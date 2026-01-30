Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi

Alexandre Sarr et Rudy Gobert ont marqué la soirée NBA de ce jeudi 29 janvier. Du côté de Minneapolis comme de Washington D.C., les pivots français ont imposé leur présence dans la raquette, confirmant la belle dynamique des tricolores outre-Atlantique, dans une nuit particulièrement dense pour les Français.

Minnesota enchaîne face au champion, Gobert en patron malgré la douleur

Troisième victoire consécutive pour les Minnesota Timberwolves, cette fois face au champion en titre et leader NBA, Oklahoma City (123-111). Touché à la cheville gauche, Rudy Gobert a livré une prestation de très haut niveau.

Encore moqué sur les réseaux sociaux pour un air-ball sur la ligne des lancers francs, l’intérieur français a surtout répondu sur le terrain avec un gros double-double : 14 points à 5/6 aux tirs, 11 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 34 minutes, pour un plus/minus impressionnant de +20.

Dans une soirée où Minnesota a égalé son record de saison avec 22 paniers à 3-points, Gobert a parfaitement contrôlé la peinture, permettant aux Wolves de dominer le rebond (46-36) et de convertir 16 balles perdues du Thunder en 30 points. Joan Beringer est entré en jeu lors des 3 dernières minutes. En face, Ousmane Dieng a lui aussi eu quelques minutes en fin de rencontre face à Minnesota (2 points, 1 passe et 1 interception).

Alexandre Sarr, MVP tricolore de la nuit à Washington

L’autre performance de la soirée côté français est à mettre au crédit d’Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans). Face aux Bucks, le rookie des Wizards a signé une ligne XXL : 16 points à 6/13 au tir, 17 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres, dans une victoire référence (109-99).

Washington a dominé Milwaukee au rebond (61-43), et Sarr a été déterminant dans le money-time, répondant au retour des Bucks par un tir en course avant de verrouiller la fin de match défensivement. Une nouvelle grande soirée pour le pivot tricolore, qui enchaîne et s’affirme toujours un peu plus dans la rotation des Wizards.

Bilal Coulibaly solide, Washington confirme

Dans le sillage de Sarr, Bilal Coulibaly a également pesé face à Milwaukee. L’ailier français compile 8 points à 3/6 au tir, 10 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres. Une contribution complète, avec la victoire en bonus, dans un match où les Wizards ont livré leur meilleure première mi-temps défensive de la saison.

Soirée contrastée pour les autres Français

À Dallas, dans un duel de légendes entre Cooper Flagg et Kon Knueppel, anciens coéquipiers à Duke, Tidjane Salaün a vécu une soirée discrète face aux Mavericks : 2 points, 3 rebonds et 1 interception à 1/2 au tir. Toujours à Dallas, Moussa Diabaté, au lendemain de son gros carton, a confirmé son utilité avec 10 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres à 5/9 au tir dans la courte défaite des Hornets.

À Philadelphie, Maxime Raynaud a apporté 8 points, 7 rebonds et 1 interception en 19 minutes, dans un match marqué par le game-winner de Tyrese Maxey face à Sacramento (113-111).

Enfin, Nolan Traoré était titulaire face à Denver. Le meneur inscrit 9 points à 4/7 au tir, 4 passes et 1 contre, malgré la défaite de Brooklyn (107-103).