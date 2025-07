Chartres repêché en La Boulangère Wonderligue pour la saison 2025-2026, Tarbes rétrogradé

Le flou autour de la situation du Tarbes Gespe Bigorre a pris fin ce vendredi 25 juillet. Alors que le club devait passer devant le CNOSF pour tenter de sauver sa place dans l’élite du basket féminin français, la Fédération française de basketball (FFBB) a publié la liste des équipes engagées en La Boulangère Wonderligue (LBWL) pour la saison 2025-2026. Et le nom du TGB n’y figure pas. Rétrogradé administrativement au niveau régional, Tarbes laisse sa place à Chartres, pourtant relégué sportivement. Le C’Chartres BF obtient ainsi une deuxième chance dans l’élite.

Le Bureau Fédéral de la #FFBB a validé la composition de La Boulangère Wonderligue. Découvrez les 12 équipes qui participeront à la saison 2025-2026 ⤵️https://t.co/QKmhed5wfI pic.twitter.com/nCechVfLdf — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) July 25, 2025

Chartres remonte, Tarbes plonge

Dans un communiqué publié ce vendredi, la FFBB a officialisé que « suite à la rétrogradation administrative du club de Tarbes au niveau régional, le club de Chartres est repêché dans la division sous réserve de l’avis favorable de leur engagement par la Commission de Contrôle de Gestion (CCG). » Chartres, qui avait terminé en position de relégable en fin de saison dernière, retrouve ainsi une place en LBWL et pourra de nouveau évoluer au plus haut niveau du basket féminin français.

Du côté de Chartres, l’annonce a été accueillie avec enthousiasme. « On n’a jamais cessé d’y croire », a réagi le club sur ses réseaux sociaux, saluant le travail réalisé en coulisses pour bâtir un projet structuré et une équipe compétitive. Le président Arnaud Marquer a tenu à remercier les acteurs de cette remontée inattendue : « Cette remontée, c’est le fruit du travail de toutes et tous. Nous sommes fiers de représenter Chartres dans l’élite du basket féminin français. »

Une élite à 12 clubs, sans Tarbes

Le championnat de LBWL 2025-2026 comptera donc bien 12 clubs, avec l’arrivée de Chartres et la disparition brutale du paysage de Tarbes. Le club bigourdan, historique de la division et finaliste en 2025, devra repartir du niveau régional. L’incertitude plane encore sur la façon dont cette décision a été prise par la FFBB et le devenir du club, notamment sur ses recours ou sa possible relance dans les années à venir.

Voici la liste complète des clubs engagés pour la saison 2025-2026 :

UF Angers Basket 49

Basket Landes

Bourges Basket

Charnay BBS

Flammes Carolo

Landerneau BB HN

Lyon ASVEL Féminin

Lattes-Montpellier

Roche Vendée

Toulouse MB

Villeneuve d’Ascq

C’Chartres BF (sous réserve de validation de la CCG)

Le championnat reprendra officiellement le samedi 27 septembre à Nanterre à l’occasion du Match des Champions. La première journée de saison régulière aura lieu le mercredi 1er octobre 2025.

Quel avenir pour Tarbes ?

Tarbes, habitué de l’élite et porteur d’une riche histoire dans le basket féminin français, traverse une période difficile. Cette rétrogradation administrative, synonyme de redémarrage au plus bas niveau fédéral, marque un tournant dans l’histoire du TGB. Reste désormais à savoir où se situera réellement le club pour la saison prochaine (un repêchage en LF2 fait l’objet de rumeurs) et s’il pourra, à moyen terme, reconstruire un projet viable pour retrouver les sommets.