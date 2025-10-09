Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland

En plus de Victor Wembanyama à Miami, quatre Français étaient en action lors des matchs de pré-saison NBA ce mercredi 8 octobre : Maxime Raynaud avec Sacramento, Rayan Rupert et Sidy Cissoko avec Portland, et Olivier Sarr avec Toronto.

Maxime Raynaud (Sacramento Kings) : un rookie déjà productif

Pour sa première apparition sous le maillot des Kings, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a brillé en un temps record. En seulement 12 minutes disputées, uniquement en deuxième mi-temps, le pivot français a compilé 7 points à 2/5 aux tirs (dont 0/2 à 3-points), 3 rebonds et 2 interceptions dans la défaite de Sacramento contre Toronto (122-130). De son côté, Daniel Batcho (2,10 m, 23 ans) n’était pas sur la feuille de match pour les Californiens.

Maxime Raynaud talks about his first taste of NBA action following the Kings 130-122 loss to the Raptors on Wednesday night to open the preseason schedule, as well as the late run made by the team's younger players down the stretch. pic.twitter.com/MRLq9tUDHU — Sean Cunningham (@SeanCunningham) October 9, 2025

Les premiers points de Maxime Raynaud en tant que King en pré-saison sont à voir dans le tweet suivant :

Pour son baptême du feu au Golden 1 Center, Maxime Raynaud a joué l'intégralité du 4è QT : 🔹7 points

🔹6 rebonds (3 RO)

🔹2/5 au tir (0/2 de loin)

🔹3/4 LF

🔹2 interceptions

🔹12 minutes Son premier panier ? Un dunk sur un caviar de Nique Clifford ⚡ pic.twitter.com/m0LdQL99Ky — Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) October 9, 2025

Olivier Sarr (Toronto Raptors) : Un temps de jeu réduit, un impact limité

Entré en jeu seulement six minutes, Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) n’a pas pesé sur la victoire de Toronto face à Sacramento (130-122) avec un seul rebond au compteur. C’était son deuxième match pour le pivot français après ses 2 points, 3 rebonds et 1 passe en 8 minutes dans la défaite des Raptors face aux Nuggets (108-112), après 18 mois sur la touche.

Deuxième match pour @sarr_olivier. 6 minutes sur le parquet, 1 rebond et la victoire pour ses Raptors face aux Kings (130-122). pic.twitter.com/h7vFJ27miv — NBAFrenchies (@NBA_Frenchies) October 9, 2025

Rayan Rupert et Sidy Cissoko discrets

À Portland, Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) et Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) ont eu du temps de jeu (13 et 15 minutes) dans la défaite face aux Warriors (123-129). Auteurs respectivement de 4 points, 5 rebonds, 1 passe et 2 interceptions pour le premier avec le pire +/- de l’équipe (-25) et de 4 points (uniquement sur lancers francs), 2 rebonds et 3 passes décisives pour le second, les deux Français ont manqué d’adresse (1/2 aux tirs mais 1/4 aux lancers francs pour Rupert, 0/3 pour Cissoko). Pour ce premier match de pré-saison, où les équipes ont largement fait tourner leurs effectifs, les Blazers auront mené pendant trois quart-temps avant de voir les Warriors inverser la tendance dans le dernier acte remporté… 51-26. Prochain match pour Portland ce vendredi contre Sacramento.