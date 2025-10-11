Arrêté après 10 minutes à cause d’une panne de chronomètre, le derby Rennes – Vitré a été mis en veille

Cela n’arrive pas qu’en Grèce : le derby de NM1 entre l’Union Rennes Basket (URB) et l’Aurore de Vitré a été interrompu après seulement dix minutes de jeu ce vendredi soir, rapporte Ouest-France. Dans une salle de la Poultière comble, le derby breton n’a pas pu aller à son terme en raison d’une panne du tableau d’affichage, rendant impossible toute poursuite du jeu dans des conditions réglementaires.

Un derby attendu, stoppé net

Devant une salle pleine, l’ambiance promettait d’être électrique pour ce choc de la cinquième journée de NM1. Mais après quelques minutes, les soucis techniques ont commencé à perturber la rencontre. Le chronomètre, déjà capricieux en début de partie, a finalement cessé de fonctionner complètement après dix minutes.

« Avec une annonce du temps de jeu au micro et pas de solution de rechange, il était impossible de continuer ainsi. On a vite vu qu’on ne pouvait pas jouer au basket de la sorte », a expliqué le coach vitréen Fabien Calvez, cité par Ouest-France.

Au moment de l’arrêt du jeu, Rennes menait 19 à 14 face à son voisin.

La FFBB tranchera dans les prochains jours

Les arbitres Olivier Adam et Marie-Charlotte Belloc ont pris la décision logique de stopper la rencontre, provoquant la déception des supporters des deux camps. La FFBB devra désormais décider du sort du match : sera-t-il à rejouer intégralement ou repris à partir du score acquis après dix minutes ? La réponse est attendue dans les prochains jours.

Ce scénario insolite fait écho à un autre incident survenu cette semaine en EuroCup féminine, où Charnay avait dû rejouer son match le lendemain après une panne d’électricité en Grèce.