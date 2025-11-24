Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

36 points contre Axel Toupane : Quentin Diboundje-Eyobo, ce Français qui cartonne au Portugal

Portugal - Quentin Diboundje-Eyobo réalise des débuts professionnels impressionnants au Portugal avec Galitos, enchaînant les performances XXL après son arrivée fin octobre.
|
00h00
Résumé
Écouter
36 points contre Axel Toupane : Quentin Diboundje-Eyobo, ce Français qui cartonne au Portugal

Quentin Diboundje-Eyobo réalise un début de carrière professionnelle sensationnel au Portugal

Crédit photo : Federação Portuguesa de Basquetebol

Après cinq années passées aux États-Unis, Quentin Diboundje-Eyobo (1,94 m, 23 ans) a enfin lancé sa carrière professionnelle en Europe. Très discret pour sa dernière saison NCAA avec Rhode Island, l’ailier a mis du temps à trouver un point de chute. Le Galitos Futebol Clube, alors lanterne rouge du championnat portugais, l’a finalement récupéré fin octobre. Et depuis, tout s’emballe : Diboundje-Eyobo collectionne les cartons, les victoires et les distinctions individuelles, jusqu’à dominer des joueurs référencés comme l’ancien international français Axel Toupane.

En trombe au Portugal : un impact immédiat

Pour ses cinq premiers matches en Liga Betclic, le joueur passé par Saint-Jean-de-Védas et la Croix d’Argent Basket Montpellier affole les compteurs : 23,4 points à 46,2% de réussite, 8 rebonds et 4 passes décisives en 36 minutes. D’abord brillants dans trois défaites, ses coups d’éclat se traduisent désormais par des succès, permettant au club de Barreiro (dans la banlieue de Lisbonne) de remonter la pente avant la trêve internationale.

Le 15 novembre, le Montpelliérain avait déjà livré une prestation démente lors d’une victoire arrachée sur le parquet d’Imortal : 29 points à 7/16 aux tirs et 14/24 aux lancers francs, 13 rebonds, 5 passes décisives et… 16 fautes provoquées en 45 minutes. De quoi intégrer le cinq idéal de la journée. Le site de la Fédération portugaise résumait ainsi : « L’ailier de l’équipe de la Margem Sul a été déterminant (…) et remporte pour la première fois le trophée de MVP. »

Une performance majuscule face au FC Porto

Le 22 novembre, l’ancien joueur de Chalon en Espoirs a encore franchi un cap. Dans un duel intense contre le FC Porto, il a signé un match monstrueux : 36 points à 9/15 aux tirs, 14/15 aux lancers francs, 9 rebonds et 6 passes décisives pour 47,5 d’évaluation (évaluation à la sauce portugaise). Là encore, un déluge de fautes provoquées (13), mais surtout une adresse extérieure retrouvée (4/7), lui qui n’était qu’à 2/15 avant cette rencontre.

En face, Axel Toupane (2,01 m, 33 ans) a joué 30 minutes (9 points, 5 rebonds, 3 passes) sans pouvoir éteindre l’activité débordante du Français. Malgré les 22 points de Javian Davis et les 15 unités de l’ancien Choletais Jalen Riley (1,84 m, 32 ans), le FC Porto s’est incliné d’une courte tête. Le résumé officiel insiste : « Comme en première période, Quentin Diboundje-Eyobo a maintenu un niveau élevé (…) et a été le MVP de la rencontre. »

Un parcours atypique avant le déclic européen

Avant ce démarrage en trombe, Quentin Diboundje-Eyobo avait traversé plusieurs programmes NCAA. Après Tennessee puis East Carolina (ECU), il avait rejoint Rhode Island pour sa dernière saison (4,2 points à 39,3% et 3,5 rebonds en moins de 15 minutes). En 2022-2023, il avait tourné à 7,1 points avec ECU ; en 2021-2022, il avait découvert la NCAA avec Tennessee après un passage à Montverde en High School. Son arrivée à Rhode Island s’inscrivait dans une continuité : un programme habitué à faire confiance aux Français, via des connexions internes au staff.

Aujourd’hui, au Portugal, l’ailier montre enfin l’étendue de son potentiel physique et offensif. En quelques semaines, il est devenu l’un des joueurs les plus productifs d’un championnat relevé, et l’une des révélations européennes du début de saison.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Portugal
Portugal
Suivre
FC Porto
FC Porto
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeildo
Il n'a pas eu de propositions en France ?
Répondre
(0) J'aime
silk
Beaucoup de joueurs passés par la NCAA sont complètement sortis des radars et il est parfois compliqué d'évaluer leur niveau réel. Mais bon s'il continue sur cette lancée au Portugal il risque d'avoir des propositions de championnats plus relevés.
Répondre
(3) J'aime
jeildo
Mouais pour moi ça montre aussi une faiblesse dans le recrutement et dans le scouting, s’il y a bien des données qui ne manquent pas c’est la NCAA.
(0) J'aime
derniermot
Oui enfin il brille dans une equipe nulle d'un championnat nul. C'est tres bien mais pas d'enflammade exageree, on saura ce qu'il vaut vraiment quand il passera un step en termes de club T'as plein de joueurs de N2 qui collent 20 pts à des Pro B en CDF en ayant tous les ballons, ça veut pas dire qu'ils sont des top joueurs de Pro B Cela reste magnifique ce qu'il fait il peut pas faire mieux dans ce contexte mais difficile de le juger. Il n'etait surement pas nul en NCAA, il n'est pas Jordan aujourd'hui
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Jordan Davis a fini la saison 2024-2025 à l'ADA Blois
À l’étranger
00h00Vu à Blois la saison dernière, Jordan Davis retourne en Espagne
Liga Endesa
00h00Le trio français de Gran Canaria impuissant face au Barça pour les débuts de Xavi Pascual
Markis McDuffie, ancien joueur de Dijon, rejoint Nancy
Betclic ELITE
00h00Markis McDuffie rejoint Nancy après la blessure d’Aundre Hyatt
ELITE 2
00h00Thomas Andrieux et Roanne : le divorce se précise
Ettore Messina démissionne de son poste de l'Olimpia Milan
EuroLeague
00h00Ettore Messina démissionne de son poste d’entraîneur à Milan
Théo Maledon a été élu MVP du mois de novembre en Liga Endesa
Liga Endesa
00h00Théo Maledon MVP de novembre en Liga Endesa : la montée en puissance se confirme
La FFBB perd des licenciés en 2025-2026, une première depuis 2008-2009
France
00h00Pour la première fois depuis 17 ans, la FFBB perd encore des licenciés… et confirme une stagnation annoncée
Aundre Hyatt va manquer au SLUC Nancy durant de longues semaines
Betclic ELITE
00h00Aundre Hyatt va manquer de « très longues semaines » : coup dur pour le SLUC Nancy
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Le coup de sang de Marcus Keene à Chalon : jet de bandeau dans le public après son expulsion précoce
Betclic ELITE
00h00Pedro Nuno Monteiro : « C’est aussi la victoire de Philippe Da Silva, j’ai voulu gagner pour lui ! »
1 / 0
Livenews NBA
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
NBA
00h00Débuts victorieux en NBA pour Noa Essengue face à un Alexandre Sarr en double-double, Nicolas Batum brille encore à 3-points
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
1 / 0