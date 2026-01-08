Recherche
EuroLeague

« On envoie un message ! » : l’AS Monaco signe une prestation référence à Valence

Sans Daniel Theis, l'AS Monaco a affiché un visage très séduisant à Valence (92-101). Auteurs d'un match référence, les Monégasques remontent à la deuxième place de l'EuroLeague.
00h00
Résumé
Jaron Blossomgame peut exulter : l’ASM s’est offert une grande victoire à Valence

Crédit photo : A.S. Monaco Basket

Si vous n’avez pas réellement suivi l’EuroLeague depuis le début de saison, une victoire monégasque à Valence pourrait vous sembler normale. Pourtant, c’est une vraie grande performance que viennent de signer les joueurs de Vassilis Spanoulis, vainqueurs dans la somptueuse Roig Arena (92-101).

– Journée 21

Pour cause, les Espagnols n’y avaient toujours pas perdu cette saison avec leurs supporters présents dans les travées, simplement défaits par l’Hapoël Tel-Aviv lors d’un match à huis-clos. Co-leader de l’EuroLeague jusque-là, Valence affiche également un niveau de jeu assez phénoménal, avec un rythme effréné, largement inspiré du Paris Basketball. Pour couronner le tout, la Roca Team se présentait sans Daniel Theis, blessé à la main.

Nedovic, 16 points en moins de 12 minutes !

Ce qui n’a pas empêché l’ASM de signer l’une de ses meilleures prestations de la saison. « C’est une victoire marquante », apprécie Nemanja Nedovic, interrogé par EuroLeague TV. « À ce stade de la saison, c’est Valence qui joue le meilleur basket du plateau. Sans Daniel, on voulait venir ici et envoyer un message. On l’a fait et j’en suis très heureux. » 

Face aux coéquipiers de Neal Sako (2 points et 1 rebond en 10 minutes), les Monégasques ont d’abord dû laisser passer la tempête (14-9, 5e minute), incarnés par l’ancien strasbourgeois Kameron Taylor (18 points à 7/9). Puis les rotations de Vassilis Spanoulis ont fait la différence : les joueurs venus du banc ont haussé le ton défensif (28 points encaissés dans le premier quart, seulement 14 dans le deuxième) et Nemanja Nedovic a fait feu de tout bois en un temps record (16 points en moins de 12 minutes).

Nemanja NEDOVIC
Nemanja NEDOVIC
16
PTS
2
REB
3
PDE
VAL
92 101
ASM

« C’est la preuve que tout le monde est prêt chez nous et chaque joueur peut être une star dans son rôle », apprécie le technicien grec. « J’ai toujours une motivation spéciale contre des anciennes équipes », apprécie celui qui est passé par le VBC en 2014/15. « C’était une bonne journée pour moi mais tout le monde a contribué. Maintenant, on arrive au moment de la saison où les bonnes équipes vont faire des séries et c’est ce qu’on va essayer de faire. » 

28 passes décisives

Si Monaco affiche avec continuité ce niveau de jeu, alors l’ASM pourra voir venir. Sauf que jusqu’à preuve du contraire, la régularité n’est pas le fort des Monégasques… Reste que le visage affiché ce jeudi a épaté, proche d’une prestation de référence. Et Vassilis Spanoulis n’avait donc que des bonnes choses à dire. « On a joué un très bon basket, avec 28 passes décisives et une très bonne patience en attaque. On s’est battu sur chaque ballon. Les joueurs savent dans quelle situation on est et l’effort a été incroyable. » 

Mike JAMES
Mike JAMES
14
PTS
2
REB
10
PDE
VAL
92 101
ASM

Grâce à cette victoire, la Roca Team revient à hauteur de Valence (14v-7d) et passe même à la 2e place, grâce à un panier-average favorable sur les Espagnols. Seul l’Hapoël Tel-Aviv présente un meilleur bilan (14v-6d).

Monaco
Neal Sako
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
