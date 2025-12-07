Strasbourg a payé son « début de match honteux » face à l’ASVEL

Le match entre Strasbourg et l’ASVEL avait tout d’une affiche. Une rivalité historique rappelant des matchs couperets aux nostalgiques, mais surtout un enjeu maximal pour le vainqueur comme le vaincu. La place de leader était en jeu entre deux cadors du début de championnat, et ce sont les Rhodaniens qui ont pris l’ascendant au Rhénus après une fin de match à leur avantage (81-96).

Si la fraîcheur de l’ASVEL à l’approche du buzzer a influé sur le résultat, le technicien strasbourgeois Jānis Gailītis a également pointé « le début de match honteux » de son équipe après la rencontre, sur le site du club.

L’entraîneur letton ne remet pas la faute sur cette entame ratée, tenant à saluer et « donner du crédit à l’ASVEL. Ils ont été très adroits, et on a perdu trop de rebonds. Ce n’était pas parce qu’ils étaient athlétiques, mais parce que nous n’étions pas attentifs au box-out ». Malgré tout, « Avec un tel départ, c’est dur de passer devant au score », fait-il remarquer.

Jānis Gailītis ne jette néanmoins pas tout de la performance alsacienne au Rhénus. Notamment « l’état d’esprit » dont ses joueurs ont fait preuve après l’orage, pour ne « jamais lâcher » malgré le retard.

L’apport de son banc est aussi une satisfaction, lui qui a finalement « donné la bonne direction » lorsque le cinq majeur calait. Les 16 points de Mike Davis Jr. ont par exemple donné une nouvelle impulsion autour de la mi-temps, avant que les SIGmen ne concèdent finalement leur première défaite à la maison de la saison.