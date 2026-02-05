Recherche
NBA

NBA Trade Deadline : Jose Alvarado va porter le maillot des Knicks

Jose Alvarado retourne dans sa ville natale. Les New Orleans Pelicans ont trouvé un accord avec les New York Knicks pour échanger le meneur de 27 ans contre Dalen Terry et deux choix de draft.
00h00
NBA Trade Deadline : Jose Alvarado va porter le maillot des Knicks

Alvarado arrive à point nommé pour les Knicks, qui viennent d’apprendre que Miles McBride devra subir une opération chirurgicale au niveau des muscles abdominaux.

Crédit photo : © Bill Streicher-Imagn Images

Les New York Knicks viennent de réaliser un coup intéressant en récupérant Jose Alvarado, le meneur des New Orleans Pelicans. Natif de New York, le joueur de 27 ans fait son retour aux sources dans un échange qui pourrait bien redynamiser le backcourt des Knicks.

Un échange à trois équipes orchestré par les Knicks

Selon les informations rapportées par Shams Charania d’ESPN, les Pelicans recevront Dalen Terry ainsi que deux choix de deuxième tour (2026 et 2027) et de l’argent en échange d’Alvarado. Cette transaction implique également les Chicago Bulls, puisque les Knicks ont d’abord récupéré Terry auprès de Chicago avant de l’inclure dans l’échange avec New Orleans.

Les Pelicans n’étaient pas intéressés par Guerschon Yabusele, dont le contrat de 5,5 millions de dollars incluait une option joueur pour 2026-2027. Les Knicks ont donc trouvé cette solution alternative pour accommoder le salaire d’Alvarado, qui touche 4,5 millions de dollars cette saison.

Un renfort défensif au moment opportun

Alvarado arrive à point nommé pour les Knicks, qui viennent d’apprendre que Miles McBride devra subir une opération chirurgicale au niveau des muscles abdominaux. Cette blessure pourrait l’éloigner des parquets jusqu’aux playoffs, créant un besoin urgent de profondeur au poste de meneur.

Cette saison, Alvarado compile des moyennes de 7,9 points, 3,1 passes et 2,8 rebonds en 21,9 minutes par match sur 41 rencontres. Ses pourcentages de réussite s’élèvent à 41,8% aux tirs, 36,3% à 3 points et 83,3% aux lancers francs. Reconnu pour sa défense sur l’homme et son énergie en sortie de banc, il devrait rapidement s’imposer dans la rotation new-yorkaise.

Le contrat d’Alvarado comprend une option joueur à 4,5 millions de dollars pour la saison prochaine. Si le joueur décline cette option, les Knicks conserveraient ses droits Bird pour le re-signer, mais l’organisation préférerait probablement qu’il active son option pour négocier ensuite une extension, ce qui aiderait à contrôler la masse salariale pour 2026-2027.

Cet échange permet également aux Knicks de disposer de suffisamment de marge sous le second apron pour signer un quinzième joueur au salaire minimum, plutôt que d’attendre la fin de saison pour le faire.

PROFIL JOUEUR
Jose ALVARADO
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 27 ans (12/04/1998)
Nationalités:

logo porto rico.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
7,9
#240
REB
2,8
#278
PD
3,1
#115

 

