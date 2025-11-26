Thomas Heurtel a retrouvé les parquets « après huit mois qui [l’ont] façonné, brisé parfois »

Certains « regards ne croyaient plus en [son] retour… me voilà enfin de nouveau sur le terrain ! » exulte Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) dans un élan de soulagement sur ses réseaux sociaux. Revenu blessé cet été à l’ASVEL quatre ans après l’avoir quittée, Thomas Heurtel a enfin pu enfiler le maillot villeurbannais et signer ses débuts cette saison lors de la réception de Monaco le 19 novembre dernier.

« Aujourd’hui, je reviens plus fort »

Ce retour sonne la fin de « huit mois de convalescence, de doutes silencieux, d’efforts acharnés » pour retrouver les parquets, lui qui sortait d’une période difficile à La Corogne. Avec le club galicien, Heurtel tournait à 12,5 points et 9 passes décisives de moyenne, mais il n’avait toutefois pas pu éviter la relégation de l’équipe en LEB Oro. Sa fin de saison avait surtout été marquée par plusieurs pépins physiques, au genou et au mollet, qui lui ont valu d’être opéré.

PROFIL JOUEUR Thomas HEURTEL Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 36 ans (10/04/1989) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 4 #163 REB 2 #136 PD 4 #25

À 36 ans, et désormais rétabli, Heurtel aborde la nouvelle saison encore plus déterminé. « Ces mois m’ont façonné, brisé parfois, mais surtout révélé. Aujourd’hui, je reviens plus fort, plus lucide, plus moi et surtout avec une autre perception de vie. Bien sûr, le « process » ne fait que commencer : ce n’est que la première page d’un nouveau chapitre. 🤫🙏🏼 Next life chapter : « Back to being me 💫 », conclut-il, laissant présager une montée en puissance et un retour progressif du plaisir. D’autant que le meneur devrait bientôt être fixé quant à la possibilité d’un retour en équipe de France…