NM1

Huit mois après, Willan Marie-Anais (Fos) est de retour

280 jours après son dernier match, Willan Marie-Anais va rejouer vendredi à Orchies. Le jeune ailier de Fos-Provence s'est remis de sa rupture des ligaments croisés.
00h00
Huit mois après, Willan Marie-Anais (Fos) est de retour

Willan Marie-Anais va venir prêter main forte à l’effectif de Manu Schmitt

Crédit photo : Sébastien Grasset

Tube du printemps 2024 à Fos-Provence, facteur X du maintien miraculeux des BYers et MVP du championnat Espoirs Pro B, Willan Marie-Anais (2,03 m, 21 ans) n’a pas connu que des jolis moments depuis.

Signé quatre ans dans la foulée par son club formateur, le poste 4-3 originaire de Pontoise a été irrégulier pour sa première vraie saison pro l’an dernier (5 points à 54%, 4,3 rebonds et 1,1 passe décisive).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Willan Marie-Anais.jpg
Willan MARIE-ANAIS
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 21 ans (26/09/2004)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
5
#204
REB
4,3
#61
PD
1,1
#159

Surtout, il n’a cette fois pas pu empêcher la relégation de Fos-Provence, d’autant plus qu’il s’est rompu les ligaments croisés à la fin du mois d’avril… Une épreuve douloureuse à traverser à seulement 20 ans.

Alors que son dernier match remonte au 25 avril, du côté de Caen, Willan Marie-Anais est toutefois prêt à rejouer ! Fos-Provence a annoncé son retour, ce qui signifie qu’il sera du déplacement à Orchies vendredi.

« Notre jeune talent a travaillé sans relâche dans l’ombre pour revenir plus fort », se réjouit le club. « C’est un immense bonheur de revoir un pur produit du centre de formation porter à nouveau les couleurs des BYers pour sa 6ème année au club. Dans une période où les absences pèsent sur l’effectif, son retour est un véritable boost qui va faire énormément de bien au groupe. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
