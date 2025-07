Adam Atamna forfait pour la suite de l’Euro U18, coup dur pour l’équipe de France

Adam Atamna (1,95 m, 17 ans), attendu comme l’un des cadres de l’équipe de France U18 masculine lors de l’EuroBasket, ne disputera pas la suite de la compétition. Selon nos informations, le futur joueur de l’ASVEL a dû renoncer après avoir reçu un coup au visage en tout début de match contre la Turquie, ce dimanche 27 juillet, lors du deuxième match de poule.

Un début de compétition prometteur

Auteur d’un match très convaincant contre la Suède samedi (18 points à 7/10 aux tirs, 3 rebonds, 5 interceptions en seulement 15 minutes), Adam Atamna avait donné le ton. Le fils de Karim Atamna sort d’une saison pleine en Nationale 1 à LyonSO, où il s’est affirmé. Son état d’esprit et son implication ont été salués par le staff des Bleuets, qui comptait sur lui comme l’un des moteurs offensifs du groupe.

Mais dès la 3e minute du match contre la Turquie dimanche, le jeune arrière a dû quitter ses coéquipiers après un vilain coup au visage sur une aide défensive. Les examens médicaux passés dans la foulée ont confirmé un forfait pour le reste de l’Euro.

Une réorganisation nécessaire chez les Bleuets

Déjà privés du combo-guard Soren Bracq – ménagé après la Coupe du monde U19 – et de l’intérieur Noa Kouakou-Heugue, également concerné par cette précédente campagne internationale, les Bleuets vont devoir réorganiser leur rotation. À la mène, Maxence Lemoine et Isaac Guedegbe se partageront les responsabilités, tandis qu’à l’arrière, Bastien Grasshoff (17 points contre la Turquie) et Tom Audry devraient voir leur rôle s’étoffer.

Malgré ce coup dur, la France conserve de sérieux atouts pour aller loin dans la compétition. Mais l’absence d’un joueur aussi complet qu’Adam Atamna pourrait peser dans les moments clés.