Quentin Diboundje-Eyobo passe d’East Caroline à Rhode Island

Changement de cap pour Quentin Diboundje-Eyobo (1,93 m, 21 ans) Le Montpelliérain passe de l’Université d’East Carolina à celle de Rhode Island. Ce sera sa troisième formation NCAA avec après avoir joué à Tennessee en début de cursus.

En 2023-2024, l’ancien Chalonnais a joué 17 matches. Quentin Diboundje-Eyobo a comptabilisé 6,9 points à 42% de réussite aux tirs et 2,3 rebonds. En 2022-2023, il avait disputé 30 rencontre avec East Carolina, pour 7,1 points et 1,6 rebond. Il est arrivé en NCAA en 2021 avec l’Université de Tennessee où il avait joué 7 matchs, après une saison passée à l’Académie de Montverde en High School. C’est donc un nouveau départ pour Quentin Diboundje-Eyobo qui va continuer sa formation avec Rhode Island, un programme qui a fait confiance à de nombreux Français et Françaises ces dernières années, grâce à ses connexions via le staff.