NBA

Les Golden State Warriors remontent 14 points de retard pour battre les Suns 101-97

Les Golden State Warriors, privés de plusieurs titulaires, ont effacé un déficit de 14 points dans le dernier quart-temps pour s'imposer face aux Phoenix Suns lors d'un match spectaculaire.
00h00
Les Golden State Warriors remontent 14 points de retard pour battre les Suns 101-97

Pat Spencer a brillé avec un record personnel de 20 points.

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

Les Golden State Warriors ont réalisé un comeback mémorable jeudi soir à Phoenix, renversant un déficit de 14 points dans le quatrième quart-temps pour s’imposer 101-97 face aux Suns. Pat Spencer a brillé avec un record personnel de 20 points, tandis que Gui Santos a ajouté 18 unités pour une équipe privée de plusieurs titulaires.

Une fin de match haletante décidée dans les dernières secondes

Le match s’est joué dans les ultimes instants. Menés 97-99 avec quelques secondes au chronomètre, les Suns ont eu l’occasion de repasser devant, mais Dillon Brooks a manqué un tir à 3-points crucial. Gary Payton II a capté le rebond pour Golden State avant que Moses Moody ne serve De’Anthony Melton pour un panier décisif au buzzer.

Phoenix semblait pourtant bien parti après avoir pris les commandes 82-76 à l’issue du troisième quart-temps, période durant laquelle ils avaient limité les Warriors à seulement 17 points. Les Suns ont même creusé l’écart jusqu’à 90-76 en début de dernier acte grâce à deux 3-points consécutifs de Collin Gillespie.

Mais les Warriors n’ont pas abdiqué. Ils ont méthodiquement grignoté leur retard avant que Melton n’égalise à 97 partout à 55,8 secondes de la fin. Santos a ensuite donné l’avantage définitif à Golden State sur contre-attaque (99-97) à 28,7 secondes du terme.

Des effectifs décimés des deux côtés

Brooks a terminé meilleur marqueur des Suns avec 24 points, suivi par Grayson Allen et ses 21 unités. Phoenix n’a inscrit que six paniers dans le quatrième quart-temps pour seulement 15 points, ne marquant plus après le dunk d’Oso Ighodaro à 3 minutes 55 de la fin.

Allen s’est d’ailleurs blessé au genou droit peu après cette action et n’est pas revenu en jeu. Les Suns évoluaient déjà sans Devin Booker (cheville) et Jalen Green (ischio-jambiers/hanche). Côté Warriors, Stephen Curry (genou) était absent, tout comme la nouvelle recrue Kristaps Porzingis, acquis des Hawks mais pas encore intégré à l’équipe.

À la mi-temps, Golden State menait 59-55 après avoir tenté 37 tirs à 3-points et en avoir réussi 15. Spencer avait déjà inscrit 15 points sur cinq 3-points réussis. Par ailleurs, les Warriors ont échangé Trayce Jackson-Davis aux Raptors contre un choix de second tour.

Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
