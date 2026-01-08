Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation

Shai Gilgeous-Alexander a livré une performance magistrale mercredi soir à Oklahoma City, inscrivant 46 points pour mener le Thunder à une victoire cruciale 129-125 en prolongation face au Utah Jazz. Cette victoire met fin à une série de deux défaites consécutives pour les champions en titre.

Un clutch shot décisif pour forcer la prolongation

Le meneur canadien a montré tout son sang-froid en inscrivant un panier près de la ligne des lancers francs au buzzer, égalisant et forçant la prolongation. Gilgeous-Alexander n’a pas relâché la pression par la suite, ajoutant neuf points cruciaux pour sceller la victoire du Thunder.

Cette performance remarquable permet au MVP en titre d’étendre sa série de matchs consécutifs avec au moins 20 points à 109 rencontres, la deuxième plus longue série de l’histoire de la NBA. Chet Holmgren a apporté un soutien précieux avec 23 points et 12 rebonds, tandis que Jalen Williams (17 points) et Ajay Mitchell (16 points) ont également contribué à cette victoire collective.

Une remontée spectaculaire après avoir été menés de huit points

Le Thunder avait pourtant pris les devants avec 20 points d’avance au deuxième quart-temps, mais Utah a progressivement comblé son retard pour mener 53-58 à la mi-temps. Le Jazz a poursuivi sa remontée en seconde période, prenant même les devants 70-69 grâce à un panier de Jusuf Nurkic.

Oklahoma City s’est retrouvé mené de huit points à un peu plus de cinq minutes de la fin du temps réglementaire avant d’amorcer sa remontée. Lauri Markkanen avait donné l’avantage 114-112 à Utah avec un panier acrobatique à trois secondes de la fin, avant que Gilgeous-Alexander ne réponde présent.

Cette victoire intervient après une période délicate pour le Thunder, qui avait perdu six de ses douze derniers matchs après un début de saison exceptionnel à 24 victoires pour une défaite. La défaite la plus marquante était celle subie face à Charlotte mardi soir (124-97). Oklahoma City n’avait plus perdu trois matchs consécutifs en saison régulière depuis avril 2024.

Du côté d’Utah, Lauri Markkanen (29 points, 13 rebonds), Keyonte George (25 points, 11 passes) et Jusuf Nurkic (15 points, 15 rebonds) ont livré de belles performances, mais cela n’a pas suffi pour éviter une cinquième défaite consécutive au Jazz.