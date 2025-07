Nikola Jokić ému aux larmes en Serbie !

Le pivot des Denver Nuggets a trouvé une raison de célébrer cet été, loin des parquets NBA. Nikola Jokić a été filmé en larmes après la victoire de son cheval lors d’une course disputée à Subotica, en Serbie. Une fois la ligne d’arrivée franchie, les caméras ont capturé l’émotion du joueur de 30 ans sur le côté de la piste.

An emotional Nikola Jokic reacts after watching his horse win 🥲 pic.twitter.com/JUqd6z5X7T — NBACentral (@TheDunkCentral) July 27, 2025

Une passion qui surpasse les Finals NBA

Ne parvenant pas à évacuer ses émotions, Jokić a franchi une barrière pour rejoindre son cheval et le jockey. Il a ensuite aidé à soulever le pilote avant d’arroser tout le groupe de champagne, y compris le cheval, puis de s’en verser sur lui-même. Cette célébration enthousiaste a immédiatement rappelé sa réaction lors de la conquête du titre NBA 2023, quand il avait déclaré lors de l’interview sur le parquet : « Le travail est terminé. Nous pouvons rentrer à la maison maintenant. »

Lors de la conférence de presse qui avait suivi, interrogé sur la parade du championnat à venir, Jokić avait répondu : « Non. Je dois rentrer chez moi. » Il avait alors clarifié ses propos en expliquant que les courses de chevaux avaient lieu le dimanche, et que la parade prévue le jeudi suivant risquait de poser problème.

Une passion née à l’âge de 12 ans

La passion de Jokić pour les chevaux n’est pas nouvelle. Il est tombé amoureux de cet univers à l’âge de 12 ans, lorsque sa famille l’avait emmené voir une journée de courses dans sa ville natale. Il avait même reçu son trophée de MVP 2022 en Serbie alors qu’il retournait à cheval vers son écurie.

Durant l’intersaison 2023, Jokić et son coéquipier Aaron Gordon avaient assisté ensemble à une course hippique en Serbie. Le jockey américain Tim Tetrick, qui a établi une connexion avec Jokić, affirme que les courses hippiques sont une passion pour le joueur et prédit que le triple MVP deviendra entraîneur de chevaux après sa retraite.

Cette victoire dimanche ajoute une nouvelle réussite au palmarès de l’écurie Dream Catcher de Jokić. Le pivot, qui sort d’une saison à 29,6 points, 12,7 rebonds et 10,2 passes décisives de moyenne, reste engagé dans sa carrière parallèle dans le monde hippique, qu’il devrait poursuivre bien après la fin de sa carrière basketballistique.