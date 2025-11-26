Le Portel accueille un nouveau sparring-partner

En vacances une semaine plus tôt que les autres équipes suite au report de son déplacement à Paris au 9 décembre, l’ESSM Le Portel a accueilli un nouveau visage pour sa reprise lundi.

Ainsi, Anthony Racine (31 ans) a intégré l’effectif stelliste pour continuer à se maintenir en forme, plus de six mois après son dernier match officiel en ÉLITE 2 avec le SCABB (10,3 points à 40%, 1,9 rebond et 1,2 passe décisive), lui qui a démarré la saison sans club pour la septième fois en onze ans !

Petit clin d’œil, sa dernière victoire remonte au 2 mai face à Kenny Grant, le technicien du Portel, qui officiait alors à Aix-Maurienne. Ce soir-là, le shooteur avait cumulé 12 points, 6 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes.

Établi dans le Nord depuis son départ de Saint-Chamond, Anthony Racine a d’abord participé à la présaison de Gravelines-Dunkerque, avant de s’entretenir pendant plusieurs semaines individuellement à Lille.