La JL Bourg embauche… Sammy Mejia dans son staff !

Champion de France en 2010 avec Cholet Basket, MVP de Pro A l’année suivante, Samuel Mejia (42 ans) est de retour en France ! Cinq ans après l’annonce de sa retraite, après huit années passées en Turquie, l’Américano-Dominicain va désormais sa seconde carrière en Betclic ÉLITE.

Représenté par François Lamy pendant sa carrière

Désireux de se lancer dans le coaching européen, Sammy Mejia a été embauché par la JL Bourg en tant qu’assistant-coach en charge du développement des joueurs. Séduit par les bienfaits du travail d’Anthony Brossard envers Zaccharie Risacher en 2023/24, la Jeu a souhaité étendre ce poste de responsable du développement individuel à l’ensemble de l’effectif, proposant d’abord le poste l’an dernier à son meneur E.J. Rowland, ex-coéquipier de Mejia à Banvit (2013/15).

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑺𝒂𝒎𝒎𝒚 🔴 Ancien MVP de Betclic Élite, Sammy Mejia rejoint le staff en tant qu’assistant coach, dédié au développement des joueurs 💪 Un renfort de choix pour accompagner notre jeune équipe 👊 📄 Le communiqué ➡️ https://t.co/AoAvBauQeD#WeRedy pic.twitter.com/P36UvrD4bR — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) July 22, 2025

Et si l’annonce de l’arrivée de l’ancien MVP dans l’Ain peut surprendre, la connexion entre les deux entités n’est finalement pas si improbable puisque c’est François Lamy, à l’époque agent et désormais patron du secteur sportif burgien, qui l’avait placé en France, à Cholet Basket.

« Freddy Fauthoux est très enthousiaste »

« Notre effectif très jeune et talentueux nécessite un accompagnement spécifique de développement individuel vers la performance collective », explique François Lamy. « L’expérience avec Anthony (Brossard) a été très positive, mais il reste pour le moment auprès de Zaccharie. Quand Sammy a exprimé sa volonté d’apprendre le coaching européen, j’ai trouvé cette démarche humble et créative. Julien (Desbottes) et Freddy (Fauthoux sont très enthousiastes à cette idée. Son parcours de joueur et sa soif d’apprendre le rendront rapidement indispensable, comme peut l’être un Joseph Gomis à l’Asvel et en équipe de France. Sammy est un grand compétiteur aux qualités humaines exceptionnelles. Il vient avec envie et humilité pour apporter une plus-value à cette équipe dont la jeunesse nécessite un accompagnement unifié. »

Auprès des jeunes bressans, Samuel Mejia aura certainement beaucoup de crédibilité eu égard à sa carrière de joueur. Passé proche du flop à Cholet Basket (1,4 d’évaluation en moyenne lors de ses premiers matchs), le 57e choix de la Draft 2007 s’est finalement érigé en légende locale, artisan majeur du seul titre choletais de l’histoire.

Formateur à Los Angeles

« Venir à Cholet a été la meilleure décision de ma carrière », nous disait-il en décembre 2017, en marge d’un match à l’Astroballe. « Cholet fut un premier pas pour en arriver où je suis maintenant. Mes deux années en France représentent la première fois où j’ai vraiment accepté le fait de jouer en Europe. Vous savez, tout basketteur rêve d’évoluer en NBA. Mais c’est à Cholet où je me suis résolu à l’idée de ne pas y être, où je me suis investi dans mon métier de basketteur, immergé dans la culture locale et vraiment décidé d’apprécier ce que je faisais. Je crois que cela s’est vu sur le terrain. J’ai démarré tout en bas et j’ai réussi à atteindre les sommets, c’est génial. Je n’oublie pas que tout a démarré à Cholet. C’étaient les jours heureux ! Il n’y avait pas tant de pression que cela, comparé à ce que j’ai pu connaitre lors des saisons suivantes. On jouait, on prenait du plaisir et on essayait de gagner, c’était bien (il sourit). »

Après avoir été couronné MVP de Pro A en 2011, il s’est ensuite envolé vers le CSKA Moscou, avec qui il a disputé une finale d’EuroLeague, avant de s’implanter durablement en Turquie. Depuis son dernier match en 2020, Sammy Mejia était parti vivre à Los Angeles, où il a travaillé brièvement comme agent, avant de basculer vers la formation. Il avait raconté son quotidien au Courrier de l’Ouest le mois dernier, dans le cadre d’un retour improvisé à Cholet, en marge d’un voyage à Londres.

« Transmettre aux jeunes, ce que j’aime le plus »

« J’entraîne des jeunes joueurs à Los Angeles. C’est un programme proposé aux enfants après les journées d’école. Les jeunes viennent d’un peu partout autour de LA et nous les entraînons. Je dirige également des entraînements privés de développement avec des groupes. Au quotidien, je reste donc bercé dans le basket, mais je ne joue pas. Entraîner des jeunes me plaît. À mon niveau, j’essaye de donner aux jeunes les opportunités que je n’ai pas eues. A leur âge, j’aurais aimé un ex-joueur professionnel me donne des conseils et des outils pour devenir un meilleur joueur. Être en mesure de transmettre ça aux jeunes, c’est ce que j’aime le plus dans ce que je fais maintenant. »

Dans ce cadre, il sera servi à Ékinox, avec un effectif très fourni en termes de jeunes joueurs. Attendu mi-août dans l’Ain, le New-Yorkais secondera Frédéric Fauthoux aux côtés de Jean-Baptiste Lecrosnier (jusqu’à la fin de l’année), Jonathan Nebout et Marius Leonavicius au sein d’un staff de plus en plus cosmopolite.

Son parcours :

2003/07 : DePaul (NCAA)

2007/08 : Fort Wayne Mad Ants (D-League)

2008 : Capo d’Orlando (Italie)

2008/09 : Larissa (Grèce)

2009 : CPN Pueblo Nuevo (République dominicaine)

2009/11 : Cholet Basket

2011/12 : CSKA Moscou (Russie)

2012/15 : Banvit (Turquie)

2015/20 : Tofas Bursa (Turquie)

Son palmarès :