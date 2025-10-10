Recherche
NBA

Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue

NBA - Moussa Diabaté, Tidjane Salaün, Killian Hayes, Noa Essengue et Nicolas Batum ont foulé les parquets NBA ce jeudi 9 octobre. Si le premier s’est distingué contre Oklahoma City, les autres ont connu des fortunes diverses.
00h00
Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue

Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

La présaison NBA se poursuit avec une forte présence tricolore. Outre le match new-yorkais réunissant cinq Français, d’autres représentants du basket français étaient à l’œuvre jeudi soir : Moussa Diabaté, Tidjane Salaün, Killian Hayes, Noa Essengue et Nicolas Batum. Entre performance remarquée et maladresse persistante, la soirée a offert un large éventail de prestations.

Moussa Diabaté, impactant malgré la défaite contre OKC

Aligné 26 minutes avec les Charlotte Hornets, Moussa Diabaté a signé l’une de ses meilleures sorties sous le maillot de la franchise. L’intérieur français a compilé 14 points à 5/9 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 6 fautes en 26 minutes dans la défaite face au Thunder (122-116). Une performance saluée par la presse locale pour son activité et son énergie.

L’autre Français des Hornets, Tidjane Salaün, a souffert dans l’adresse : 6 points à 2/11 dont 0/6 à 3-points, mais a compensé par 10 rebonds et 2 contres en 29 minutes.

Face à eux, Ousmane Dieng a connu une soirée plus discrète : 0 point à 0/6 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes en 18 minutes. Le MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander faisait quant à lui sa rentrée avec 16 points à 7/9 et 5 passes.

Tidjane Salaün encore en rodage

Sports Illustrated a néanmoins relevé les progrès de Salaün :

« Les éclairs de génie de Tidjane sont indéniables… Il est plus à l’aise qu’en première année, mais son jeu reste un chantier. Les Hornets comptent sur lui, mais il doit encore gagner en efficacité. »

Salaün devrait continuer à bénéficier de minutes importantes, le temps que Grant Williams revienne à 100 %.

Killian Hayes et Noa Essengue discrets à Chicago

Du côté de l’United Center, Killian Hayes a joué 6 minutes pour Cleveland sans inscrire la moindre statistique notable lors de la défaite face aux Bulls (119-112). En face, le rookie Noa Essengue a grappillé 2 points (0/4 aux tirs, 2/4 aux lancers), 1 rebond et 2 passes décisives en 12 minutes. Il avait été plus productif lors du match précédent entre les deux équipes (8 points à 2/4 et 5 rebonds en 14 minutes).

Les Bulls, menés par Ayo Dosunmu (16 points), ont signé une deuxième victoire de présaison tandis que Cleveland (0-2) court toujours après son premier succès.

Nicolas Batum, propre face à Guangzhou

Enfin, Nicolas Batum a participé à la démonstration des Los Angeles Clippers contre les Guangzhou Loong-Lions (142-95). En 11 minutes, le vétéran français a cumulé 5 points à 2/5 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre. Un match sérieux pour le capitaine des Bleus, utilisé avec parcimonie avant le début de la saison régulière.

Gabriel Pantel-Jouve
