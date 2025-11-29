Décision forte : Vitré perd sa victoire sur tapis vert face à Rennes

L’Aurore Vitré est victime d’un incroyable retournement de situation. Malgré une victoire acquise sur le parquet contre l’Union Rennes Basket il y a un mois, le club bretillien se voit infliger une défaite administrative par la Chambre d’appel de la FFBB. L’équipe dénonce une double peine qui l’impacte lourdement au classement.

Retour sur un imbroglio administratif

Le feuilleton trouve son origine lors de la rencontre initiale du vendredi 10 octobre. Le match avait été stoppé par le corps arbitral après seulement dix minutes de jeu, alors que l’URB menait 14-19, à cause d’une panne technique imprévisible au niveau du chronométrage.

La Commission fédérale avait alors initialement décidé que le match serait rejoué. C’est dans ce contexte que l’Aurore Vitré avait finalement remporté la rencontre sur le score de 82-71 contre l’Union Rennes Basket le 28 octobre.

NM1 – Journée 5 Vitré 82 Rennes 71

L’annulation dévastatrice de la chambre d’appel

Coup de théâtre en cette fin du mois de novembre. La Chambre d’appel de la Fédération Française de basket-ball (FFBB) a rendu une décision qui « surprend fortement » la direction vitréenne. La Chambre a choisi d’annuler le résultat du match rejoué et de prononcer une perte par pénalité pour l’Aurore Vitré, estimant que la rencontre du 10 octobre n’aurait pas dû être rejouée dans ces conditions.

Dans un communiqué amer, le club déplore que « l’administratif l’emporte sur le sportif, alors que le match a bel et bien été rejoué et gagné sur le terrain ». L’Aurore Vitré rappelle que la décision d’arrêter la première rencontre à cause du problème de chronomètre avait été prise par les arbitres, et non par le club hôte.

Une « double pénalité » qui coûte cher au classement

L’impact de cette décision est lourd de conséquences pour Vitré. Le club évoque une « double pénalité » au classement de NM1. La victoire sur le terrain est effacée.Vitré perd ses points alors que l’équipe adverse, Rennes, en gagnent malgré son revers. L’Aurore Vitré s’interroge également sur l’absence de la Commission fédérale à la séance d’appel, l’empêchant de défendre la première décision de faire rejouer le match. Vitré est 10e de la Poule A de Nationale 1 (6 victoires et 7 défaites).

Le Club étudie les voies de recours

Loin de s’avouer vaincus, les dirigeants de l’Aurore Vitré ont annoncé que le club est en train d’analyser « les voies de recours qui s’offrent à eux ». Ce feuilleton, qui mêle panne technique et bataille administrative, est donc loin d’être terminé. Affaire à suivre.