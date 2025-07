Bryce Nze et Marvin Clark, deux recrues pour l’Élan Béarnais

Deux signatures pour le prix d’un ! Quasiment un mois après sa dernière annonce, le meneur Drew Thelwell, l’Élan Béarnais a officialisé ce jeudi les arrivées de deux nouveaux joueurs.

L’Élan Béarnais est heureux d'annoncer l'arrivée de Bryce Nze et Marvin Clark pour la saison 2025-2026. + d'infos sur notre site internet : https://t.co/W0uWsTq7Ns pic.twitter.com/uJgo6UDlOH — EBPLO (@EBPLO) July 31, 2025

Le premier, Bryce Nze (2,02 m, 27 ans), est bien connu de l’ÉLITE 2. Il était une véritable pièce maîtresse de l’effectif du Nantes Hermine Basket la saison dernière, avant d’être stoppé net dans sa progression, victime d’une blessure à l’épaule en mars.

Déjà vu au NBH la saison précédente, revenu au club en novembre après une courte expérience israélienne, il s’est rapidement imposé comme un élément clé du renversement de situation à Nantes, apportant une très grosse présence sous les cercles.

PROFIL JOUEUR Bryce NZE Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 202 cm Âge: 27 ans (02/03/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 11,3 #47 REB 8,3 #4 PD 2,2 #83

Quatrième meilleur rebondeur de Pro B (avec 8,3 prises), il a ajouté 11,3 points à 56% et 2,2 passes décisives de moyenne. Le 28 février, il avait livré une prestation XXL sur le parquet du SCABB, compilant 14 points, 19 rebonds et 5 passes dans une victoire précieuse. L’ancien joueur des universités de Butler (deux saisons) et de l’Université de Milwaukee (deux ans) tentera de faire parler sa puissance au sein du collectif palois.

Son nouvel entraîneur Mickaël Hay décrit « un joueur en progression, doté de bonnes mains, capable d’impacter des deux côtés du terrain. Sa polyvalence, sa mobilité et son sens du rebond seront des atouts précieux pour notre secteur intérieur. Il a montré l’an dernier à Nantes qu’il pouvait être un élément moteur dans une équipe en participant grandement à leur rétablissement. Son profil s’articulera parfaitement avec ceux de Josh Mbala et de Sitraka Raharimanantoanina. »

Un ailier en provenance de Hongrie

En plus de Bryce Nze, l’Élan Béarnais a informé de la signature de Marvin Clark (2,01 m, 30 ans). Capable d’évoluer sur les postes 3 et 4, l’intérieur américain rejoint les rangs palois après une saison pleine en première division Hongroise (Falco KC Szombathely), où il a disputé la prestigieuse Basketball Champions League (9,1 points à 43% et 3,9 rebonds), scorant notamment 11 points contre Nanterre en mars.

PROFIL JOUEUR Marvin CLARK Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 30 ans (03/11/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / Basketball Champions League PTS 9,1 #141 REB 3,9 #111 PD 0,9 #269

Si son nom vous évoque peut-être vaguement quelque chose, c’est parce que Marvin Clark a déjà goûté brièvement à la Betclic ÉLITE, pigiste de Jessie Begarin en toute fin de saison 2020/21 à Champagne Basket. Le temps de cumuler 6,3 points à 57% et 2 rebonds de moyenne en 7 matchs, avec une pointe à 16 unités face à l’AS Monaco.

Professionnel depuis 2019, le néo-palois a énormément bourlingué entre la Belgique, la France, le Mexique, l’Allemagne, le Portugal, Israël et la Hongrie, où il vient d’échouer en finale contre Szolnok (0-3).

Mickaël Hay annonce que « Marvin vient renforcer notre secteur extérieur avec son profil complet et sa solide expérience européenne. C’est un vrai stretch 4, capable d’écarter le jeu tout en apportant de l’intensité défensive. Il possède une belle qualité de tir, nomment main gauche, et une vraie envie d’assumer des responsabilités. Son envie de s’affirmer comme un leader sera un atout précieux pour le groupe. »