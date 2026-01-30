Recherche
Betclic ELITE

Et si le joueur le plus altruiste offensivement à l'ASVEL n'était pas un meneur ?

EuroLeague - Quand on évoque l’altruisme offensif à l’ASVEL, les regards se tournent naturellement vers les porteurs de balle, ceux qui organisent le jeu et distribuent les passes décisives. Pourtant, une lecture plus fine des données, au-delà des statistiques traditionnelles, raconte une autre histoire. En valorisant les écrans, les rebonds offensifs et les possessions supplémentaires créées pour le collectif, un indicateur met en lumière un joueur dont l’impact est souvent invisible à l’œil nu : Bodian Massa. Un intérieur qui, sans monopoliser le ballon et en un temps de jeu limité, s’impose comme l’un des principaux moteurs de l’efficacité offensive villeurbannaise.



Et si le joueur le plus altruiste offensivement à l’ASVEL n’était pas un meneur ?
Crédit photo : Sébastien Grasset

Quand on parle d’altruisme offensif dans une équipe de haut niveau, le raccourci est presque toujours le même. On pense au meneur, au joueur qui a le ballon en main, qui organise, qui distribue, qui accumule les passes décisives. À l’ASVEL, les noms viennent vite : Nando De Colo, Thomas Heurtel, ou encore Glynn Watson Jr.

Et si cette lecture était incomplète ? Et si, chiffres à l’appui, le joueur le plus altruiste offensivement de l’effectif n’était pas un arrière… mais un intérieur ?

C’est ce que révèle une analyse différente du jeu offensif, appliquée à l’effectif de l’ASVEL.

Sortir du prisme points / passes

Les statistiques traditionnelles structurent notre regard depuis toujours. Points marqués, passes décisives, parfois l’évaluation. Elles permettent d’identifier les leaders offensifs, mais elles ne racontent qu’une partie de l’histoire.

Car une attaque ne se résume pas à celui qui tire ou à celui qui fait la dernière passe. Dans le basket moderne, et particulièrement au niveau EuroLeague, une grande partie de la création offensive se joue sans le ballon :

  • un écran bien posé qui libère un tireur

  • un rebond offensif qui offre une deuxième possession

  • une interception ou une déviation qui génère une transition

  • une occupation de l’espace qui améliore la qualité des tirs

Autant d’actions déterminantes, rarement valorisées dans les chiffres classiques.

Un indicateur pour mesurer l’altruisme offensif

Pour mieux appréhender cette réalité, un indicateur a été utilisé : l’Altruistic Offensive Creation Value, ou AOCV.

Son objectif est simple : mesurer combien de points un joueur crée pour son équipe sans prendre de tirs.

Concrètement, l’AOCV intègre :

  • les points générés par les passes décisives

  • les points créés via les écrans (screen assists)

  • la valeur des possessions supplémentaires :

    • 1,2 point attendu par rebond offensif

    • 1,1 point attendu par interception

L’idée n’est donc pas de mesurer le volume offensif ou le statut dans l’équipe, mais bien l’impact collectif pur, souvent invisible.

Une hiérarchie inattendue à l’ASVEL

Appliqué à l’effectif villeurbannais, cet indicateur livre un résultat pour le moins surprenant. Le joueur qui crée le plus de valeur offensive altruiste par match n’est ni De Colo, ni Heurtel, ni Watson Jr.

C’est Bodian Massa (2,10 m, 28 ans).

Avec moins de 17 minutes de jeu en moyenne, l’intérieur affiche l’AOCV le plus élevé de l’équipe, devant des joueurs qui ont pourtant le ballon en main sur une grande partie des possessions.

