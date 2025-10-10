Camille Sevaux, 34 d’évaluation à 16 ans pour finir MVP de la journée de LF2

Camille Sevaux (1,80 m, 16 ans) a réalisé une énorme performance lors de la rencontre entre le Pôle France et Illkirch-Graffenstaden. À seulement 16 ans, l’intérieure de 1,89 m a livré une prestation d’exception, alliant domination physique et justesse technique.

Pour son troisième match en Ligue Féminine 2 à seulement 16 ans … 🤯 📊Quelle performance de Camille Sevaux face à Illkirch-Graffenstaden pour offrir la première victoire de la saison au Pôle France. #BasketLFB x #LF2 pic.twitter.com/0L0lAbDoYW — LFB (@basketlfb) October 9, 2025

Camille Sevaux, un récital complet pour une victoire fondatrice

Il y a des performances qui marquent une étape. Celle de Camille Sevaux face à Illkirch-Graffenstaden en fait partie. Rayonnante des deux côtés du terrain, la jeune intérieure a livré un véritable récital : 20 points, 13 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 2 contres et une évaluation de 34 en 26 minutes.

Juste dans ses choix, constante dans l’intensité, elle a donné le ton à son équipe, imposant son rythme et son exigence. Dans un groupe en apprentissage permanent, Camille Sevaux s’impose déjà comme un repère, capable de hausser son niveau quand le contexte l’exige.

Une progression fulgurante au Pôle France

Vue les deux derniers étés avec l’équipe de France U16, la fille d’Arnaud Sevaux, salarié historique de la LNB, confirme son statut de prospect numéro 1 chez les 2009 au sein du Pôle France.

Aux côtés des 2008 Kathy-Emma Otto et Emma Broliron, elle incarne la relève d’un programme qui continue de révéler les futures joueuses de l’élite.

Si sa première sortie à Aulnoye (4 points, 5 rebonds, 4 balles perdues pour 4 d’évaluation dans une défaite de 20 points) avait été plus discrète, cette deuxième journée a confirmé tout son potentiel. Elle a ainsi été désignée MVP de la deuxième journée de Ligue 2 (LFB), l’antichambre de la Ligue Féminine, pour seulement sa troisième apparition à ce niveau.