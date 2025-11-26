Željko Obradović quitte son poste d’entraîneur du Partizan Belgrade !

Nouveau séisme sur les bancs d’EuroLeague ! Après Ettore Messina deux jours plus tôt, le légendaire entraîneur Željko Obradović a démissionné de son poste de coach du Partizan Belgrade, comme l’ont annoncé nos confrères serbes de Mozzart Sport.

Décision prise après une série noire en EuroLeague

La décision de l’entraîneur le plus titré de l’histoire du basketball européen intervient alors que le Partizan a perdu sept de ses huit derniers matchs en EuroLeague. Une série catastrophique qui a donc poussé le technicien de 65 ans à prendre ses responsabilités, lui qui était revenu au club en 2021. Obradović avait débuté sa carrière d’entraîneur au Partizan en 1991, remportant l’EuroLeague dès sa première campagne. Huit autres titres dans la compétition ont suivi, entre le Real Madrid, le Panathinaïkos, Badalone et Fenerbahçe.

Les dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour le Partizan Belgrade, qui ne présente plus son visage habituel sous la houlette d’Obradović. Lors du déplacement face au Panathinaïkos mardi 25 novembre, l’entraîneur serbe était apparu « défait et impuissant » selon nos confrères ; une attitude rare dans sa carrière. Sa réponse « je ne sais pas » à une question d’un journaliste sur la façon de redresser la saison a confirmé que même Obradović avait réalisé qu’un changement radical était nécessaire.

Une démission à acter

La direction du club doit maintenant décider si elle accepte la démission de celui qui « après toutes ces années difficiles, a rallumé le feu des émotions chez les noir et blanc ». La décision ne semble pas aussi évidente que cela selon les médias locaux, qui donnent autant de crédit à deux options : accepter et chercher un remplaçant, ou tenter de le convaincre de rester pour continuer à lutter.

La réponse de la direction du Partizan Belgrade est attendue dans la soirée ou au plus tard demain, selon les sources serbes. Cette décision sera quoi qu’il advienne un moment charnière dans l’histoire récente du club belgradois.