LF2

Camille Sevaux, 34 d’évaluation à 16 ans pour finir MVP de la journée de LF2

LF2 - À seulement 16 ans, Camille Sevaux a signé une performance majuscule face à Illkirch-Graffenstaden, devenant la MVP de la 2e journée de LF2 et offrant au Pôle France Basketball sa première victoire de la saison.
00h00
Camille Sevaux, 34 d’évaluation à 16 ans pour finir MVP de la journée de LF2

Camille Sevaux avec l’équipe de France U16

Crédit photo : FIBA

Camille Sevaux (1,80 m, 16 ans) a réalisé une énorme performance lors de la rencontre entre le Pôle France et Illkirch-Graffenstaden. À seulement 16 ans, l’intérieure de 1,89 m a livré une prestation d’exception, alliant domination physique et justesse technique.

Camille Sevaux, un récital complet pour une victoire fondatrice

Il y a des performances qui marquent une étape. Celle de Camille Sevaux face à Illkirch-Graffenstaden en fait partie. Rayonnante des deux côtés du terrain, la jeune intérieure a livré un véritable récital : 20 points, 13 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 2 contres et une évaluation de 34 en 26 minutes.

Juste dans ses choix, constante dans l’intensité, elle a donné le ton à son équipe, imposant son rythme et son exigence. Dans un groupe en apprentissage permanent, Camille Sevaux s’impose déjà comme un repère, capable de hausser son niveau quand le contexte l’exige.

Une progression fulgurante au Pôle France

Vue les deux derniers étés avec l’équipe de France U16, la fille d’Arnaud Sevaux, salarié historique de la LNB, confirme son statut de prospect numéro 1 chez les 2009 au sein du Pôle France.

Aux côtés des 2008 Kathy-Emma Otto et Emma Broliron, elle incarne la relève d’un programme qui continue de révéler les futures joueuses de l’élite.

Si sa première sortie à Aulnoye (4 points, 5 rebonds, 4 balles perdues pour 4 d’évaluation dans une défaite de 20 points) avait été plus discrète, cette deuxième journée a confirmé tout son potentiel. Elle a ainsi été désignée MVP de la deuxième journée de Ligue 2 (LFB), l’antichambre de la Ligue Féminine, pour seulement sa troisième apparition à ce niveau.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
