Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline

Ja Morant n'a pas été transféré avant la trade deadline malgré l'intérêt de plusieurs équipes. Les Memphis Grizzlies n'ont reçu aucune offre sérieuse pour leur meneur All-Star, handicapé par ses problèmes de disponibilité et ses performances en baisse.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline

Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

Ja Morant restera finalement à Memphis après la trade deadline NBA. Malgré un mois d’échanges, aucune équipe n’a formulé d’offre jugée satisfaisante pour le meneur de 26 ans, actuellement blessé à un ligament collatéral du coude gauche.

PROFIL JOUEUR
Ja MORANT
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 26 ans (10/08/1999)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
19,5
#45
REB
3,3
#237
PD
8,1
#8

Selon ESPN, plusieurs franchises étaient intriguées par le talent du double All-Star. Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.

Une disponibilité problématique qui refroidit les prétendants

La principale raison de ce manque d’engouement réside dans les problèmes récurrents de disponibilité du joueur. Depuis le début de la saison 2023-2024, Morant n’a disputé que 79 matchs sur 213 possibles. Cette saison, il a manqué 29 des 49 rencontres de son équipe à cause de suspensions et d’une longue liste de blessures.

LIRE AUSSI

Ses statistiques actuelles reflètent également cette baisse de forme : 19,5 points, 8,1 passes et 3,3 rebonds de moyenne. Un dirigeant de franchise a confié par message que « vous ne pouvez tout simplement pas compter sur sa disponibilité ».

L’analyste d’ESPN Brian Windhorst a même évoqué une « valeur négative » pour le joueur : « Les équipes n’étaient pas disposées à prendre Ja Morant à moins que les Grizzlies n’ajoutent également une compensation en choix de draft. En d’autres termes, vous devez nous payer pour le prendre. »

Memphis poursuit sa reconstruction malgré l’échec

Deux jours avant la deadline, Memphis a néanmoins poursuivi sa reconstruction en envoyant Jaren Jackson Jr., Jock Landale, John Konchar et Vince Williams Jr. au Utah Jazz. Cette transaction a rapporté trois choix de draft aux Grizzlies, ainsi que Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks et Georges Niang, créant au passage une exception commerciale record de 28,8 millions de dollars.

LIRE AUSSI

Avec le transfert de Desmond Bane vers Orlando la saison passée, Memphis dispose désormais de 12 choix de premier tour sur les 7 prochaines années pour alimenter sa reconstruction.

Malgré cet échec de transfert, Morant a exprimé son désir de rester dans le Tennessee. « J’ai un logo dans le dos, donc ça devrait vous dire exactement où je veux être », avait-il déclaré en référence à son tatouage des Grizzlies. « Si quelqu’un ici me connaît, je suis un gars très loyal. »

Selon The Athletic, les Grizzlies n’abandonnent pas pour autant l’idée de transférer leur meneur et pourraient explorer de nouvelles pistes cet été. Morant reste sous contrat pour deux saisons supplémentaires, avec des salaires de 42,2 millions en 2026-2027 et 44,9 millions en 2027-2028, soit un investissement financier considérable pour toute équipe intéressée.

NBA
NBA
Suivre
Ja Morant
Ja Morant
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0