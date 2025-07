Luka Dončić transformé physiquement : Frank Ntilikina évoque l’évolution de son ancien coéquipier

Selon The Athletic, l’entourage de Dončić travaille sur sa transformation physique depuis 2023, après avoir engagé Anže Maček et Javier Barrio comme préparateurs. L’objectif : lui faire adopter de meilleures habitudes et suivre un programme de musculation plus strict.

Luka Doncic is reportedly fasting 16 hours a day, everyday except Sunday. You can’t say he isn’t dedicated 💪🔥 via @MensHealthMag pic.twitter.com/sFKTDL8VBM — NBA Retweet (@RTNBA) July 28, 2025

D’abord, les blessures de Dončić en 2024 ont freiné sa transformation. Ensuite, le GM des Mavericks, Nico Harrison, s’inquiétait de sa prise de poids malgré une forte charge de travail. Finalement, ces doutes physiques ont pesé dans la décision de Dallas de le transférer.

Frank Ntilikina anticipe un défi relevé

Présent lors du Media Day des Bleus, Frank Ntilikina a été interrogé sur cette évolution de son ancien coéquipier de Dallas (2021-2023). Le meneur français n’a pas manqué de souligner l’impact positif de cette transformation. « Ça va apporter des choses à son jeu », déclare-t-il. « On a vu comment il bougeait quand il était plus… Quand il avait un physique différent. »

Cette nouvelle version de Dončić sera rapidement mise à l’épreuve lors du prochain EuroBasket prévu fin août. La France et la Slovénie évoluent dans le groupe D, et leur confrontation aura lieu dès le deuxième match de la phase de poules. Pour Ntilikina, ce sera un « beau challenge » de devoir ralentir son ancien coéquipier, mais c’est précisément ce qui rend cette rencontre si excitante.

PROFIL JOUEUR Luka DONCIC Poste(s): Meneur Taille: 201 cm Âge: 26 ans (28/02/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 28,3 #4 REB 8,1 #32 PD 7,5 #7

Dončić a confié à Men’s Health que cet été était « un peu différent » et l’avait poussé à se dépasser. Déjà cinq fois All-NBA et top 10 MVP avant 25 ans, un Dončić affûté promet du très lourd..