Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue

La présaison NBA se poursuit avec une forte présence tricolore. Outre le match new-yorkais réunissant cinq Français, d’autres représentants du basket français étaient à l’œuvre jeudi soir : Moussa Diabaté, Tidjane Salaün, Killian Hayes, Noa Essengue et Nicolas Batum. Entre performance remarquée et maladresse persistante, la soirée a offert un large éventail de prestations.

Moussa Diabaté, impactant malgré la défaite contre OKC

Aligné 26 minutes avec les Charlotte Hornets, Moussa Diabaté a signé l’une de ses meilleures sorties sous le maillot de la franchise. L’intérieur français a compilé 14 points à 5/9 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 6 fautes en 26 minutes dans la défaite face au Thunder (122-116). Une performance saluée par la presse locale pour son activité et son énergie.

Love all of the little things here from Moussa Diabate I talk all the time about his motor, but he’s clearly getting entrusted more on the offensive side of the ball, with him being utilized in DHOs and to make good reads on the short roll like this kick pic.twitter.com/fw9NAMcXZN — Point Made Basketball (@pointmadebball) October 10, 2025

L’autre Français des Hornets, Tidjane Salaün, a souffert dans l’adresse : 6 points à 2/11 dont 0/6 à 3-points, mais a compensé par 10 rebonds et 2 contres en 29 minutes.

Face à eux, Ousmane Dieng a connu une soirée plus discrète : 0 point à 0/6 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes en 18 minutes. Le MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander faisait quant à lui sa rentrée avec 16 points à 7/9 et 5 passes.

Tidjane Salaün encore en rodage

Sports Illustrated a néanmoins relevé les progrès de Salaün :

« Les éclairs de génie de Tidjane sont indéniables… Il est plus à l’aise qu’en première année, mais son jeu reste un chantier. Les Hornets comptent sur lui, mais il doit encore gagner en efficacité. »

Salaün devrait continuer à bénéficier de minutes importantes, le temps que Grant Williams revienne à 100 %.

Killian Hayes et Noa Essengue discrets à Chicago

Du côté de l’United Center, Killian Hayes a joué 6 minutes pour Cleveland sans inscrire la moindre statistique notable lors de la défaite face aux Bulls (119-112). En face, le rookie Noa Essengue a grappillé 2 points (0/4 aux tirs, 2/4 aux lancers), 1 rebond et 2 passes décisives en 12 minutes. Il avait été plus productif lors du match précédent entre les deux équipes (8 points à 2/4 et 5 rebonds en 14 minutes).

Les Bulls, menés par Ayo Dosunmu (16 points), ont signé une deuxième victoire de présaison tandis que Cleveland (0-2) court toujours après son premier succès.

Nicolas Batum, propre face à Guangzhou

Enfin, Nicolas Batum a participé à la démonstration des Los Angeles Clippers contre les Guangzhou Loong-Lions (142-95). En 11 minutes, le vétéran français a cumulé 5 points à 2/5 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre. Un match sérieux pour le capitaine des Bleus, utilisé avec parcimonie avant le début de la saison régulière.