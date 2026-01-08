Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation

NBA - Performance exceptionnelle de Shai Gilgeous-Alexander avec 46 points pour mener Oklahoma City à la victoire 129-125 contre Utah Jazz en prolongation, mettant fin à une série de deux défaites consécutives.
|
00h00
Résumé
Écouter
Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation

SGA face au Jazz

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Shai Gilgeous-Alexander a livré une performance magistrale mercredi soir à Oklahoma City, inscrivant 46 points pour mener le Thunder à une victoire cruciale 129-125 en prolongation face au Utah Jazz. Cette victoire met fin à une série de deux défaites consécutives pour les champions en titre.

Un clutch shot décisif pour forcer la prolongation

Le meneur canadien a montré tout son sang-froid en inscrivant un panier près de la ligne des lancers francs au buzzer, égalisant et forçant la prolongation. Gilgeous-Alexander n’a pas relâché la pression par la suite, ajoutant neuf points cruciaux pour sceller la victoire du Thunder.

Cette performance remarquable permet au MVP en titre d’étendre sa série de matchs consécutifs avec au moins 20 points à 109 rencontres, la deuxième plus longue série de l’histoire de la NBA. Chet Holmgren a apporté un soutien précieux avec 23 points et 12 rebonds, tandis que Jalen Williams (17 points) et Ajay Mitchell (16 points) ont également contribué à cette victoire collective.

Une remontée spectaculaire après avoir été menés de huit points

Le Thunder avait pourtant pris les devants avec 20 points d’avance au deuxième quart-temps, mais Utah a progressivement comblé son retard pour mener 53-58 à la mi-temps. Le Jazz a poursuivi sa remontée en seconde période, prenant même les devants 70-69 grâce à un panier de Jusuf Nurkic.

Oklahoma City s’est retrouvé mené de huit points à un peu plus de cinq minutes de la fin du temps réglementaire avant d’amorcer sa remontée. Lauri Markkanen avait donné l’avantage 114-112 à Utah avec un panier acrobatique à trois secondes de la fin, avant que Gilgeous-Alexander ne réponde présent.

Cette victoire intervient après une période délicate pour le Thunder, qui avait perdu six de ses douze derniers matchs après un début de saison exceptionnel à 24 victoires pour une défaite. La défaite la plus marquante était celle subie face à Charlotte mardi soir (124-97). Oklahoma City n’avait plus perdu trois matchs consécutifs en saison régulière depuis avril 2024.

Du côté d’Utah, Lauri Markkanen (29 points, 13 rebonds), Keyonte George (25 points, 11 passes) et Jusuf Nurkic (15 points, 15 rebonds) ont livré de belles performances, mais cela n’a pas suffi pour éviter une cinquième défaite consécutive au Jazz.

NBA
NBA
Suivre
Utah Jazz
Utah Jazz
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Adam Atamna peut-il jouer davantage en EuroLeague suite au départ de Nando De Colo
EuroLeague
00h00L’ASVEL veut prendre son temps avant de remplacer Nando De Colo
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
Ivan Février espère enchaîner les victoires avec Le Portel sur la deuxième partie de saison
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Un maintien historique est-il encore possible ?
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le sniper Andreas Obst signe la deuxième meilleure perf de la saison en EuroLeague
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes perd une étape du « marathon » contre Bourges, La Roche et l’ASVEL se relancent
EuroLeague
00h00Sur un stepback de Nadir Hifi, Paris bat un concurrent direct et prend une longueur d’avance sur le groupe du fond
EuroCup
00h00La JL Bourg consolide la première place de son groupe en Lituanie
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d'Ayo Dosunmu
NBA
00h00Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
Rudy Gobert face au Miami Heat
NBA
00h00Rudy Gobert impressionne Erik Spoelstra : « L’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA »
Ivica Zubac face aux Golden State Warriors
NBA
00h00Ivica Zubac dans le viseur des Celtics : Boston prêt à payer le prix fort
Rick Carlisle face au Miami Heat
NBA
00h00Rick Carlisle à une victoire du club très fermé des 1000 victoires NBA
Alperen Sengun après sa chute face aux Dallas Mavericks
NBA
00h00Alperen Sengun absent 10 à 14 jours après son entorse à la cheville
1 / 0