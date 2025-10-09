Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA/Étranger

Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland

NBA - Lors des matches de pré-saison NBA 2025-2026 de ce mercredi 8 octobre, les Français Maxime Raynaud, Rayan Rupert, Sidy Cissoko et Olivier Sarr ont connu des performances contrastées. Le rookie des Kings a impressionné par son efficacité face à un Olivier Sarr discret, tandis que les jeunes ailiers des Blazers ont été maladroits.
|
00h00
Résumé
Écouter
Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland

Maxime Raynaud s’est montré en présaison NBA contre Toronto

Crédit photo : © Sergio Estrada-Imagn Images

En plus de Victor Wembanyama à Miami, quatre Français étaient en action lors des matchs de pré-saison NBA ce mercredi 8 octobre : Maxime Raynaud avec Sacramento, Rayan Rupert et Sidy Cissoko avec Portland, et Olivier Sarr avec Toronto.

Maxime Raynaud (Sacramento Kings) : un rookie déjà productif

Pour sa première apparition sous le maillot des Kings, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a brillé en un temps record. En seulement 12 minutes disputées, uniquement en deuxième mi-temps, le pivot français a compilé 7 points à 2/5 aux tirs (dont 0/2 à 3-points), 3 rebonds et 2 interceptions dans la défaite de Sacramento contre Toronto (122-130). De son côté, Daniel Batcho (2,10 m, 23 ans) n’était pas sur la feuille de match pour les Californiens.

Les premiers points de Maxime Raynaud en tant que King en pré-saison sont à voir dans le tweet suivant :

 

Olivier Sarr (Toronto Raptors) : Un temps de jeu réduit, un impact limité

Entré en jeu seulement six minutes, Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) n’a pas pesé sur la victoire de Toronto face à Sacramento (130-122) avec un seul rebond au compteur. C’était son deuxième match pour le pivot français après ses 2 points, 3 rebonds et 1 passe en 8 minutes dans la défaite des Raptors face aux Nuggets (108-112), après 18 mois sur la touche

Rayan Rupert et Sidy Cissoko discrets

À Portland, Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) et Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) ont eu du temps de jeu (13 et 15 minutes) dans la défaite face aux Warriors (123-129). Auteurs respectivement de 4 points, 5 rebonds, 1 passe et 2 interceptions pour le premier avec le pire +/- de l’équipe (-25) et de 4 points (uniquement sur lancers francs), 2 rebonds et 3 passes décisives pour le second, les deux Français ont manqué d’adresse (1/2 aux tirs mais 1/4 aux lancers francs pour Rupert, 0/3 pour Cissoko). Pour ce premier match de pré-saison, où les équipes ont largement fait tourner leurs effectifs, les Blazers auront mené pendant trois quart-temps avant de voir les Warriors inverser la tendance dans le dernier acte remporté… 51-26. Prochain match pour Portland ce vendredi contre Sacramento.

NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nia Clouden et Fribourg ont créé la sensation face à Villeneuve d'Ascq, tenant du titre
EuroCup Féminine
00h00Tenant du titre, Villeneuve d’Ascq a perdu en… Suisse pour son entrée en EuroCup
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Nikola Mirotic, ici face à son nouveau coéquipier Jaron Blossongame en 2024, va retrouver son ancien club de Milan
EuroLeague
00h00Comment regarder gratuitement Monaco – Milan en EuroLeague ce jeudi
A'ja Wilson a marqué le panier de la victoire lors du match 3 des finales WNBA
WNBA
00h00A’ja Wilson crucifie Phoenix d’un game winner, Las Vegas mène 3-0 en Finales WNBA
Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv ont pris le meilleur sur l'Hapoël Tel-Aviv de Vasilije Micic
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard et le Maccabi remportent le premier derby de Tel-Aviv de l’histoire en EuroLeague
EuroCup Féminine
00h00Eve Wembanyama fait sensation pour son premier match en Coupe d’Europe !
Jeremiah Hill en suspension pour mettre fin au suspense lors de Berlin - Chalon
Basketball Champions League
00h00[Vidéo] L’énorme 3-points de Jeremiah Hill pour sceller la victoire de Chalon chez l’ALBA Berlin
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
WNBA
00h00Une nouvelle récompense de haut vol pour Gabby Williams en WNBA
Gérald Ayayi et Cholet ont mal démarré en BCL
Basketball Champions League
00h00Gérald Ayayi : « Se prendre une claque, c’est parfois la meilleure manière d’apprendre »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
1 / 0