Thomas Heurtel a retrouvé les parquets « après huit mois qui [l'ont] façonné, brisé parfois »

Betclic ELITE – Blessé depuis le printemps, Thomas Heurtel a enfin pu reprendre le chemin des parquets mi-novembre avec l’ASVEL, qu’il a retrouvée cet été. L’international français est revenu sur ses réseaux sociaux sur cette longue période “de convalescence et d’efforts acharnés”, qui le rend plus fort désormais.
00h00
Thomas Heurtel a retrouvé les parquets « après huit mois qui [l’ont] façonné, brisé parfois »

Thomas Heurtel s’est exprimé sur Instagram sur son retour à la compétition avec l’ASVEL.

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Certains « regards ne croyaient plus en [son] retour… me voilà enfin de nouveau sur le terrain ! » exulte Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) dans un élan de soulagement sur ses réseaux sociaux. Revenu blessé cet été à l’ASVEL quatre ans après l’avoir quittée, Thomas Heurtel a enfin pu enfiler le maillot villeurbannais et signer ses débuts cette saison lors de la réception de Monaco le 19 novembre dernier.

 

« Aujourd’hui, je reviens plus fort »

Ce retour sonne la fin de « huit mois de convalescence, de doutes silencieux, d’efforts acharnés » pour retrouver les parquets, lui qui sortait d’une période difficile à La Corogne. Avec le club galicien, Heurtel tournait à 12,5 points et 9 passes décisives de moyenne, mais il n’avait toutefois pas pu éviter la relégation de l’équipe en LEB Oro. Sa fin de saison avait surtout été marquée par plusieurs pépins physiques, au genou et au mollet, qui lui ont valu d’être opéré.

PROFIL JOUEUR
Thomas HEURTEL
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 36 ans (10/04/1989)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
4
#163
REB
2
#136
PD
4
#25

À 36 ans, et désormais rétabli, Heurtel aborde la nouvelle saison encore plus déterminé. « Ces mois m’ont façonné, brisé parfois, mais surtout révélé. Aujourd’hui, je reviens plus fort, plus lucide, plus moi et surtout avec une autre perception de vie. Bien sûr, le « process » ne fait que commencer : ce n’est que la première page d’un nouveau chapitre. 🤫🙏🏼 Next life chapter : « Back to being me 💫 », conclut-il, laissant présager une montée en puissance et un retour progressif du plaisir. D’autant que le meneur devrait bientôt être fixé quant à la possibilité d’un retour en équipe de France

