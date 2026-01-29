Recherche
Betclic ELITE

Sammy Mejia, icône de Cholet et apprenti-coach à Bourg : « Parfois, j’ai les doigts qui me démangent sur le banc »

Légende de Cholet Basket, où il a été sacré champion de France 2010, Sammy Mejia retrouve la Meilleraie ce samedi en tant qu'assistant de la JL Bourg. À 42 ans, l'ancien MVP de Pro A raconte son retour en France, son rôle d'entraîneur individuel et son ambition de devenir head coach.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sammy Mejia, icône de Cholet et apprenti-coach à Bourg : « Parfois, j’ai les doigts qui me démangent sur le banc »

Légende de Cholet Basket, Sammy Mejia va retrouver la Meilleraie samedi en tant qu’assistant-coach

Crédit photo : Cécile Thomas

Quand il pénètrera sur le parquet de la Meilleraie ce samedi, en costume cette fois, Samuel Mejia (42 ans) aura certainement un petit pincement au cœur. « Ça va être le match le plus bizarre de la saison pour moi », sourit la légende de Cholet Basket. « Émotionnellement, ce sera intéressant à vivre. Je vais sûrement avoir un peu de nostalgie. Je sais qu’une nouvelle salle arrive à Cholet mais je suis ravi de pouvoir retrouver la même Meilleraie et la même ambiance qu’à l’époque… »

« L’histoire est marrante… » 

Il y était déjà revenu en juin dernier, mais ce n’était pas dans le cadre d’un match. La saison était alors terminée, et il était passé incognito, dans le cadre d’un voyage familial à Londres, tenant à montrer sa ville de naissance à sa fille aînée, Sienna. Reste qu’il avait souhaité aller à la rencontre des fans et qu’une trentaine de curieux étaient venus saluer leur ancienne idole à l’Espace Michel-Léger.

C’est d’ailleurs ce crochet par les Mauges qui lui a valu un retour plus durable en France, avec un message impromptu de son ex-agent, François Lamy, désormais directeur sportif à la JL Bourg… « L’histoire est marrante », glisse l’Américano-Dominicain. « Quand je suis venu à Cholet l’été dernier, François m’a écrit pour me dire que j’aurais dû le prévenir que j’étais en France. Puis la conversation a dérivé. Il m’a demandé ce que je faisais maintenant, je lui ai dit que je commençais à réfléchir dans le basket européen. Et quelques semaines après, je signais avec la JL Bourg. C’est une interaction spontanée qui a mené à quelque chose de bien. »

Il veut devenir entraîneur !

La première étape d’une ascension censée mener l’ancien MVP de Pro A vers un poste de head coach. « C’est l’objectif », admet-il. Le fruit, aussi, d’un long cheminement personnel ces cinq dernières années. Le 8 mars 2020, face à l’Afyon Belediye de Gregor Hrovat, Sammy Mejia disputait son dernier match en carrière… sans justement savoir que ce serait son dernier. Puis le confinement est arrivé, en forme de rupture brutale, début d’une transition pas toujours évidente.

Sammy Mejia a fait les beaux jours de CB entre 2009 et 2011 (photo : Olivier Fusy)

Entre Bursa, son dernier club, et Bourg-en-Bresse, Sammy Mejia s’est installé à Los Angeles. « Je voulais sortir de cette lessiveuse du basket pour quelques années, passer du temps avec ma famille, voir mes enfants grandir. » Mais la balle orange n’est jamais très loin : il devient agent, se plait moyennement, puis entraîne des jeunes. Avant que l’adrénaline des matchs ne commence à le démanger sérieusement… « Le basket européen me manquait, le style de jeu, l’appartenance à une équipe aussi… » L’ex-choletais avait prévu une tournée des clubs cette saison en Europe pour faire acte de candidature, il n’en a finalement pas eu besoin…

LIRE AUSSI

« Il est en effet arrivé complètement par hasard », confirme François Lamy. Mais pas sorti de nulle part non plus, puisque la JL Bourg avait initialement proposé le même poste de responsable du développement individuel à son ancien meneur, E.J. Rowland, en 2024. « J’en ai immédiatement parlé à Julien Desbottes parce que je le trouvais très compatible avec notre fonctionnement. »

