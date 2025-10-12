Stella Kaltsidou à la tête de la sélection féminine britannique

La Fédération Britannique de Basketball a nommé Styliani ‘Stella’ Kaltsidou nouvelle sélectionneuse de l’équipe féminine senior. L’ancienne joueuse passée par Bourges (2009 – 2014), Tarbes (2014-2015) et Villeneuve d’Ascq (2015-2016) succède à l’Espagnole Anna Montañana dont le départ avait été acté en juillet dernier d’un commun accord avec les instances fédérales britanniques. Elle aura pour mission de mener la Grande-Bretagne lors des qualifications à l’Euro 2027.

Une technicienne grecque déjà familière du basket britannique

Ce n’est pas une inconnue du public outre-Manche. Styliani « Stella » Kaltsidou a déjà marqué les esprits au Royaume-Uni en dirigeant les London Lions pendant deux saisons. Elle a mené les Lions à une domination nationale et à un triomphe européen. L’équipe a remporté deux titres consécutifs de championne de la Women’s British Basketball League en 2023 et 2024. Sous ses ordres, les Londoniens ont remporté l’EuroCup en 2024 également. Cette expérience concluante a solidement ancré la Grecque dans le paysage du basketball britannique, au point que la Fédération lui confie désormais les rênes de la sélection nationale.

Une carrière de joueuse exceptionnelle

L’héritage de Kaltsidou en tant que joueuse professionnelle est tout aussi remarquable. Son succès l’a menée à Bourges, en France, où elle a forgé un lien spécial avec le club malgré de graves blessures. Son passage dans l’Hexagone a été couronné de succès : elle a remporté le championnat de France trois saisons consécutives entre 2011 et 2013 et la Coupe de France en 2010. En 2014-2015, elle a retrouvé la France en fin de saison avec Tarbes comme pigiste médicale de la Suédoise Kalis Loyd. En mai 2015, elle a signé pour Villeneuve-d’Ascq, qualifié pour l’EuroLeague. Après un retour triomphal en Grèce avec l’Olympiakos (deux doublés Championnat et Coupe), l’ancienne internationale grecque a terminé sa carrière en Pologne remportant un nouveau doublé avec Polkowice en 2018-2019.

Une expérience internationale solide

Avant cette nomination, Styliani Kaltsidou officiait comme assistante-coach de la Slovénie depuis 2021, aux côtés de son compatriote George Dikeoulakos. Une expérience précieuse sur la scène européenne qui a renforcé sa réputation d’entraîneure rigoureuse et exigeante. Actuellement en poste à Athinaïkos, club grec engagé en EuroCup qui vient de battre Charnay, elle retrouvera d’ailleurs une joueuse bien connue du basket britannique : Holly Winterburn, star de la sélection, figure centrale de la future campagne de qualification pour l’Euro 2027, prévue à partir de la mi-novembre. Styliani Kaltsidou apportera à la tête de la sélection britannique une expérience considérable, forgée par une carrière de joueuse accomplie et des succès reconnus en tant qu’entraîneure.

Une vision axée sur l’humain et la performance

Styliani Kaltsidou qui a débuté sa carrière d’entraîneure en 2019 avec des expériences sur les bancs de Maroussi, Zográfou ou bien encore à l’Olympiakos tire une force particulière de son passé de joueuse :

« Mon expérience de joueuse m’aide énormément à comprendre les émotions et les besoins des joueurs sur et en dehors du terrain, ce qui me permet d’améliorer la communication avec eux. »

En commentant sa nomination à la tête de l’équipe britannique, elle a exprimé son enthousiasme :

« Je souhaite voir ce groupe atteindre son plein potentiel explique t’elle sur le site de Fédération Britannique de Basket. Bien sûr, cela demande du temps et des efforts constants de la part de tous les membres de l’équipe, joueurs, staff et fédération, et c’est la voie que nous suivons. Nous voulons bâtir une culture où chacun se sentira comme chez lui en équipe nationale, aura plaisir à en faire partie, sera prêt à se battre et à faire passer son ego avant les besoins de l’équipe. Côté performance, nous voulons être une équipe solide, agressive des deux côtés du terrain, jouant avec vitesse et intensité. »

Kaltsidou rejoindra l’équipe de Grande-Bretagne le mois prochain pour préparer son tout premier match de qualification pour l’EuroBasket 2027, qui se déroulera à domicile contre la Suisse le mercredi 12 novembre.