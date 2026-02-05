Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets

Cette soirée NBA du mercredi 4 février a une nouvelle fois offert des destins variés aux Français engagés. Si Victor Wembanyama s’est illustré et que Guerschon Yabusele a été transféré, l’attention s’est également portée sur Rudy Gobert, précieux avec Minnesota, ainsi que sur les situations plus limitées de Maxime Raynaud et Nicolas Batum.

Rudy Gobert, le repère français de la soirée

Dans la courte victoire des Minnesota Timberwolves sur le parquet de Toronto (128-126), Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a tenu son rang. L’intérieur tricolore compile 10 points et 12 rebonds, avec un parfait 4/4 au tir, malgré une réussite plus fragile sur la ligne des lancers francs (2/5). Une performance efficace dans un match renversé après un retard de 18 points. Joan Beringer n’a pas joué.

Mr. Rudy Gobert 😤 10 POINTS

12 REBONDS

2 PASSES

1 STL, 1 BLK Victoire des Wolves 128-126 à Toronto ! pic.twitter.com/pjFnBkU2kP — NBA France (@NBAFRANCE) February 5, 2026

Mohamed Diawara continue de gagner du crédit à New York

Face aux Nuggets, battus après prolongation (134-127), Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a bénéficié de 14 minutes de jeu. Le Français inscrit 5 points (2/5 au tir) et poursuit son intégration dans la rotation new-yorkaise, confirmant qu’il continue de marquer des points auprès du public comme du staff.

Maxime Raynaud, une soirée frustrante à Memphis

En déplacement à Memphis, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a connu une soirée plus compliquée malgré un temps de jeu conséquent. En 21 minutes, il termine avec 6 points et 5 rebonds lors de la défaite des Kings (129-125), sans parvenir à peser durablement sur la rencontre.

Sabonis ➡️ Raynaud

Sabonis ➡️ Raynaud x2 6 PTS, 5 REB 🇫🇷 pic.twitter.com/7wG4Dl3Wba — NBA France (@NBAFRANCE) February 5, 2026

Nicolas Batum très peu utilisé avec les Clippers

Même tonalité pour Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans), cantonné à un rôle très limité lors de la lourde défaite des Clippers face à Cleveland (91-124). En seulement 6 minutes sur le parquet, l’ailier français n’a pris aucun tir et termine avec une balle perdue.