“Le combat continue” pour Tarbes, malgré la nouvelle confirmation de sa rétrogradation

“Le combat continue.” C’est par ces mots que les dirigeants du Tarbes Gespe Bigorre ont conclu leur tant attendue prise de parole suite à la nouvelle confirmation de leur rétrogradation, alors que le TGB ne figure pas dans la liste des équipes engagées en La Boulangère Wonderligue (LBWL) pour la saison 2025-2026, publiée vendredi 25 juillet.

Cette prise de parole intervient alors que le club n’avait plus rien déclaré depuis 3 semaines, et que “Depuis quelques heures, de nombreux messages de soutien et d’étonnement nos parviennent suite à une publication circulant sur les réseaux sociaux, laissant entendre que le Tarbes Gespe Bigorre ne serait pas engagé en Ligue Élite pour la saison 2025-2026”, peut-on lire en ouverture du communiqué.

“Défendre jusqu’au bout nos droits et notre place en Ligue Élite”

Mais la voie d’un maintien resterait encore ouverte pour le club, qui, “dans le cadre des procédures règlementaires prévues par la FFBB, a contesté cette décision [la relégation, ndlr.] il y a plusieurs semaines”. Se décrivant comme “pleinement mobilisé”, le club déclare avoir “transmis tous les documents exigés, démontrant notre solidité financière et notre capacité à évoluer au plus haut niveau du basket féminin français”.

Or, ces documents n’ont ni été validés ni rejetés par les instances, ce qui laisse croire à un sauvetage possible. “à ce jour, nous n’avons reçu aucun retour officiel concernant l’examen de notre dossier. Le club est donc en attente d’une décision formelle. […] Toutes les voies de recours restent encore ouvertes, et nous entendons défendre jusqu’au bout nos droits et notre place en Ligue Élite, acquise sportivement sur le terrain en tant que vice-championnes de France 2024-2025”. Les dirigeants espèrent que leurs supporters et autres sympathisants observeront une ligne de conduite semblable à la leur : “Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien, votre patience et votre confiance. Le combat continue”.