NBA

Slam Dunk Contest 2026 : Jaxson Hayes et Carter Bryant premiers participants confirmés

Jaxson Hayes des Lakers et Carter Bryant des Spurs acceptent de participer au concours de dunk du All-Star Weekend. Les deux joueurs sont les premiers noms officialisés après le forfait de Mac McClung.
|
00h00
Résumé
Écouter
Slam Dunk Contest 2026 : Jaxson Hayes et Carter Bryant premiers participants confirmés

Mesurant 2,01m, Bryant avait déjà participé au Powerade Jam Fest avant le McDonald’s All-American Game en 2024, démontrant ses qualités de dunkeur.

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Le casting du Slam Dunk Contest 2026 commence à prendre forme avec l’annonce des deux premiers participants. Selon Shams Charania d’ESPN, le pivot des Los Angeles Lakers Jaxson Hayes et la rookie des San Antonio Spurs Carter Bryant ont accepté les invitations pour le concours de dunks qui se déroulera lors du All-Star Weekend à Los Angeles.

L’événement aura lieu du 13 au 15 février 2026 au tout nouveau Intuit Dome, avec le concours de dunks programmé le 14 février. Cette annonce intervient après la confirmation que Mac McClung, triple champion en titre du concours, ne participera pas à l’édition 2026.

Deux profils complémentaires pour relancer l’intérêt du concours

Jaxson Hayes, âgé de 25 ans et mesurant 2,13m, apporte son profil d’intérieur ultra-athlétique au concours. Cette saison, le pivot des Lakers compile 6,4 points et 3,9 rebonds par match avec un impressionnant 77,3% de réussite au tir. Hayes s’est récemment illustré lors de la victoire contre les Chicago Bulls avec un dunk spectaculaire entre les jambes en contre-attaque, alimentant les débats sur sa technique.

« Il n’est pas monté assez haut », avait commenté Jake LaRavia après le match. « Le seul joueur qui le fait vraiment dans la ligue, c’est Obi Toppin. » Luka Dončić avait alors répliqué qu’il réalisait ce mouvement dès l’âge de 13 ans.

Carter Bryant représente quant à lui la nouvelle génération avec ses 20 ans. Sélectionné au 14ème rang de la Draft 2025 en provenance de l’Université d’Arizona, le rookie des Spurs affiche des moyennes de 2,5 points et 1,7 rebonds en 8,1 minutes par match. Mesurant 2,01m, Bryant avait déjà participé au Powerade Jam Fest avant le McDonald’s All-American Game en 2024, démontrant ses qualités de dunkeur.

Le Slam Dunk Contest cherche à retrouver son lustre d’antan après plusieurs éditions jugées décevantes. Avec Hayes et Bryant, la NBA mise sur un mélange d’expérience et de jeunesse pour relancer l’intérêt autour de ce concours emblématique. Les deux derniers participants restent à déterminer pour compléter le plateau de cette édition 2026.

