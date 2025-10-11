Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Arrêté après 10 minutes à cause d’une panne de chronomètre, le derby Rennes – Vitré a été mis en veille

NM1 - Le derby breton entre Rennes et Vitré, attendu par tout le public de la Poultière, n’aura duré que dix minutes. Une panne de chronométrage a contraint les arbitres à interrompre le match, dont le sort est désormais entre les mains de la Fédération française de basket-ball (FFBB).
|
00h00
Résumé
Écouter
Arrêté après 10 minutes à cause d’une panne de chronomètre, le derby Rennes – Vitré a été mis en veille

Les joueurs de Vitré n’ont pas pu poursuivre leur match contre Rennes

Crédit photo : Aurore Vitré Basket Bretagne

Cela n’arrive pas qu’en Grèce : le derby de NM1 entre l’Union Rennes Basket (URB) et l’Aurore de Vitré a été interrompu après seulement dix minutes de jeu ce vendredi soir, rapporte Ouest-France. Dans une salle de la Poultière comble, le derby breton n’a pas pu aller à son terme en raison d’une panne du tableau d’affichage, rendant impossible toute poursuite du jeu dans des conditions réglementaires.

Un derby attendu, stoppé net

Devant une salle pleine, l’ambiance promettait d’être électrique pour ce choc de la cinquième journée de NM1. Mais après quelques minutes, les soucis techniques ont commencé à perturber la rencontre. Le chronomètre, déjà capricieux en début de partie, a finalement cessé de fonctionner complètement après dix minutes.

« Avec une annonce du temps de jeu au micro et pas de solution de rechange, il était impossible de continuer ainsi. On a vite vu qu’on ne pouvait pas jouer au basket de la sorte », a expliqué le coach vitréen Fabien Calvez, cité par Ouest-France.

Au moment de l’arrêt du jeu, Rennes menait 19 à 14 face à son voisin.

LIRE AUSSI

La FFBB tranchera dans les prochains jours

Les arbitres Olivier Adam et Marie-Charlotte Belloc ont pris la décision logique de stopper la rencontre, provoquant la déception des supporters des deux camps. La FFBB devra désormais décider du sort du match : sera-t-il à rejouer intégralement ou repris à partir du score acquis après dix minutes ? La réponse est attendue dans les prochains jours.

Ce scénario insolite fait écho à un autre incident survenu cette semaine en EuroCup féminine, où Charnay avait dû rejouer son match le lendemain après une panne d’électricité en Grèce.

LIRE AUSSI
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre
Rennes
Rennes
Suivre
Vitré
Vitré
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Melvin Ajinça va-t-il jouer contre Le Mans
Betclic Élite
00h00L’ASVEL avec De Colo contre Le Mans mais sans Ajinça ?
Les joueurs de Vitré n'ont pas pu poursuivre leur match contre Rennes
NM1
00h00Arrêté après 10 minutes à cause d’une panne de chronomètre, le derby Rennes – Vitré a été mis en veille
William McDowell-White, ici en présaison, va jouer son premier match officiel avec la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00Le retour de William McDowell-White, un renfort de taille pour la JL Bourg
Sylvain Francisco a été excellent pour ses 28 ans
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco cartonne pour ses 28 ans, Frank Ntilikina titulaire avec l’Olympiakos
Las Vegas est encore champion WNBA
WNBA
00h00Las Vegas champion WNBA, fin de saison prometteuse pour Monique Akao Makani avec Phoenix
Levallois s'est imposé sur le parquet de Lorient dans le choc de la poule A de NM1
NM1
00h00Levallois reste invaincu après le choc à Lorient, Le Havre caracole en tête de la poule B
NBA
00h00Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA
La situation de Jacob Grandison à Boulazac ne s'est toujours pas débloquée
Betclic ELITE
00h00Jacob Grandison toujours écarté à Boulazac : un « vrai handicap » selon Alexandre Ménard
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
NBA
00h00Victor Wembanyama dévoile son entraînement avec Hakeem Olajuwon
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
1 / 0