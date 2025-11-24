Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !

BeBasket propose une offre spéciale à l'occasion du Black Friday : abonnez-vous à BeBasket pour un an pour seulement 29,99€ !
|
00h00
Résumé
Écouter
Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !

BeBasket sans publicité : 29,99 euros l’année, au lieu de 48

Crédit photo : BeBasket

Il y a deux ans, BeBasket lançait sa formule d’abonnement de soutien permettant de naviguer sur le site Internet sans publicité, ce qui représente un énorme confort de lecture, tout en bénéficiant de petites fonctionnalités supplémentaires.

Pour le Black Friday, nous vous proposons une offre : l’abonnement BeBasket à seulement 29,99 euros pour un an, au lieu de 48 euros l’année.

L’offre spéciale BeBasket

N’oubliez pas que BeBasket.fr est un média indépendant et 100% gratuit. Afin de maintenir ces deux aspects, et de toujours mieux traiter le basket français et les Français(es) du basket, les abonnements sont essentiels.

Ce soutien nous permet de vous proposer plus de contenus de qualité et de continuer à étoffer notre équipe de salariés. En dehors des abonnements, la publicité est notre seule source de revenus. Or, elle ne peut financer à la fois la rédaction de BeBasket, les frais liés aux déplacements sur le terrain et les nouvelles prestations de développement.

LIRE AUSSI

Alors profitez-en sur cette fin novembre ! Pour vous abonner, cliquez ici. À noter que cette offre n’est pas disponible sur iOS, mais sur toutes les autres versions de BeBasket (web).

Si jamais vous hésitez, un essai gratuit de sept jours est disponible. Mais ne tardez pas à le valider : l’offre à 29,99 euros ne sera plus disponible la semaine prochaine.

LIRE AUSSI
BeBasket
BeBasket
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Jordan Davis a fini la saison 2024-2025 à l'ADA Blois
À l’étranger
00h00Vu à Blois la saison dernière, Jordan Davis retourne en Espagne
Liga Endesa
00h00Le trio français de Gran Canaria impuissant face au Barça pour les débuts de Xavi Pascual
Markis McDuffie, ancien joueur de Dijon, rejoint Nancy
Betclic ELITE
00h00Markis McDuffie rejoint Nancy après la blessure d’Aundre Hyatt
ELITE 2
00h00Thomas Andrieux et Roanne : le divorce se précise
Ettore Messina démissionne de son poste de l'Olimpia Milan
EuroLeague
00h00Ettore Messina démissionne de son poste d’entraîneur à Milan
Théo Maledon a été élu MVP du mois de novembre en Liga Endesa
Liga Endesa
00h00Théo Maledon MVP de novembre en Liga Endesa : la montée en puissance se confirme
La FFBB perd des licenciés en 2025-2026, une première depuis 2008-2009
France
00h00Pour la première fois depuis 17 ans, la FFBB perd encore des licenciés… et confirme une stagnation annoncée
Aundre Hyatt va manquer au SLUC Nancy durant de longues semaines
Betclic ELITE
00h00Aundre Hyatt va manquer de « très longues semaines » : coup dur pour le SLUC Nancy
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Le coup de sang de Marcus Keene à Chalon : jet de bandeau dans le public après son expulsion précoce
Betclic ELITE
00h00Pedro Nuno Monteiro : « C’est aussi la victoire de Philippe Da Silva, j’ai voulu gagner pour lui ! »
1 / 0
Livenews NBA
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
NBA
00h00Débuts victorieux en NBA pour Noa Essengue face à un Alexandre Sarr en double-double, Nicolas Batum brille encore à 3-points
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
1 / 0