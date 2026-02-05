Promis au titre de meilleur défenseur du championnat australien, John Brown III a déjà signé à Porto-Rico

À l’heure où l’AS Monaco traverse une période de graves turbulences, qui pousse à craindre pour son avenir, l’un des joueurs les plus marquants de son histoire s’éclate très loin de la Principauté, prouvant qu’il s’est bien remis d’une épaule en vrac qui lui a pourri sa dernière saison monégasque.

John Brown III, puisque c’est de lui dont on parle, a décidé l’été dernier de donner une nouvelle orientation à sa carrière en quittant l’Europe pour la première fois, direction l’Australie. Et l’intérieur de South East Melbourne Phoenix n’a pas mis longtemps à séduire son nouveau monde.

PROFIL JOUEUR John BROWN III Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 34 ans (28/01/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBL PTS 10,9 #50 REB 6,4 #15 PD 2,2 #37

Alors qu’il n’est que le 50e meilleur marqueur du championnat, le Floridien est pourtant un candidat très sérieux à une place dans le meilleur cinq du championnat. Pour une seule raison : la défense. Ainsi, ESPN Australie clame que le trophée de meilleur défenseur lui est d’ores et déjà promis.

DPOTY and All-NBL First Team? 🏆 Could John Brown III earn both honours? 👀 Watch NBL Overtime on ESPN 📺 pic.twitter.com/o3VUZP67nx — NBL (@NBL) February 2, 2026

Pas une surprise quand on le connait, et que son rappel de sa grande œuvre monégasque en 2022/23, où il avait été primordial dans le premier Final Four historique de l’ASM.

Au sein d’une équipe pour qui le terrain semblait parfois en pente, il était souvent celui qui défendait pour cinq. Il était aussi celui qui a érigé le travail de l’ombre en œuvre magistrale, capable de provoquer six passages en force dans un match d’EuroLeague, capable de se jeter sur un ballon comme si sa vie en dépendait à +25, capable de tenir deux adversaires dans son dos sur un simple box-out au rebond défensif… Il avait ainsi été élu meilleur défenseur de Betclic ÉLITE en 2023.

Direction Aguada

Alors qu’il a choisi le grand export avec l’Australie, JB3 va continuer d’explorer de nouveaux horizons. Ainsi, une fois ses obligations terminées en NBL, il participera pour la première fois de sa carrière au championnat d’été porto-ricain.

Les Santeros de Aguada ont annoncé sa signature ce jeudi, se réjouissant de l’arrivée d’un « défenseur intraitable, physique et dominant », qui va « amener du leadership et une grosse envie de gagner. »

John Brown III fera donc équipe avec Zakai Zeigler, le meneur de Nanterre tout juste drafté en deuxième position par Aguada. Mais également un autre ancien pensionnaire de Betclic ÉLITE : Admiral Schofield, passé de manière très éphémère par l’ASVEL en début de saison dernière.