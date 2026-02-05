Crise du basket en Grande-Bretagne : La Fédération fait une croix sur ses équipes nationales U20 en 2026 !

La Grande-Bretagne ne sera pas au complet sur la scène européenne des jeunes cet été. Les fédérations nationales ont officialisé leur choix de ne pas engager d’équipes U20, ni chez les garçons ni chez les filles, lors des compétitions EuroBasket 2026. Une décision assumée, mais qui interroge sur la continuité du parcours international britannique.

There will be no GB U20s this summer following the liquidation of the BBF last year, due to "a limited pot of resource available" and choosing to "prioritise the entry of the younger teams". 💔🇬🇧🏀 pic.twitter.com/Fns6fIkRdQ — Hoopsfix (@Hoopsfix) February 4, 2026

Une priorité donnée aux plus jeunes catégories

Sur les six équipes jeunes théoriquement éligibles, seules quatre représenteront la Grande-Bretagne. Les sélections U16 et U18, masculines et féminines, seront bien présentes, tandis que la catégorie U20 est mise de côté.

Basketball England justifie ce choix par un arbitrage budgétaire clair : « compte tenu d’un volume de ressources limité, il a été décidé de prioriser l’engagement des équipes les plus jeunes, au début de leur parcours avec la Grande-Bretagne ».

L’objectif affiché est de concentrer les moyens sur les premières étapes de la formation internationale, au détriment de l’étape charnière que représente souvent le passage vers le haut niveau senior.

Un contexte institutionnel encore instable

Cette annonce intervient quelques mois après la liquidation de la British Basketball Federation, actée fin 2025. Depuis, Basketball England, Basketball Scotland et Basketball Wales ont signé un protocole d’accord avec la FIBA afin d’assurer plusieurs missions auparavant dévolues à la BBF, notamment la gestion des équipes nationales jeunes et seniors.

La période reste toutefois marquée par de fortes incertitudes. Nommée en octobre dernier sélectionneuse de l’équipe nationale féminine senior, Stella Kaltsidou (ancienne légende de Bourges Basket), a récemment quitté ses fonctions en compagnie du manager général Jacob Lloyd, évoquant un manque de visibilité, des contraintes opérationnelles et l’incertitude pesant sur l’avenir du programme britannique.

Une consultation annoncée pour refonder le parcours jeunes

Les fédérations nationales ont confirmé qu’une consultation allait être lancée avec les principales parties prenantes, dont UK Sport et Sport England. Cette démarche doit permettre de clarifier la future gouvernance et la structure de financement du basket-ball en Grande-Bretagne.

Un calendrier est attendu prochainement, avec notamment un axe de travail centré sur la création et le financement d’un parcours jeunes britannique durable. Une nécessité alors que l’absence répétée de la catégorie U20 fragilise la transition entre les sélections de jeunes et le niveau senior.

Un précédent déjà lourd de conséquences

Ce retrait des U20 n’est pas une première. En 2022, la BBF avait déjà choisi de ne pas engager d’équipes dans cette catégorie en compétitions européennes. Entre l’annulation des activités internationales en 2020 et la non-participation aux événements Euro Challenger jeunes en 2021, les U20 britanniques étaient restés sans programme international durant trois étés consécutifs.

La décision prise pour 2026 prolonge donc une situation où le maillon U20, souvent crucial dans le développement des talents, demeure insuffisamment accompagné au niveau international pour la Grande-Bretagne.