EuroLeague

Željko Obradović quitte son poste d’entraîneur du Partizan Belgrade !

EUROLEAGUE - Coach légendaire serbe devant l'Éternel, Željko Obradović a présenté sa démission du poste d'entraîneur principal du Partizan Belgrade après une série de défaites en EuroLeague qui plonge l'équipe dans la crise.
00h00
Željko Obradović quitte son poste d’entraîneur du Partizan Belgrade !

Željko Obradović a posé sa démission du poste d’entraîneur du Partizan Belgrade.

Crédit photo : Julie Dumélié

Nouveau séisme sur les bancs d’EuroLeague ! Après Ettore Messina deux jours plus tôt, le légendaire entraîneur Željko Obradović a démissionné de son poste de coach du Partizan Belgrade, comme l’ont annoncé nos confrères serbes de Mozzart Sport.

Décision prise après une série noire en EuroLeague

La décision de l’entraîneur le plus titré de l’histoire du basketball européen intervient alors que le Partizan a perdu sept de ses huit derniers matchs en EuroLeague. Une série catastrophique qui a donc poussé le technicien de 65 ans à prendre ses responsabilités, lui qui était revenu au club en 2021. Obradović avait débuté sa carrière d’entraîneur au Partizan en 1991, remportant l’EuroLeague dès sa première campagne. Huit autres titres dans la compétition ont suivi, entre le Real Madrid, le Panathinaïkos, Badalone et Fenerbahçe.

Les dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour le Partizan Belgrade, qui ne présente plus son visage habituel sous la houlette d’Obradović. Lors du déplacement face au Panathinaïkos mardi 25 novembre, l’entraîneur serbe était apparu « défait et impuissant » selon nos confrères ; une attitude rare dans sa carrière. Sa réponse « je ne sais pas » à une question d’un journaliste sur la façon de redresser la saison a confirmé que même Obradović avait réalisé qu’un changement radical était nécessaire.

Une démission à acter

La direction du club doit maintenant décider si elle accepte la démission de celui qui « après toutes ces années difficiles, a rallumé le feu des émotions chez les noir et blanc ». La décision ne semble pas aussi évidente que cela selon les médias locaux, qui donnent autant de crédit à deux options : accepter et chercher un remplaçant, ou tenter de le convaincre de rester pour continuer à lutter.

La réponse de la direction du Partizan Belgrade est attendue dans la soirée ou au plus tard demain, selon les sources serbes. Cette décision sera quoi qu’il advienne un moment charnière dans l’histoire récente du club belgradois.

thorir
Purée ça j'le sentais un peu venir aprés Messina. Ces 2 monstres de notre sport européen qui semblaient ne plus y arriver depuis 2 saisons c'etait quand même trés pénible à voir 😩 Le lien entre ces 2 immenses coachs c'est aussi qu'ils aiment et respectent ces 2 institutions et ont la grandeur de s'effacer lorsqu'ils sentent qu'ils n'ont plus les leviers
Répondre
(3) J'aime
matt_le_bucheron
C'est peut-être aussi un aveu d'échec sur le système actuel du basket. Aujourd'hui, un coach ne peut plus demander à un joueur ce qu'il aurait pu lui demander il y a 10 ans, et il a l'impression de ramer dans le vide. Pour un joueur, dès qu'il est dans le dur, il demande à partir au lieu de faire ce que lui demande le coach.
Répondre
(0) J'aime
thorir
Y'a certainement un peu de vrai, mais j'pense que y'a aussi de plus jeunes coachs qui savent mieux comment appréhender les générations actuelles, ou d'autres + vieux qui se sont mieux adaptés dans la maniere de faire passer les messages. Y'a eu bcp de mouvements de joueurs, à Milano et Partizan, dans 2 belles institutions avec de jolies masses salariales et on était pas loin d'avoir les 2 baskets les plus pauvres d'EL ces 2 dernières saisons sur le plan du jeu
(1) J'aime
lulutoutvert
Andrieu, c'est pour toi
Répondre
(1) J'aime
rudd4
TJ Parker en approche...
Répondre
(1) J'aime
sagesse
Le problème c’est que les joueurs ne veulent plus s’entraîner, dès que c’est dur, ils disent que le coach est fou. Alors s’entraîner individuellement ça, ils le veulent….. Puis avec des coachs comme Messina et Obradovic, il faut aussi réfléchir dans le jeu et comme ils ne comprennent pas tous, c’est difficile. Il vaut mieux courir, shooter, hier à 1 ou 2 passes !!!!
Répondre
(1) J'aime
