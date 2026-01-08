Daniil Kasatkin échangé contre Laurent Vinatier : le basketteur russe libéré après six mois de détention en France

Le basketteur russe Daniil Kasatkin (26 ans) a retrouvé la liberté ce jeudi 8 janvier après six mois de détention en France. Le joueur professionnel, qui évoluait avec l’équipe moscovite MBA-MAI, a été échangé contre le chercheur français Laurent Vinatier dans le cadre d’un accord entre les autorités françaises et russes.

FSB released a video of the exchange of a Russian basketball player Daniil Kasatkin for French citizen Laurent Vinatier, who had been sentenced in Russia to three years in prison for espionage. Vinatier was sent back to France on the same plane that brought Kasatkin to Russia. pic.twitter.com/bOMJRhBYMn — Artem Komarov (@art_basket) January 8, 2026

Un basketteur soupçonné de cybercriminalité

Kasatkin avait été arrêté le 21 juin 2025 à l’aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle, alors qu’il se trouvait en France avec sa fiancée qu’il venait de demander en mariage. Son arrestation faisait suite à une demande de la justice américaine, qui le soupçonne d’avoir appartenu à un réseau de pirates informatiques particulièrement actif.

Le basketteur, deux fois médaillé de bronze de la Coupe de Russie, est accusé d’avoir participé à un réseau de hackers ayant mené des attaques par rançongiciel contre 900 entreprises, dont deux établissements fédéraux américains. Les États-Unis avaient demandé à Paris son extradition pour qu’il réponde de ces accusations devant la justice américaine.

Un échange diplomatique après des mois de négociations

L’échange s’est concrétisé après plusieurs mois de tractations diplomatiques. Fin décembre 2025, Moscou avait fait une proposition à la France concernant cette affaire, laissant entrevoir la possibilité d’un échange de prisonniers. Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a confirmé jeudi que Kasatkin était rentré en Russie et avait été « échangé » contre Laurent Vinatier.

Une vidéo diffusée par le FSB et l’agence Tass montre les deux hommes lors de l’échange : Laurent Vinatier quittant sa cellule sous la neige avant de monter à bord d’un petit avion blanc, duquel était descendu juste avant lui le basketteur Daniil Kasatkin.

🇷🇺🇫🇷 Les autorités russes ont libéré jeudi le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024, en échange de la libération du basketteur russe Daniil Kasatkin, a annoncé le service de sécurité russe (FSB). pic.twitter.com/vsp6kIVTpA — Agence France-Presse (@afpfr) January 8, 2026

Le président Emmanuel Macron a confirmé sur X que « Laurent Vinatier est libre et de retour en France », exprimant son « soulagement » et sa « gratitude à nos agents diplomatiques pour leur mobilisation ». Le chercheur français, détenu depuis juin 2025, avait été condamné à trois ans de prison pour ne pas s’être enregistré en tant qu’« agent de l’étranger » et faisait également l’objet d’accusations d’espionnage.

Cet échange illustre les tensions diplomatiques persistantes entre Paris et Moscou depuis le début du conflit ukrainien, les deux pays procédant désormais à des échanges de prisonniers similaires à ceux observés pendant la Guerre froide.