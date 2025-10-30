Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

La justice française approuve l’extradition du basketteur russe vers les États-Unis

Affaire de piratage informatique : le basketteur professionnel russe Daniil Kasatkin, arrêté en juin à Paris, voit sa demande d'extradition vers les États-Unis acceptée par la justice française malgré les contestations de sa défense.
|
00h00
Résumé
Écouter
La justice française approuve l’extradition du basketteur russe vers les États-Unis

Daniil Kasatkin va-t-il être extradé par la France vers les Etats-Unis

Crédit photo : FIBA

La justice française a rendu mercredi un avis favorable à l’extradition vers les États-Unis du basketteur professionnel russe Daniil Kasatkin. Le joueur de 26 ans, qui évoluait la saison passée avec l’équipe de Moscou MBA-MAI, avait été arrêté le 21 juin à l’aéroport parisien de Roissy alors qu’il se rendait en France avec sa fiancée qu’il venait de demander en mariage.

LIRE AUSSI

Un réseau de hackers présumé aux lourdes conséquences

La justice américaine soupçonne Daniil Kasatkin d’avoir fait partie d’un réseau de pirates informatiques particulièrement actif. Ce groupe aurait, via un rançongiciel, attaqué plus de 900 entreprises, associations et entités gouvernementales entre 2020 et 2022. Le basketteur est spécifiquement accusé d’avoir négocié le paiement des rançons, ce qu’il conteste fermement.

Placé sous écrou extraditionnel le 23 juin, Kasatkin fait l’objet d’un mandat d’arrêt américain pour « complot en vue de commettre une fraude électronique » et « complot en vue de commettre une fraude informatique ». Ces accusations lui font encourir un total de 25 ans de prison.

Une défense qui dénonce l’absence de preuves

« Je n’ai aucun lien » avec cette affaire, avait affirmé le basketteur lors d’une audience le 8 octobre, où il était apparu amaigri et fatigué, vêtu d’un sweat et T-shirt noirs. Son avocat, Me Frédéric Bélot, estime qu’« aucun élément de preuve » n’est apporté par la justice américaine. La défense souligne notamment que l’adresse IP incriminée était en fait « un VPN auquel tout le monde peut se connecter ».

L’avocat avait également tenté une stratégie procédurale, demandant la libération immédiate de son client en invoquant le dépassement du délai de 60 jours prévu par le traité bilatéral d’extradition franco-américain pour communiquer une demande complète, des traductions manquant au dossier.

Un dossier suivi de près par Moscou

L’affaire attire l’attention des autorités russes, comme en témoigne la présence du consul de Russie en France Alexey Popov lors des audiences, accompagné d’un journaliste de l’agence Tass. « Cela n’a pas de sens qu’un sportif qui n’a aucune connaissance en informatique puisse être soupçonné d’avoir commis de telles choses », a déclaré le consul, expliquant que le basketteur avait simplement acheté « un ordinateur d’occasion » lors de ses études aux États-Unis.

Me Frédéric Bélot réfléchit désormais avec son client à se pourvoir en cassation. Comme l’avait prédit l’avocat : « Devant un jury américain, basketteur le jour et hacker la nuit, ça ne passera pas », mais « sa tragédie » sera le « grand préjudice » porté à sa carrière de basketteur.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Russie
Russie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Daniil Kasatkin va-t-il être extradé par la France vers les Etats-Unis
À l’étranger
00h00La justice française approuve l’extradition du basketteur russe vers les États-Unis
Basketball Champions League
00h00Chalon poursuit sa marche en avant en Ligue des Champions
EuroLeague
00h00Pour la troisième fois de l’année, Monaco s’offre l’Olympiakos !
EuroLeague Féminine
00h003/3 des clubs français, avec un fantastique +35 de Bourges chez les… championnes en titre !
Fiba Europe Cup
00h00Dijon garde ses chances en FIBA Europe Cup grâce à une victoire en prolongations au Kosovo
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
bourg besiktas
EuroCup
00h00Pour sa 100e européenne, la JL Bourg n’a pas existé à Besiktas… et n’est plus invaincue !
challans blessés
ELITE 2
00h00Challans n’en finit plus de compter ses blessés : « Le sort s’acharne et c’est violent »
NM1
00h00Quasiment deux ans après son dernier match, Josaphat Bilau revient en France et va enfin lancer sa carrière pro !
ELITE 2
00h00« Une situation qui n’était pas prévue », mais Antibes surmonte le départ d’Antoine Eïto avec un « match référence » à Aix-Maurienne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
1 / 0