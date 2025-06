Officiel : Lucas Bourhis signe à Nantes pour deux saisons

Relégué en NM1 avec Fos-Provence, Lucas Bourhis (1,75 m, 25 ans) va officiellement rester en Pro B. Le meneur de jeu était pressenti pour arriver au Nantes Basket Hermine (NBH), c’est désormais chose faite avec l’annonce du club. Le NBH cherche à se renforcer après une saison en demi-teinte, passant du fond de classement à un maintien assuré finalement plutôt sereinement suite à l’arrivée de Rémy Valin sur le banc.

🆕 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 Lucas Bourhis sera Nantais pour les 2 prochaines saisons ! 🤝🏼 Bienvenue au NBH Lucas ! 🔗 Toutes les infos ici : https://t.co/EJobchUaUC #Partageonsplusquedubasket pic.twitter.com/TRJTrjmPAf — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) June 4, 2025

Un cinquième club de Pro B en cinq ans

Formé notamment à Gravelines-Dunkerque, Lucas Bourhis découvre le monde professionnel en 2017 avec le club nordiste. En 2019, il découvre la Pro B à Blois, division qu’il ne quittera plus à l’exception d’une saison à Gravelines-Dunkerque en 2020-21. Dans l’antichambre de l’élite, il joue successivement pour Rouen, Quimper, Lille et Fos-Provence. Il découvrira donc un cinquième club dans la division en autant d’années, un renfort d’expérience bienvenu pour le NBH avec un contrat portant sur deux saisons.

Cette saison, il tournait à 8,4 points (39,4% au shoot dont 3,.8% derrière l’arc) et 5,1 passes décisives. À Nantes, il relaiera au poste de meneur, Kyle Riddley, prolongé à l’Hermine. Il faut espérer que les Nantais ne soient pas trop superstitieux puisque, depuis 2021, le meneur a toujours terminé sa saison sur le plan collectif par une relégation ou même une disparition dans le cas de Lille. Il n’appartient plus qu’à Lucas Bourhis désormais de briser la malédiction collective qui l’entoure.

PROFIL JOUEUR Lucas BOURHIS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 25 ans (09/02/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 8,4 #111 REB 1,9 #206 PD 5,1 #7

Le joueur s’est déclaré « très heureux et fier de rejoindre le club de Nantes Basket Hermine dont le projet m’a directement séduit. Merci au coach et au club pour leur confiance. J’ai hâte de rencontrer l’équipe et l’ensemble du staff pour commencer à travailler et faire le nécessaire pour atteindre nos objectifs sportifs, tous ensemble. »