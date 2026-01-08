Recherche
NM1

Six points de pénalité (3+3) infligés à Vitré : la FFBB sanctionne très lourdement l’Aurore !

NM1 - Nouveau coup dur pour l’Aurore Vitré. Le club a annoncé ce jeudi 8 janvier, via un communiqué, avoir été sanctionné par la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) de la FFBB. La décision comprend une amende, ainsi qu’un retrait de trois points en phase 1 et de trois points en phase 2 du championnat, en raison d’irrégularités dans la gestion financière du club.
00h00
Aurore Vitré dégringole au classement de NM1 suite à une nouvelle sanction extrasportive

Crédit photo : Aurore Vitré Basket Bretagne NM1

L’Aurore Vitré voit sa saison 2025-2026 se compliquer un peu plus. Le club brétilien avait déjà perdu un point plus tôt dans la saison, à la suite du match interrompu contre l’Union Rennes (un dossier encore en cours de conciliation devant le CNOSF).

Vitré dégringole au classement

Mais cette fois, la sanction est d’une tout autre ampleur. Trois points de pénalité en phase 1, et de nouveau trois en phase 2, ce qui donne six victoires en moins pour l’Aurore !

Selon le communiqué, le club paie les conséquences d’une gestion héritée de l’ancienne direction : « Malgré tous les efforts fournis en fin de saison dernière, la situation héritée de la précédente gouvernance ne nous a pas permis de présenter un bilan conforme au prévisionnel établi par l’ancienne présidente – un prévisionnel que nous considérons aujourd’hui comme irréaliste et déconnecté de la réalité financière du club », explique la structure bretonne via ses réseaux sociaux.

Le communiqué du club

Après une audition organisée en décembre 2025, la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) de la FFBB a confirmé la double pénalité : retrait de points et amende, motivés par le non-respect du budget, du tableau des ressources humaines, et du fonds de réserve obligatoire.

Conséquence directe : avec ces points retirés, l’Aurore Vitré chute à la dernière place de la poule A de Nationale 1 masculine, à égalité de points (18) avec le Pôle France. Le maintien s’annonce désormais extrêmement difficile pour le club breton, même s’il lui reste la possibilité de faire appel.

Réagir face au voisin rennais

Malgré ce couperet, le club de l’Ile et Vilaine va vite devoir se remettre à l’endroit, puisque dès ce vendredi, la compétition reprend après deux semaines de trêve.

L’AVBB se déplacera justement chez son voisin de Rennes, actuel huitième de la Poule A avec 9 victoires et 8 défaites. Les Vitréens pourront compter sur Jules Gibey, quatrième meilleur scoreur de NM1 (17,2 points de moyenne). Le joueur notamment formé à Nantes avait commencé la saison sur les chapeaux de roue avec 41 points contre Angers.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Jules Gibey.jpg
Jules GIBEY
Taille: 196 cm
Âge: 21 ans (16/07/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
17,2
#5
REB
3,8
#118
PD
1,4
#174
NM1
NM1
Suivre
Vitré
Vitré
Suivre

