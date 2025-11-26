Recherche
EuroLeague

Ettore Messina quitte le banc pour les bureaux de Milan

EUROLEAGUE - Ettore Messina a quitté ses fonctions d'entraîneur et de président des opérations basket à l'Olimpia Milan, mais il restera au sein du club lombard où son expérience et son image peuvent épouser les ambitions de la direction. Notamment vis-à-vis de la NBA Europe...
00h00
Ettore Messina quitte le banc pour les bureaux de Milan

Ettore Messina quitte les bords du terrain, mais pas le club de Milan.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Au lendemain de la démission surprise de ses fonctions d’entraîneur et de président des opérations basket de l’Olimpia Milano, l’avenir d’Ettore Messina se précise. Selon notre consœur Alessandra Bocci de La Gazzetta dello Sport, l’Italien ne quitte pas complètement le club lombard.

« Il restera avec le club »

Comme notre consœur l’explique dans le quotidien italien, Messina « ne sera certes plus entraîneur et président des opérations basket ; mais il restera avec le club, pour le moment, comme conseiller personnel de Dell’Orco [le président de l’Olimpia, ndlr.], l’homme qui, avec [Giorgio] Armani, l’avait soutenu pendant de nombreuses années, lui donnant carte blanche sur le marché. » Leo Dell’Orco va, lui, reprendre un rôle plus central dans la prise de décision, d’où le maintien de Messina dans l’organigramme.

Cette transition plus en douceur s’inscrit en réalité dans une stratégie plus large liée aux ambitions internationales du club, à l’heure ou la NBA Europe se fait de plus en plus sérieuse. Et Messina, qui a notamment été assistant des San Antonio Spurs entre 2014 et 2019, pourrait jouer un rôle clé dans ce projet. « En arrière-plan, il y a aussi la question de la NBA Europe, qui est fondamentale pour l’image du club milanais. Messina, avec son expérience internationale, serait le lien parfait entre deux mondes, la NBA et Milan, avec lesquels il a été impliqué si longtemps », est-il précisé dans La Gazzetta dello Sport.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

