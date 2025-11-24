36 points contre Axel Toupane : Quentin Diboundje-Eyobo, ce Français qui cartonne au Portugal

Après cinq années passées aux États-Unis, Quentin Diboundje-Eyobo (1,94 m, 23 ans) a enfin lancé sa carrière professionnelle en Europe. Très discret pour sa dernière saison NCAA avec Rhode Island, l’ailier a mis du temps à trouver un point de chute. Le Galitos Futebol Clube, alors lanterne rouge du championnat portugais, l’a finalement récupéré fin octobre. Et depuis, tout s’emballe : Diboundje-Eyobo collectionne les cartons, les victoires et les distinctions individuelles, jusqu’à dominer des joueurs référencés comme l’ancien international français Axel Toupane.

En trombe au Portugal : un impact immédiat

Pour ses cinq premiers matches en Liga Betclic, le joueur passé par Saint-Jean-de-Védas et la Croix d’Argent Basket Montpellier affole les compteurs : 23,4 points à 46,2% de réussite, 8 rebonds et 4 passes décisives en 36 minutes. D’abord brillants dans trois défaites, ses coups d’éclat se traduisent désormais par des succès, permettant au club de Barreiro (dans la banlieue de Lisbonne) de remonter la pente avant la trêve internationale.

Le 15 novembre, le Montpelliérain avait déjà livré une prestation démente lors d’une victoire arrachée sur le parquet d’Imortal : 29 points à 7/16 aux tirs et 14/24 aux lancers francs, 13 rebonds, 5 passes décisives et… 16 fautes provoquées en 45 minutes. De quoi intégrer le cinq idéal de la journée. Le site de la Fédération portugaise résumait ainsi : « L’ailier de l’équipe de la Margem Sul a été déterminant (…) et remporte pour la première fois le trophée de MVP. »

Une performance majuscule face au FC Porto

Le 22 novembre, l’ancien joueur de Chalon en Espoirs a encore franchi un cap. Dans un duel intense contre le FC Porto, il a signé un match monstrueux : 36 points à 9/15 aux tirs, 14/15 aux lancers francs, 9 rebonds et 6 passes décisives pour 47,5 d’évaluation (évaluation à la sauce portugaise). Là encore, un déluge de fautes provoquées (13), mais surtout une adresse extérieure retrouvée (4/7), lui qui n’était qu’à 2/15 avant cette rencontre.

En face, Axel Toupane (2,01 m, 33 ans) a joué 30 minutes (9 points, 5 rebonds, 3 passes) sans pouvoir éteindre l’activité débordante du Français. Malgré les 22 points de Javian Davis et les 15 unités de l’ancien Choletais Jalen Riley (1,84 m, 32 ans), le FC Porto s’est incliné d’une courte tête. Le résumé officiel insiste : « Comme en première période, Quentin Diboundje-Eyobo a maintenu un niveau élevé (…) et a été le MVP de la rencontre. »

Un parcours atypique avant le déclic européen

Avant ce démarrage en trombe, Quentin Diboundje-Eyobo avait traversé plusieurs programmes NCAA. Après Tennessee puis East Carolina (ECU), il avait rejoint Rhode Island pour sa dernière saison (4,2 points à 39,3% et 3,5 rebonds en moins de 15 minutes). En 2022-2023, il avait tourné à 7,1 points avec ECU ; en 2021-2022, il avait découvert la NCAA avec Tennessee après un passage à Montverde en High School. Son arrivée à Rhode Island s’inscrivait dans une continuité : un programme habitué à faire confiance aux Français, via des connexions internes au staff.

Aujourd’hui, au Portugal, l’ailier montre enfin l’étendue de son potentiel physique et offensif. En quelques semaines, il est devenu l’un des joueurs les plus productifs d’un championnat relevé, et l’une des révélations européennes du début de saison.