Pas en marge de l’équipe 

Mélancolique l’an dernier en Californie, le finaliste de l’EuroLeague 2012 a vite replongé dans le rythme infernal du basket actuel. Depuis le coup d’envoi de la saison fin septembre, la JL Bourg a déjà disputé 34 matchs. Et lui s’épanouit dans son nouveau rôle. « J’ai ce que je voulais, je suis très heureux de ma décision. » 

Avant de s’engager, Sammy Mejia indique avoir dû « clarifier » les contours de son costume avec le club. « J’ai dit que je voulais faire partie des entraînements, des déplacements, des matchs. Je ne voulais pas être l’entraîneur personnel en dehors du groupe. Je fais partie du staff. J’aide les joueurs à se développer individuellement, mais dans une façon qui aide le groupe. Le meilleur ils sont individuellement, le meilleur nous sommes collectivement. » 

Responsable du développement individuel, Sammy Mejia est aussi un coach en formation dans le staff de la JL Bourg (photo : Jacques Cormarèche)

Concrètement, le champion de France 2010 travaille individuellement certains détails avec les joueurs avant ou après les entraînements, effectue beaucoup de retours vidéos également. Il cite l’exemple du tir d’Adam Mokoka ou de la compréhension du jeu d’Assemian Moularé. « Je suis là pour développer leurs compétences de manière à être le plus efficace possible dans leur rôle », clame-t-il.

« Je veux être sûr d’être prêt
avant d’endosser de telles responsabilités »

Et ensuite ? « Sammy est quelqu’un de grande valeur », explique François Lamy. « Il est « apprenti coach » et va entamer une formation l’année prochaine. Il est extrêmement humble et souhaite ne pas brûler les étapes. » Ainsi, le principal intéressé se considère lui-même comme en formation aux côtés du sélectionneur Frédéric Fauthoux, « un entraîneur passionné et un super mec », et dans un club extrêmement bien structuré.

« C’est un super endroit pour apprendre. J’essaye de tout absorber. Ça ne fait que cinq mois que je suis de ce côté de la barrière : je vois des nouvelles choses toutes les semaines pratiquement ! Quand je serai entraîneur principal, je veux être sûr d’avoir été confronté à tout, d’être prêt mentalement, émotionnellement et tactiquement. J’ai encore du savoir à emmagasiner avant d’être en capacité d’endosser de telles responsabilités. Je veux être sûr d’être prêt et j’apprends encore. »

« On s’est sentis vieux tous les deux avec Benjamin Sene ! »

En attendant, Sammy Mejia s’offre un petit retour sur les traces de son passé, avec cette saison française, où la date du 31 janvier était forcément entourée en rouge. « Rejoindre Cholet a été la meilleure décision de ma carrière, c’est ce club qui a boosté ma trajectoire », répète-t-il à longueur d’interviews. Alors qu’il sortait d’une année très compliquée à Larissa (Grèce), il a effectivement renversé sa carrière en rejoignant CB en septembre 2009. Ses premières sorties auront été incroyablement poussives (5,7 points à 27% et 1,4 d’évaluation en octobre) mais la suite fut merveilleuse, le propulsant au rang des petites légendes de la Pro A : champion de France 2010, finaliste 2011, All-Star et MVP étranger du championnat.

LIRE AUSSI

« Ça ne me rajeunit pas d’être en France », rigole-t-il. « Je revois des visages connus. Lors du match contre Nanterre en décembre, Benjamin Sene (alors Espoir à Nancy, ndlr) est venu me voir pour me dire qu’il me regardait tout le temps quand j’étais à Cholet. On s’est sentis vieux tous les deux ! » 

Sammy Mejia – Charles Kahudi, c’était l’un des duels phares de la finale de Pro A 2010 entre Cholet et Le Mans (photo : Cécile Thomas)

Cela ne risque pas de s’arranger samedi à la Meilleraie, le théâtre de ses premiers exploits en pro qui pourrait même accentuer ses pulsions passagères. « J’ai toujours des fourmis dans les jambes sur le banc », sourit-il. « Parfois, je dis à Jonathan (Nebout) et Marius (Leonavicius, les autres assistants) que j’ai les doigts qui me démangent, que j’ai envie de rentrer sur le parquet pour prendre quelques tirs. » Et à Cholet, là-même où il a signé son record offensif en Coupe d’Europe avec 35 points contre l’Étoile Rouge de Belgrade un soir de décembre 2009, il y a fort à parier qu’il les mettrait…

À Bourg-en-Bresse,

porte3
dommage qu'il soit à coté du roquet du sud ouest
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
1 / 0