Première très convaincante pour le trio français des Valkyries, Salaün-Leite-Rupert

Pour la première fois de l’histoire, une franchise WNBA compte trois françaises dans ses rangs. Déjà présentes aux Golden State Valkyries depuis le début de saison, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) et Carla Leite (1,75 m, 21 ans) ont été rejointes pendant le All-Star Break par leur aînée Iliana Rupert (1,94 m, 24 ans), neuf mois après sa sélection dans la Draft d’expansion. Elle a rejoint l’équipe après l’Euro et comme promis, une place lui a été réservée dans l’effectif. Son arrivée est d’autant plus que bienvenue que la franchise de San Francisco compte deux absentes sur blessure, Kayla Thornton et Monique Billings, deux ailières physiques qui comblaient bien des trous, parfois en poste 5 small-ball. Alors dès son premier match, Rupert a été bien utilisée en sortie de banc.

39 points cumulés des Françaises

Les Valkyries recevaient les Dallas Wings, avant-dernières du classement. Entre ces deux attaques fébriles, le match a mal débuté avec beaucoup de ratés. Un 18-2 a notamment été infligé aux locales, sous l’impulsion de la All-Star Arike Ogunbowale (16 points au total). Du côté des tricolores, la seule titulaire Janelle Salaün a été percutante d’entrée, en créant des décalages avec ses pénétrations, et en kickant vers l’extérieur. D’où ses 3 passes décisives au final, mais aussi ses 3 turnovers. Sous les yeux de son frère Tidjane qui était en tribunes, elle a aussi pris le jeu à son compte au shoot, et termine avec 16 points à 6/14 aux tirs et 7 rebonds.

La n°13 violette a bien été secondée par ses deux compatriotes en sortie de banc. Il y avait toujours au moins une Française sur le parquet, et les trois ont même été réunies pendant de longues minutes. Il faut dire qu’elles ont toutes performé, et marqué presque la moitié des points de leur équipe (39 sur 86). Carla Leite a dynamité le jeu avec sa rapidité d’exécution et termine avec 14 points et de jolis mi-distance dignes d’une star.

Limitée par les fautes d’abord puis par le bon match de l’autre pivot Temi Fagbenle (11 points, 8 rebonds), Iliana Rupert a fait très bon usage de ses rares cartouches. En 15 minutes de jeu – ses premières en WNBA depuis deux ans – elle a marqué 9 points à 2/4 à 3-points, pris 5 rebonds et fait 2 passes décisives. Avec toutes un plus/minus positif, les trois tricolores ont largement contribué à la victoire des Valkyries. Ces dernières s’imposent 86-76 (malgré une montée en puissance de la rookie Paige Bueckers avec 17 points pour Dallas), et mettent fin à une série de trois défaites consécutives.

Janelle Salaün, you are a BADDD WOMAN 😤 She is now up to 16 PTS after tying things up for the @valkyries! DAL-GSV | ION pic.twitter.com/uYi26xw6jY — WNBA (@WNBA) July 26, 2025

Duel Johannès / Akoa-Makani

Enfin, les deux autres Françaises en lice cette nuit en WNBA s’affrontaient. Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) d’un côté avec New-York, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) de l’autre avec Phoenix. La logique a été respectée puisque les championnes en titre se sont imposées 89-76 à domicile. Comme lors du premier match post All-Star Break, Johannès est restée discrète mais efficace avec 5 points à 2/2 aux tirs en 16 minutes. Sa coéquipière sur les lignes arrières Sabrina Ionescu a pris tous les tickets shoots, marquant 29 points en 21 tirs. Un symbole de la saison de la Normande, qui sera agent libre la saison prochaine et pourra signer où elle veut.

En face, Akoa-Makani a été plus en vue en marquant 9 points à 4/10 aux tirs, en plus de 2 rebonds, 4 passes décisives et 1 contre en 23 minutes. Son absence lors des deux derniers matchs sur blessure s’était faite largement ressentir selon son coach Nate Tibbetts, preuve de l’importance de la rookie, vraie bonne surprise de la saison. Si bien qu’elle a décliné sa participation à l’AfroBasket avec le Cameroun pour se concentrer sur sa saison WNBA.