Ce constat bouscule les idées reçues : Massa génère autant, voire plus, de points pour le collectif que les principaux créateurs de l’équipe… sans jamais contrôler le jeu.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Bodian Massa.jpg
Bodian MASSA
Poste(s): Pivot
Taille: 210 cm
Âge: 28 ans (21/10/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7,1
#128
REB
4,6
#34
PD
1,1
#130

Un impact construit loin du ballon

L’explication se trouve dans le profil même du joueur. Bodian Massa ne crée pas par le dribble ou la passe laser. Le Marseillais crée par le détail et la répétition :

  • des écrans de grande qualité, posés avec justesse et timing

  • une activité constante au rebond offensif

  • une capacité à offrir des possessions supplémentaires

  • une mobilité défensive qui provoque pertes de balle et transitions

  • une discipline tactique qui fluidifie le jeu collectif

Son apport est rarement spectaculaire, mais il est permanent. Là où certains joueurs consomment des possessions, Massa en augmente la valeur.

Un intérieur qui améliore l’efficacité collective

L’AOCV ne dit pas que Bodian Massa est le meilleur attaquant de l’ASVEL. Il dit quelque chose de plus subtil, et souvent plus précieux à ce niveau :

  • il est celui qui fait mieux jouer les autres

  • celui qui élève l’efficacité offensive sans monopoliser le ballon

  • celui dont l’impact dépasse largement son volume de tirs

Dans un collectif ambitieux, ce type de profil est fondamental. Il ne se voit pas toujours, mais il structure l’attaque.

Une influence confirmée sur la durée

Cet apport ne se limite pas à quelques séquences isolées. Sur un échantillon large, proche de 40 matchs toutes compétitions confondues, Bodian Massa affiche l’un des meilleurs Offensive Rating de l’équipe.

Autrement dit :

  • l’ASVEL attaque efficacement lorsqu’il est sur le terrain

  • cette efficacité ne repose pas sur son scoring

  • son impact est mesurable, stable et reproductible

On n’est donc pas sur une impression visuelle ou une lecture subjective, mais bien sur une tendance réelle.

Une autre manière de lire le jeu

Cette analyse rappelle une chose essentielle : l’altruisme offensif ne se limite pas aux passes décisives.

Il se niche dans :

  • les écrans

  • les secondes chances

  • les possessions gagnées

  • les actions qui améliorent la qualité globale du jeu

Parfois, le joueur le plus altruiste offensivement n’est pas celui qui tient le ballon. C’est celui qui permet au collectif de fonctionner à plein régime. À l’ASVEL, les chiffres racontent clairement cette histoire.

ASVEL
ASVEL
Commentaires

arneau76
Très intéressant comme article. Et qui met en lumière un joueur collectif dans un sport collectif ou on valorise de plus en plus les performances individuelles !
samuel92
Je peux me tromper mais rien d'étonnant non plus, ce calcul met en avant écrans et rebonds offensifs, 2 secteurs qui sont surtout l'apanage des intérieurs et on sait, en plus, que Bodian Massa est plutôt un passeur correct. Par contre, est-ce une particularité de l'ASVEL? Je serais assez curieux de voir, par exemple, ce que cela donne pour Paris ou des mecs comme Faye et Dokossi pourrait rentrer parfaitement dans cette catégorie. Autre question: d'où viennent les 1.2 pt et 1.1 pt attendu par rebonds offensifs et interceptions?
maxoule- Modifié
En même temps est ce que les meneurs sont forcément altruistes ? De Westbrook à Hifi, beaucoup de "meneurs" modernes ne sont clairement pas les plus altruistes de leur équipe ! Si on va plus loin, est ce qu'un meneur qui fait beaucoup de passe décisives est forcément altruistes ? Ne lâcher la balle "que" pour faire une passe décisive est moins altruistes que faire tourner, placer, mettre en valeur... on revient à la question de l'obsession des stats qui parfois est trompeuse pour connaître le vrai impact d'un joueur sur le jeux, sur la réussite d'une équipe. Je me rappelle de ce que Pierre Seillant appelait les "meneurs à l'espagnol" qui pouvaient tourner à 4pts-2pds mais qui étaient les patrons de ce qui se passait sur le terrain (et en dehors).
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
