« Ça m’a fait mal » : quand Le Portel a refusé de laisser partir un joueur en EuroLeague en pleine saison

Au mois de février, Kristers Zoriks a aperçu la lumière au bout du tunnel. Son équipe du Portel était engluée au fond du classement de Betclic ÉLITE mais lui a soudainement entrevu la possibilité de découvrir l’EuroLeague.

Alors que Lonnie Walker IV venait de quitter le Zalgiris Kaunas, le club lituanien a tenté de recruter le Letton. Mais s’est heurté au refus ferme de l’ESSM (et a opté pour Isaiah Wong). Au grand dam du principal concerné, qui s’en est récemment ouvert auprès des médias de son pays à l’occasion du début de la préparation pour l’EuroBasket.

« Je n’avais vraiment pas envie de retourner au Portel »

« Pour être honnête, je n’avais vraiment pas envie de retourner au Portel. C’était pendant la deuxième fenêtre internationale en février. Ça m’a fait mal. Mais c’est le business… Ça m’est quand même resté en tête pendant quelques jours. »

D’autant plus que la saison stelliste s’est allongée plus que prévu avec la 15e place de Betclic ÉLITE, synonyme de playoffs de Pro B, donc un mois de compétition en plus pour sauver le club de la relégation.

« Avant la saison, on avait justement parlé du fait qu’il ne fallait surtout pas finir à l’avant-dernière place. Je n’étais pas content de devoir jouer ces matchs, mais au moins, on a gagné… Tout le monde au club était heureux du maintien ! »

Direction l’Espagne maintenant

L’international letton, qui avait fait particulièrement mal aux Bleus lors de la Coupe du Monde 2023 (13 points-, estime cependant que cette saison au Portel lui a été bénéfique, notamment d’un point de vue mental. « Je pense que j’ai progressé là-dessus », souffle-t-il. « J’ai appris à plus m’imposer. Ça peut paraître mal dit, mais dans le sport professionnel, il y a les objectifs de l’équipe et les objectifs personnels, car il faut gagner son prochain contrat. »

Mais parfois, il y a effectivement des opportunités, quand on est joueur, qu’il faut savoir saisir. Au vu de son impact en playoffs (11,7 points à 46% et 3,7 passes décisives), l’ESSM n’a pas à regretter d’avoir bloqué Zoriks. Mais lui restera toujours aussi loin de l’EuroLeague… La saison prochaine, il continuera certainement de jouer le maintien, mais en Liga Endesa cette fois, puisqu’il s’est engagé avec Lleida.