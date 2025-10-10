Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse

NBA - L'ancienne star NBA Paul Pierce a été arrêtée mardi soir à Los Angeles après avoir été trouvée endormie au volant sur l'autoroute 101, soupçonnée de conduite sous l'influence de l'alcool.
|
00h00
Résumé
Écouter
NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Crédit photo : Matthew Smith-Imagn Images

La police de Los Angeles a arrêté mardi soir Paul Pierce, légende des Boston Celtics et membre du Hall of Fame, pour suspicion de conduite en état d’ivresse. Les agents ont trouvé l’ancien joueur de 47 ans endormi au volant de son Range Rover, immobilisé sur l’autoroute 101. Heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé.

Pierce retrouvé endormi sur l’autoroute après un accident à proximité

Vers 22h40, la California Highway Patrol (CHP) est intervenue sur un accident impliquant plusieurs véhicules sur les voies nord de la 101. Dans un premier temps, les agents ont fermé quatre voies pendant près d’une heure pour sécuriser la zone et mener leur enquête. Ensuite, lorsqu’ils ont rouvert la circulation, ils ont aperçu le Range Rover de Pierce arrêté quelques centaines de mètres plus loin.

« Les officiers ont trouvé le conducteur, identifié comme Paul Pierce, endormi au volant », a déclaré la CHP. Peu après, les policiers ont remarqué une odeur d’alcool et une élocution lente. Ils ont alors fait passer un test d’alcoolémie à Pierce, puis l’ont conduit en garde à vue pour conduite sous influence. Finalement, les autorités l’ont cité et libéré dans la nuit.

Une carrière légendaire marquée par des succès mais désormais entachée par cet incident

Par ailleurs, Paul Pierce incarne la génération dorée des Boston Celtics. Le club l’a sélectionné au 10e rang de la draft 1998. Pendant 15 saisons, il a porté l’équipe jusqu’au titre NBA en 2008 et remporté le trophée de MVP des Finales. De plus, il a participé dix fois au All-Star Game et a été quatre fois membre des cinq All-NBA. Au total, il a inscrit plus de 26 000 points durant sa carrière.

Après son passage à Boston, Pierce a ensuite joué pour les Brooklyn Nets, les Washington Wizards et les Los Angeles Clippers avant de prendre sa retraite en 2017. En 2021, il a rejoint le Hall of Fame. Enfin, plus récemment, il co-animait l’émission Speak sur Fox Sports, annulée en juillet 2025.

Une procédure judiciaire en cours qui ternit l’image d’un champion respecté

Aujourd’hui, le bureau du procureur de Los Angeles analyse le dossier. Si les accusations se confirment, Pierce devra comparaître devant le tribunal. En conséquence, cet incident ternit l’image d’un joueur respecté, admiré pour son talent et sa franchise.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Sarah Cissé a été convoquée en équipe de France A
Équipe de France
00h00Un équipe de France féminine très rajeunie en novembre, les joueuses WNBA au repos
Camille Sevaux avec l'équipe de France U16
LF2
00h00Camille Sevaux, 34 d’évaluation à 16 ans pour finir MVP de la journée de LF2
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Bubu Palo sort d'une pige de quatre matches à Poitiers
ELITE 2
00h00Après Poitiers, Bubu Palo rejoint un autre club d’Élite 2
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
La nouvelle salle de Quimper a été livrée
ELITE 2
00h00ENFIN ! Quimper inaugure sa nouvelle salle de l’Eau-Blanche ce vendredi
Sportica après l'incendie, vue du ciel
Betclic ELITE
00h00Gravelines : Le dernier adieu à Sportica
Daniil Kasatkin en équipe jeune de Russie, à la fin des années 2010
À l’étranger
00h00Le basketteur russe arrêté en France depuis trois mois reste en détention
EuroCup Féminine
00h00Le match de Charnay en Grèce reporté après la présentation des équipes !
EuroLeague
00h002/2 pour Monaco et Paris face aux clubs italiens, pas d’exploit pour l’ASVEL à Madrid
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
NBA
00h00Victor Wembanyama dévoile son entraînement avec Hakeem Olajuwon
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
1 / 0