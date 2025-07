Joan Beringer, potentiel « steal » de la Draft NBA 2025 selon un sondage d’ESPN

Joan Beringer n’en finit pas de surprendre son monde. Même pas dans le basket il y a quatre ans, hors des radars il y a deux ans, le pivot tricolore de seulement 18 ans a pourtant été drafté en milieu de 1er tour à la Draft NBA 2025 par les Minnesota Timberwolves. Et dès ses premières apparitions sous le maillot des Wolves, à l’occasion de la Summer League, l’Alsacien a continué ce qu’il sait faire de mieux : étonner les observateurs.

Une belle Summer League comme promesse

Dans un sondage réalisé par ESPN auprès d’une vingtaine de dirigeants et recruteurs de la NBA, le nom de Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) est revenu comme le potentiel « steal » de la Draft NBA 2025. Juste derrière l’un des picks des San Antonio Spurs, Carter Bryant (sélectionné en 14e position), le Français est considéré comme l’une des futures révélations de la cuvée. « [Beringer] pourrait s’avérer être l’un des cinq meilleurs joueurs de cette draft », a déclaré un manager général de la Conférence Est interrogé par ESPN. « Son potentiel est énorme, et il ne sait même pas encore jouer. Il se trouve également dans une situation idéale où il peut apprendre et progresser auprès de tous leurs grands joueurs. »

PROFIL JOUEUR Joan BERINGER Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 18 ans (11/11/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / ABA Liga PTS 4,8 #168 REB 4,1 #50 PD 0,6 #172

Lors de la grande Summer League de Las Vegas, Joan Beringer a déjà démontré de belles promesses. Si le niveau des ligues d’été est bien loin de celui de la saison régulière NBA, le pivot a mis en avant de bons instincts et une véritable protection d’arceau, contrant déjà sept tirs sur une rencontre par exemple. Malgré sa grande propension à prendre des fautes, il a enregistré 6,8 points, 6,5 rebonds et 1,5 passe décisive en 23 minutes en moyenne sur ses quatre apparitions à Las Vegas. De quoi faire déjà saliver en vue de la prochaine saison NBA, surtout sous la tutelle d’un certain Rudy Gobert…