Nouvelle défaite pour l’ASVEL, toujours fanny à l’extérieur, malgré un Nando de Colo de gala

Pour la première fois depuis le 30 octobre, l’ASVEL pouvait compter sur son maître à jouer Nando de Colo en EuroLeague. Mais alors que celui-ci est revenu en pleine forme avec un excellent match à 22 points, 9 passes décisives et 34 d’évaluation, cela n’a tout de même pas suffi. Après la claque reçue à Monaco, les Villeurbannais ont montré un meilleur visage ce soir chez le FC Barcelone. Mais seulement pendant trois quart-temps, avant de craquer dans le dernier (perdu 20-13). Ils restent donc fanny à l’extérieur sur la scène européenne, avec 7 défaites en autant de matchs.

Il y a aussi eu beaucoup de frustration dans le dernier quart-temps. L’ASVEL termine avec 29 fautes, largement au-dessus de sa moyenne (21), dont beaucoup d’offensives, parfois contestables. Deux joueurs villeurbannais n’ont pas pu terminer le match sur le parquet à cause de 5 fautes (Mbaye Ndiaye, Bodian Massa). Un manque de discipline qui se retrouve aussi dans les pertes de balle (17 pour 14 passes décisives) et dans les rebonds offensifs concédés (19). La trêve peut leur permettre de rassembler leurs forces pour mieux aborder le reste de la saison.

« Le match de Monaco, c’est le passé. On ne va pas parler de ce match toute la saison. Bien sûr que je ne suis pas satisfait de la défaite ce soir, surtout que des événements ont eu lieu en fin de match qui ont tué notre momentum, alors qu’on était en train de revenir. Mais je suis quand même fier de mes gars, on s’est battus avec nos armes, et on était dans la bataille pendant 32-33 minutes. On va travailler, encore et encore » a conclu Pierric Poupet après la rencontre. Celui-ci voulait probablement parler de l’arbitrage en mentionnant ces « événements », sans vouloir être explicite.

