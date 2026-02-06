Les Golden State Warriors remontent 14 points de retard pour battre les Suns 101-97

Les Golden State Warriors ont réalisé un comeback mémorable jeudi soir à Phoenix, renversant un déficit de 14 points dans le quatrième quart-temps pour s’imposer 101-97 face aux Suns. Pat Spencer a brillé avec un record personnel de 20 points, tandis que Gui Santos a ajouté 18 unités pour une équipe privée de plusieurs titulaires.

Une fin de match haletante décidée dans les dernières secondes

Le match s’est joué dans les ultimes instants. Menés 97-99 avec quelques secondes au chronomètre, les Suns ont eu l’occasion de repasser devant, mais Dillon Brooks a manqué un tir à 3-points crucial. Gary Payton II a capté le rebond pour Golden State avant que Moses Moody ne serve De’Anthony Melton pour un panier décisif au buzzer.

Phoenix semblait pourtant bien parti après avoir pris les commandes 82-76 à l’issue du troisième quart-temps, période durant laquelle ils avaient limité les Warriors à seulement 17 points. Les Suns ont même creusé l’écart jusqu’à 90-76 en début de dernier acte grâce à deux 3-points consécutifs de Collin Gillespie.

Mais les Warriors n’ont pas abdiqué. Ils ont méthodiquement grignoté leur retard avant que Melton n’égalise à 97 partout à 55,8 secondes de la fin. Santos a ensuite donné l’avantage définitif à Golden State sur contre-attaque (99-97) à 28,7 secondes du terme.

Des effectifs décimés des deux côtés

Brooks a terminé meilleur marqueur des Suns avec 24 points, suivi par Grayson Allen et ses 21 unités. Phoenix n’a inscrit que six paniers dans le quatrième quart-temps pour seulement 15 points, ne marquant plus après le dunk d’Oso Ighodaro à 3 minutes 55 de la fin.

Allen s’est d’ailleurs blessé au genou droit peu après cette action et n’est pas revenu en jeu. Les Suns évoluaient déjà sans Devin Booker (cheville) et Jalen Green (ischio-jambiers/hanche). Côté Warriors, Stephen Curry (genou) était absent, tout comme la nouvelle recrue Kristaps Porzingis, acquis des Hawks mais pas encore intégré à l’équipe.

À la mi-temps, Golden State menait 59-55 après avoir tenté 37 tirs à 3-points et en avoir réussi 15. Spencer avait déjà inscrit 15 points sur cinq 3-points réussis. Par ailleurs, les Warriors ont échangé Trayce Jackson-Davis aux Raptors contre un choix de second tour.