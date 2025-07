Victor Wembanyama surprend Rudy Gobert avec une victoire éclatante… mais sur un échiquier

Ils auraient pu se croiser dans une raquette, sous les panneaux, chacun défendant son territoire comme deux tours impassibles. Pourtant, ce dimanche-là, au Chesnay, Rudy Gobert et Victor Wembanyama se sont retrouvés pour une joute d’un tout autre genre : une partie d’échecs, dans le cadre du tout premier tournoi Hoop Gambit.

Et cette fois, le scénario n’avait rien de classique :

Wemby, tout sourire, visage concentré, a battu Gobert… au temps. Une victoire arrachée à la pendule, sans coup d’éclat mais avec précision. De son côté, Rudy, visiblement surpris par l’intensité du jeu, a vu le chrono s’égrener sans parvenir à conclure. Certes, il ne s’agit que d’une défaite technique. Néanmoins, devant un public ravi, c’est bien Victor qui est ressorti comme le maître des lieux. À vrai dire, on imagine déjà cette scène revenir dans les vidéos d’archives ou les rétrospectives de carrière. Le pivot des Spurs en Magnus Carlsen de banlieue chic, c’est une image qu’on n’est pas prêt d’oublier.

Derrière ce duel anecdotique en apparence, se cachait pourtant une vision bien plus ambitieuse.

Hoop Gambit : Wembanyama n’est pas venu jouer… à moitié

Le Chesnay, petite ville des Yvelines, a vécu une journée à part. En effet, le Hoop Gambit, c’est le fruit d’une idée à la fois simple et puissante : réunir les deux passions de Wembanyama – le basket et les échecs – dans un seul et même événement. Dès les premières heures, le succès était palpable.

Il y avait 280 basketteurs, 150 joueurs d’échecs, des matchs en 3 contre 3, des affrontements blitz, des familles venues par curiosité, et des passionnés prêts à relever le défi. Par ailleurs, ce mélange improbable de disciplines créait une ambiance unique. À chaque instant, on passait d’un dunk à une prise de tour, d’un tir au buzzer à un mat en trois coups.

Dans ce cadre, Victor semblait évoluer avec une aisance désarmante. Non seulement il était disponible et accessible, mais il restait aussi profondément impliqué. Il parlait tactique, évoquait ses lectures de jeu, et détaillait comment les échecs ont façonné sa manière d’anticiper sur un terrain. « Ce n’est qu’un début », a-t-il lâché, avec le calme des stratèges.

Plutôt que de se reposer – sa blessure à l’épaule l’ayant mis sur pause –, il a décidé d’investir son temps dans ce projet. À domicile, là où tout a commencé. Grâce à lui, les jeunes du coin ont pu rencontrer les fédérations, échanger avec des pros et, parfois, affronter des stars. En parallèle, Victor a su fédérer autour de lui des partenaires comme Nike ou Chess.com, rendant l’événement possible. Ainsi, tout respirait l’authenticité. C’était artisanal, local, mais redoutablement bien ficelé.

Une passerelle entre deux mondes

Ce tournoi, c’est aussi le reflet d’un changement plus large. Aujourd’hui, le basket n’est plus simplement affaire de muscles et de show. Désormais, il s’agit aussi de cerveau, de lecture, de décision rapide. Sur ce terrain-là, les échecs ont beaucoup à apporter. En mettant les deux disciplines sur un pied d’égalité, Wemby envoie un message fort à toute une génération : la tête compte autant que les jambes. Wemby a même confié jouer aux échecs en situation d’extrême fatigue pour entraîner son cerveau à prendre des décisions rapides dans ce genre de situation.

Pour Julien Song, maître international, le potentiel est immense. « C’est une opportunité unique pour notre discipline », dit-il. « Cela ouvre la voie à un essor phénoménal. » Difficile de ne pas lui donner raison. Grâce à cette initiative, les jeunes redécouvrent les échecs. De plus, les réseaux en redemandent. Bref, l’enthousiasme est bien là. Et les échecs, soudain, deviennent cool.

Quant à Gobert, il a pris sa défaite avec philosophie. Et c’est peut-être là la clé de ce genre d’événements : personne ne repart perdant. Chacun, professionnel ou amateur, y trouve matière à progresser, à s’ouvrir, à s’inspirer.

Ce n’est pas une parenthèse. C’est une trajectoire

À seulement 21 ans, Victor Wembanyama s’impose déjà comme bien plus qu’un phénomène NBA. En parallèle de sa carrière, avec le Hoop Gambit, il devient passeur, bâtisseur, pionnier. Non seulement il trace une ligne claire entre performance physique et exigence mentale, mais il montre aussi qu’on peut concilier adrénaline et introspection, jeu d’équipe et vision individuelle.

En fin de compte, le Hoop Gambit a posé les premières pièces. Et la partie ne fait que commencer.