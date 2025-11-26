Recherche
Betclic Élite

Le Portel accueille un nouveau sparring-partner

Betclic ÉLITE - Un nouveau visage au Portel cette semaine pour la reprise des entraînements : l'ESSM a accueilli Anthony Racine, toujours sans club en ce début de saison.
00h00
Résumé
Le Portel accueille un nouveau sparring-partner

Toujours sans club, Anthony Racine va s’entraîner avec l’ESSM

Crédit photo : Tuan Nguyen

En vacances une semaine plus tôt que les autres équipes suite au report de son déplacement à Paris au 9 décembre, l’ESSM Le Portel a accueilli un nouveau visage pour sa reprise lundi.

Ainsi, Anthony Racine (31 ans) a intégré l’effectif stelliste pour continuer à se maintenir en forme, plus de six mois après son dernier match officiel en ÉLITE 2 avec le SCABB (10,3 points à 40%, 1,9 rebond et 1,2 passe décisive), lui qui a démarré la saison sans club pour la septième fois en onze ans !

Petit clin d’œil, sa dernière victoire remonte au 2 mai face à Kenny Grant, le technicien du Portel, qui officiait alors à Aix-Maurienne. Ce soir-là, le shooteur avait cumulé 12 points, 6 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes.

Établi dans le Nord depuis son départ de Saint-Chamond, Anthony Racine a d’abord participé à la présaison de Gravelines-Dunkerque, avant de s’entretenir pendant plusieurs semaines individuellement à Lille.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Le Portel
Le Portel
roblackman- Modifié
Triste de voir tous ces bons JFL sans club. Il faudrait que la LNB revoit ses règlements aberrants pour la signature de joueurs en cours de saison. Incroyable d’empêcher des gars de bosser, quel autre ligue fait cela?
abackball
Tout à fait d’accord, il faudrait revoir le règlement et surtout enlever un étranger dans les trois premières division par équipe, et obligé les clubs à avoir 12 joueurs pro minimum, et non pour certains 8 avec des jeunes pour combler qui ne joue même pas.
