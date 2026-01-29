Bourges écœuré par… Marine Johannès : tout se jouera la semaine prochaine à Schio !

Pas rancunier, le public du Prado a chaleureusement applaudi Marine Johannès après le buzzer final. Puis les demandes de photo ont afflué, alors que la Normande et ses coéquipières s’éternisaient sur le parquet, profitant de leur victoire (72-82). Logique puisque celle-ci leur ouvre directement les portes du Final Six !

Johannès retrouve la mire

Loin d’être rayonnante jusqu’à la semaine dernière (4,8 points à 18%) sur ses quatre premières sorties d’EuroLeague avec le Galatasaray Istanbul, l’internationale française a profité de son retour en terrain connu pour continuer à reprendre confiance. À créditer de 18 points mercredi dernier contre Prague, puis de 17 unités en championnat ce week-end, l’ancienne Tango (2016/19) a signé sa performance référence avec le maillot stambouliote au Prado !

Marine x Sarah, le duo qu’il vous faut 😂 pic.twitter.com/PjN9bD9huH — ghost. (@the__YMF) January 29, 2026

Championne de France 2018 et triple lauréate de la Coupe de France avec Bourges, Marine Johannès s’est éclatée dans le Cher. Elle qui shootait à 6/34 sur ses premières rencontres voyait cette fois le cercle comme une bassine : 7/10, dont 5/8 de loin, avec des tirs signature, en step-back ou sur une jambe. Le symbole d’une joueuse qui redevient progressivement elle-même. Et cela a donné 22 points et 3 passes décisives en 32 minutes.

I promised myself 'not more than 3 posts about her tonight' but COME ON: #EuroLeagueWomen x @KadinBasketGS pic.twitter.com/BlPo1QQHCh — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) January 29, 2026

Bourges devra gagner en Italie

Un récital, couplé à la domination d’Awak Kuier (19 points à 8/12, 8 rebonds et 3 passes décisives), qui tombe bien mal pour Bourges, qui avait l’opportunité de faire un pas de géant vers le play-in. Mais les joueuses d’Olivier Lafargue ont été plombées par l’hallucinante réussite turque en première mi-temps, de quoi les renvoyer à -20 (28-48).

Derrière, les efforts de Kariata Diaby (15 points et 11 rebonds) et la folle activité défensive de Laëtitia Guapo ont permis d’entretenir la flamme, avec quelques rapprochés à -10, mais sans jamais véritablement réussir à faire trembler le Galatasaray.

Pour Bourges, tout se jouera donc la semaine prochaine face aux Italiennes de Schio. Tombeuses des coéquipières de Marième Badiane à l’aller (92-81), les joueuses tango devront récidiver dans un match couperet, où seul le vainqueur compostera son billet pour le play-in. Et éviter ainsi que les deux seules équipes éliminées du Groupe A soient les deux représentants français avec les Flammes Carolo…