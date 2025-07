India Farcy, jeune Française désormais en Slovaquie et en EuroCup : « Je suis pressée de découvrir ces championnats »

India Farcy (1,78 m, 22 ans) s’envole vers d’autres horizons. Après deux saisons réussies en Allemagne sous les couleurs du TK Hanovre, l’ex-Montpelliéraine posera ses valises en Slovaquie la saison prochaine. Elle évoluera avec le club du Piešťanské Čajky, avec qui elle va tenter de passer un nouveau cap. « Cela va me permettre de franchir un nouveau step », confie-t-elle. « Je vais pouvoir évoluer à l’échelle européenne et me faire un peu plus connaître ».

La saison prochaine, l’extérieure découvrira l’Extraliga et l’EuroCup. Une perspective qui la rend impatiente. « Je suis pressée de découvrir ces deux championnats », avoue la jeune joueuse. « Je n’appréhende pas du tout ». Une case désormais cochée pour India, qui visait cette compétition depuis un moment. « Dès le début de ma saison en Allemagne, je me suis dit que je voulais jouer en EuroCup ».

À Piešťanské Čajky et sous les ordres de Peter Jankovič, India met les pieds dans un club strict et compétitif. Cela ne dérange pas l’ancienne joueuse de Chartres. « Elles ont beaucoup d’ambition », souligne-t-elle. « J’aime bien ça. J’ai eu beaucoup de retours professionnels en ce qui concerne le club et c’est ce qui m’a séduite ». Cette saison, le club des Carpates a marqué les esprits dans le championnat slovaque. Les joueuses de la ville de Piešťany ont terminé premières de la saison régulière, avec un bilan de 26 victoires pour 2 défaites. Les filles dirigées par Peter Jankovič se sont également illustrées en décrochant le titre de la Central Europe Women’s League (CEWL). Cette compétition réunit plusieurs formations référencées d’Europe centrale. Un bilan en Allemagne positif Son expérience en Allemagne ne lui a apporté que du positif. « Ça m’a beaucoup fait grandir au niveau basket, mais également en dehors du terrain », assume-t-elle. « J’ai pu avoir beaucoup de responsabilités, ce qui m’a permis de prendre plus confiance sur le terrain ». Au TK Hanovre Luchse, India s’est imposée comme l’une des joueuses majeures de l’effectif. Durant la saison 2024-2025, l’arrière polyvalente a convaincu grâce à ses statistiques : près de 15 points, 6 rebonds et 5 passes décisives par rencontre (mais aussi 4 balles perdues). Son impact avait déjà été remarqué lors de la saison 2023-2024, avec un titre remporté en DBBL-Pokal. Cette étape lui a permis d’arriver sereine. « Maintenant je suis totalement bilingue », déclare-t-elle. « Je redoute moins que lorsque j’ai quitté la France lors de ma première année ». LIRE AUSSI ITW India Farcy, jeune Française qui domine en Allemagne : « L’opportunité d’avoir beaucoup de responsabilités » 10 déc. 2024 Ezéchiel MENETRIER

Parmi les douze poules de quatre équipes qualifiées pour l’EuroCup, India Farcy et ses coéquipières figurent dans le groupe I pour les phases de poules (huitième participation du club slovaque). Elles seront opposées à l’UF Angers, aux Espagnoles d’Estudiantes Madrid et aux Roumaines du Rapid Bucarest. De quoi permettre à India de s’opposer à une écurie française et de voir où elle en est par rapport à ce niveau.