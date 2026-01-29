Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague Féminine

Bourges écœuré par… Marine Johannès : tout se jouera la semaine prochaine à Schio !

Martyrisé par une ancienne de la maison, avec le match référence de Marine Johannès cette saison (22 points), Bourges n'a pas réussi à créer l'exploit contre le Galatasaray Istanbul (72-82). Il faudra donc impérativement gagner la semaine prochaine à Schio afin de se qualifier en play-in.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bourges écœuré par… Marine Johannès : tout se jouera la semaine prochaine à Schio !

22 points pour Marine Johannès au Prado, son record de la saison !

Crédit photo : FIBA

Pas rancunier, le public du Prado a chaleureusement applaudi Marine Johannès après le buzzer final. Puis les demandes de photo ont afflué, alors que la Normande et ses coéquipières s’éternisaient sur le parquet, profitant de leur victoire (72-82). Logique puisque celle-ci leur ouvre directement les portes du Final Six !

Marine JOHANNES
Marine JOHANNES
22
PTS
1
REB
3
PDE
Logo EuroLeague Féminine
BOU
72 82
GAL

Johannès retrouve la mire

Loin d’être rayonnante jusqu’à la semaine dernière (4,8 points à 18%) sur ses quatre premières sorties d’EuroLeague avec le Galatasaray Istanbul, l’internationale française a profité de son retour en terrain connu pour continuer à reprendre confiance. À créditer de 18 points mercredi dernier contre Prague, puis de 17 unités en championnat ce week-end, l’ancienne Tango (2016/19) a signé sa performance référence avec le maillot stambouliote au Prado !

Championne de France 2018 et triple lauréate de la Coupe de France avec Bourges, Marine Johannès s’est éclatée dans le Cher. Elle qui shootait à 6/34 sur ses premières rencontres voyait cette fois le cercle comme une bassine : 7/10, dont 5/8 de loin, avec des tirs signature, en step-back ou sur une jambe. Le symbole d’une joueuse qui redevient progressivement elle-même. Et cela a donné 22 points et 3 passes décisives en 32 minutes.

Bourges devra gagner en Italie 

Un récital, couplé à la domination d’Awak Kuier (19 points à 8/12, 8 rebonds et 3 passes décisives), qui tombe bien mal pour Bourges, qui avait l’opportunité de faire un pas de géant vers le play-in. Mais les joueuses d’Olivier Lafargue ont été plombées par l’hallucinante réussite turque en première mi-temps, de quoi les renvoyer à -20 (28-48).

Le Galatasaray de Marine Johannès est qualifié pour le Final Six (photo : Olivier Martin)

Derrière, les efforts de Kariata Diaby (15 points et 11 rebonds) et la folle activité défensive de Laëtitia Guapo ont permis d’entretenir la flamme, avec quelques rapprochés à -10, mais sans jamais véritablement réussir à faire trembler le Galatasaray.

– Journée 11

Pour Bourges, tout se jouera donc la semaine prochaine face aux Italiennes de Schio. Tombeuses des coéquipières de Marième Badiane à l’aller (92-81), les joueuses tango devront récidiver dans un match couperet, où seul le vainqueur compostera son billet pour le play-in. Et éviter ainsi que les deux seules équipes éliminées du Groupe A soient les deux représentants français avec les Flammes Carolo…

Tima Pouye et Bourges en mission play-in en Italie (photo : Olivier Martin)
Bourges
Bourges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Bourges écœuré par… Marine Johannès : tout se jouera la semaine prochaine à Schio !
NM1
00h00Huit mois après, Willan Marie-Anais (Fos) est de retour
Joan Beringer progresse à vitesse grand V avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00« On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge » : Chris Finch impressionné par Joan Beringer
Betclic ELITE
00h00Sammy Mejia, icône de Cholet et apprenti-coach à Bourg : « Parfois, j’ai les doigts qui me démangent sur le banc »
BeBasket
Coupe du Monde masculine
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
Équipe de France
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
ELITE 2
00h00En appel, Quimper conserve bien sa victoire sur tapis vert face à Aix-Maurienne : une décision lourde de conséquences
Betclic ELITE
00h00Lancé lors du naufrage contre Paris, Abdoul Ali Ba passe pro avec Le Portel
EuroLeague
00h00La rédaction de SKWEEK en grève, écran noir sur le reste de la 25e journée de l’EuroLeague
À l’étranger
00h00En Serie A2, Marion Hériaud s’offre une soirée XXL avec Turin
1 / 0
Livenews NBA
Joan Beringer progresse à vitesse grand V avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00« On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge » : Chris Finch impressionné par Joan Beringer
Malgré ses statistiques solides en double-double, Vucevic reste difficile à échanger.
NBA
00h00Nikola Vucevic refusé par les Celtics : les Bulls demandent-ils trop ?
L'absence prolongée de Tatum représente un défi majeur pour les ambitions des Celtics cette saison.
NBA
00h00Boston Celtics : Jayson Tatum pourrait ne pas revenir cette saison
Pendant que San Antonio reste sur sa ligne de conduite, d'autres équipes se positionnent agressivement.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo transféré ? Les Spurs refusent de perturber leur projet
Initialement diagnostiquée comme une entorse sévère de grade 3 par le coach Ime Udoka, la blessure s'est finalement révélée nécessiter une intervention chirurgicale.
NBA
00h00Steven Adams opéré : saison terminée pour le pivot des Rockets
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
Derrick Rose face à Nicolas Batum en 2014
NBA
00h00Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l'attaque d'Atlanta avec 21 points au compteur.
NBA
00h00Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker
Randle a été remarquable d'efficacité avec un 12 sur 21 aux tirs et un parfait 7 sur 7 aux lancers francs.
NBA
00h00Julius Randle brille avec 31 points dans la victoire des Timberwolves face aux Mavericks
1 / 0