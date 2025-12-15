Lucas Bourhis éclabousse la Trocardière : record d’évaluation cette saison qui propulse Nantes dans le Top 10

Face à Poitiers, Nantes devait impérativement l’emporter pour relancer une dynamique et se rapprocher des places qualificatives. Lucas Bourhis (1,75 m, 25 ans) a pris les choses en main, livrant un match d’une intensité et d’une efficacité remarquables. En 32 minutes passées sur le parquet, l’enfant du Touraine Basket Club a compilé un total impressionnant de 20 points, agrémenté de 2 rebonds et surtout de 7 passes décisives.

Cette ligne de statistiques aboutit à une évaluation de 27 avec un +/- de +14, marquant son nouveau record sous le maillot nantais. C’est simple : vendredi soir, il était partout. Sa capacité à scorer et à créer du jeu pour ses coéquipiers a fait la différence dans les moments clés de la rencontre, permettant à Nantes de s’imposer 81 à 76. Cette performance individuelle d’exception est synonyme du 8e succès en 14 matchs pour le NBH, qui se positionne désormais à la 10e place du championnat (8 victoires – 6 défaites).

La confirmation d’une montée en puissance

Ce coup d’éclat n’est pas un hasard. Depuis le début de la saison, Lucas Bourhis est un élément central de l’effectif nantais. Sur l’ensemble des 14 matchs de championnat, l’ancien joueur de Fos-sur-Mer affiche des moyennes solides, symboles de son impact régulier : 9,3 points, 1,9 rebond et 5,2 passes décisives pour 10,5 d’évaluation en 27 minutes de jeu.

La performance contre Poitiers valide sa progression et montre sa capacité à élever son niveau de jeu dans les moments décisifs, transformant sa moyenne de 10,5 en un pic à 27, preuve de son potentiel offensif et de sa polyvalence.

Historique d’évaluation en ÉLITE 2

Si l’évaluation de 27 est un record pour Lucas Bourhis avec Nantes, l’histoire nous rappelle qu’il avait déjà atteint ce palier :

Saison 2022-2023 (avec Quimper) : Il avait déjà réalisé un 27 d’évaluation le 14 avril 2023, lors d’un match contre Chalon-sur-Saône.

Le Tourangeau reste cependant un sommet à atteindre pour le meneur, son record absolu en carrière, qui date d’il y a quatre saisons et qui avait eu un goût… particulier pour les fans nantais :

Saison 2021-2022 (avec Rouen) : Le meneur de jeu avait établi son record personnel historique à 35 d’évaluation ! Ironie du sort, cette performance avait été réalisée face à Nantes (victoire 110-74 de Rouen), en fin de saison alors que le RMB était condamné à la relégation. Un match avec une défense « triangle et deux » mise en place par Jean-Marc Dupraz, où il s’était régalé derrière l’arc.

En réalisant son meilleur total d’évaluation depuis le début de l’exercice 2025-2026, Lucas Bourhis envoie un message fort : il est le 7e meilleur passeur de la division et une pièce maîtresse dans l’ambition de Nantes de s’ancrer dans la première moitié du tableau. Prochain match pour Nantes le 19 décembre avec un piégeux déplacement en Savoie pour affronter Aix-Maurienne pour la 15e journée de championnat.