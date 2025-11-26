Ettore Messina quitte le banc pour les bureaux de Milan

Au lendemain de la démission surprise de ses fonctions d’entraîneur et de président des opérations basket de l’Olimpia Milano, l’avenir d’Ettore Messina se précise. Selon notre consœur Alessandra Bocci de La Gazzetta dello Sport, l’Italien ne quitte pas complètement le club lombard.

« Il restera avec le club »

Comme notre consœur l’explique dans le quotidien italien, Messina « ne sera certes plus entraîneur et président des opérations basket ; mais il restera avec le club, pour le moment, comme conseiller personnel de Dell’Orco [le président de l’Olimpia, ndlr.], l’homme qui, avec [Giorgio] Armani, l’avait soutenu pendant de nombreuses années, lui donnant carte blanche sur le marché. » Leo Dell’Orco va, lui, reprendre un rôle plus central dans la prise de décision, d’où le maintien de Messina dans l’organigramme.

Cette transition plus en douceur s’inscrit en réalité dans une stratégie plus large liée aux ambitions internationales du club, à l’heure ou la NBA Europe se fait de plus en plus sérieuse. Et Messina, qui a notamment été assistant des San Antonio Spurs entre 2014 et 2019, pourrait jouer un rôle clé dans ce projet. « En arrière-plan, il y a aussi la question de la NBA Europe, qui est fondamentale pour l’image du club milanais. Messina, avec son expérience internationale, serait le lien parfait entre deux mondes, la NBA et Milan, avec lesquels il a été impliqué si longtemps », est-il précisé dans La Gazzetta dello Sport.