bulls demandent-ils trop ?
L'absence prolongée de Tatum représente un défi majeur pour les ambitions des Celtics cette saison.
NBA
00h00Boston Celtics : Jayson Tatum pourrait ne pas revenir cette saison
Pendant que San Antonio reste sur sa ligne de conduite, d'autres équipes se positionnent agressivement.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo transféré ? Les Spurs refusent de perturber leur projet
Initialement diagnostiquée comme une entorse sévère de grade 3 par le coach Ime Udoka, la blessure s'est finalement révélée nécessiter une intervention chirurgicale.
NBA
00h00Steven Adams opéré : saison terminée pour le pivot des Rockets
1 / 0