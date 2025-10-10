NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse

La police de Los Angeles a arrêté mardi soir Paul Pierce, légende des Boston Celtics et membre du Hall of Fame, pour suspicion de conduite en état d’ivresse. Les agents ont trouvé l’ancien joueur de 47 ans endormi au volant de son Range Rover, immobilisé sur l’autoroute 101. Heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé.

Pierce retrouvé endormi sur l’autoroute après un accident à proximité

Vers 22h40, la California Highway Patrol (CHP) est intervenue sur un accident impliquant plusieurs véhicules sur les voies nord de la 101. Dans un premier temps, les agents ont fermé quatre voies pendant près d’une heure pour sécuriser la zone et mener leur enquête. Ensuite, lorsqu’ils ont rouvert la circulation, ils ont aperçu le Range Rover de Pierce arrêté quelques centaines de mètres plus loin.

« Les officiers ont trouvé le conducteur, identifié comme Paul Pierce, endormi au volant », a déclaré la CHP. Peu après, les policiers ont remarqué une odeur d’alcool et une élocution lente. Ils ont alors fait passer un test d’alcoolémie à Pierce, puis l’ont conduit en garde à vue pour conduite sous influence. Finalement, les autorités l’ont cité et libéré dans la nuit.

Une carrière légendaire marquée par des succès mais désormais entachée par cet incident

Par ailleurs, Paul Pierce incarne la génération dorée des Boston Celtics. Le club l’a sélectionné au 10e rang de la draft 1998. Pendant 15 saisons, il a porté l’équipe jusqu’au titre NBA en 2008 et remporté le trophée de MVP des Finales. De plus, il a participé dix fois au All-Star Game et a été quatre fois membre des cinq All-NBA. Au total, il a inscrit plus de 26 000 points durant sa carrière.

Après son passage à Boston, Pierce a ensuite joué pour les Brooklyn Nets, les Washington Wizards et les Los Angeles Clippers avant de prendre sa retraite en 2017. En 2021, il a rejoint le Hall of Fame. Enfin, plus récemment, il co-animait l’émission Speak sur Fox Sports, annulée en juillet 2025.

Une procédure judiciaire en cours qui ternit l’image d’un champion respecté

Aujourd’hui, le bureau du procureur de Los Angeles analyse le dossier. Si les accusations se confirment, Pierce devra comparaître devant le tribunal. En conséquence, cet incident ternit l’image d’un joueur respecté, admiré pour son talent et sa franchise.