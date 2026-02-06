Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline

Ja Morant restera finalement à Memphis après la trade deadline NBA. Malgré un mois d’échanges, aucune équipe n’a formulé d’offre jugée satisfaisante pour le meneur de 26 ans, actuellement blessé à un ligament collatéral du coude gauche.

PROFIL JOUEUR Ja MORANT Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 26 ans (10/08/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 19,5 #45 REB 3,3 #237 PD 8,1 #8

Selon ESPN, plusieurs franchises étaient intriguées par le talent du double All-Star. Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.

Une disponibilité problématique qui refroidit les prétendants

La principale raison de ce manque d’engouement réside dans les problèmes récurrents de disponibilité du joueur. Depuis le début de la saison 2023-2024, Morant n’a disputé que 79 matchs sur 213 possibles. Cette saison, il a manqué 29 des 49 rencontres de son équipe à cause de suspensions et d’une longue liste de blessures.

Ses statistiques actuelles reflètent également cette baisse de forme : 19,5 points, 8,1 passes et 3,3 rebonds de moyenne. Un dirigeant de franchise a confié par message que « vous ne pouvez tout simplement pas compter sur sa disponibilité ».

L’analyste d’ESPN Brian Windhorst a même évoqué une « valeur négative » pour le joueur : « Les équipes n’étaient pas disposées à prendre Ja Morant à moins que les Grizzlies n’ajoutent également une compensation en choix de draft. En d’autres termes, vous devez nous payer pour le prendre. »

Memphis poursuit sa reconstruction malgré l’échec

Deux jours avant la deadline, Memphis a néanmoins poursuivi sa reconstruction en envoyant Jaren Jackson Jr., Jock Landale, John Konchar et Vince Williams Jr. au Utah Jazz. Cette transaction a rapporté trois choix de draft aux Grizzlies, ainsi que Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks et Georges Niang, créant au passage une exception commerciale record de 28,8 millions de dollars.

Avec le transfert de Desmond Bane vers Orlando la saison passée, Memphis dispose désormais de 12 choix de premier tour sur les 7 prochaines années pour alimenter sa reconstruction.

Malgré cet échec de transfert, Morant a exprimé son désir de rester dans le Tennessee. « J’ai un logo dans le dos, donc ça devrait vous dire exactement où je veux être », avait-il déclaré en référence à son tatouage des Grizzlies. « Si quelqu’un ici me connaît, je suis un gars très loyal. »

Ja Morant remained with the Grizzlies past today's NBA trade deadline. Multiple teams were intrigued by Morant's talent but none were willing to make a serious offer, sources told @ShamsCharania. pic.twitter.com/TfcyAjrI6J — ESPN (@espn) February 5, 2026

Selon The Athletic, les Grizzlies n’abandonnent pas pour autant l’idée de transférer leur meneur et pourraient explorer de nouvelles pistes cet été. Morant reste sous contrat pour deux saisons supplémentaires, avec des salaires de 42,2 millions en 2026-2027 et 44,9 millions en 2027-2028, soit un investissement financier considérable pour toute équipe intéressée.