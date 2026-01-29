Huit mois après, Willan Marie-Anais (Fos) est de retour

Tube du printemps 2024 à Fos-Provence, facteur X du maintien miraculeux des BYers et MVP du championnat Espoirs Pro B, Willan Marie-Anais (2,03 m, 21 ans) n’a pas connu que des jolis moments depuis.

Signé quatre ans dans la foulée par son club formateur, le poste 4-3 originaire de Pontoise a été irrégulier pour sa première vraie saison pro l’an dernier (5 points à 54%, 4,3 rebonds et 1,1 passe décisive).

PROFIL JOUEUR Willan MARIE-ANAIS Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 21 ans (26/09/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 5 #204 REB 4,3 #61 PD 1,1 #159

Surtout, il n’a cette fois pas pu empêcher la relégation de Fos-Provence, d’autant plus qu’il s’est rompu les ligaments croisés à la fin du mois d’avril… Une épreuve douloureuse à traverser à seulement 20 ans.

Alors que son dernier match remonte au 25 avril, du côté de Caen, Willan Marie-Anais est toutefois prêt à rejouer ! Fos-Provence a annoncé son retour, ce qui signifie qu’il sera du déplacement à Orchies vendredi.

« Notre jeune talent a travaillé sans relâche dans l’ombre pour revenir plus fort », se réjouit le club. « C’est un immense bonheur de revoir un pur produit du centre de formation porter à nouveau les couleurs des BYers pour sa 6ème année au club. Dans une période où les absences pèsent sur l’effectif, son retour est un véritable boost qui va faire énormément de bien au groupe. »